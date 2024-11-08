«Мама, уйди!» Как растить ребёнка с нарушением привязанности

Растить ребёнка с нарушением привязанности - непростая работа, и вы сделаете очень хорошее дело, если поддержите родителей самым простым способом - услышите.

Когда я говорю: у моего ребёнка нарушение привязанности, поэтому, пожалуйста, соблюдайте в общении с ним определённые границы (всегда готова их перечислить, повторить, обосновать, дать ссылку на материалы, ещё раз объяснить и картинку нарисовать), многие люди, слава Богу, реагируют адекватно. Спасибо вам, друзья! Но, иногда, к сожалению, встречаюсь с другой реакцией, про которую и хочу сейчас написать.

Если у ребёнка нарушение привязанности

- Да мне не жалко... (дать твоему ребёнку свой телефон, разрешить залезть в свои карманы, посадить на колени и т.д).

Нарушение привязанности - это своего рода нарушение обмена веществ, только не физических, так скажем, а психологических. И как диабетику нельзя шоколадку, так ребёнку с нарушением привязанности нельзя на ручки к чужому человеку. Вы очень поможете ребёнку и его родителям, если спокойно скажете: "Ты можешь сесть на колени к маме. В мою сумку залезать без спросу нельзя. А вот поговорить с тобой я могу с удовольствием".

- Всем детям нужно тепло и внимание. Ты что, ревнуешь?

Проблема этого ребёнка не в том, что ревнивые родители отказывают ему в крохах тепла и внимания, которые вы готовы дать прямо сейчас, а в том, что он до конца внутренне не понимает, чем чужой отличается от своего. Он - не "все". У него есть особые потребности. "Все" дети не залезают на руки к первому встречному. Вам, конечно, не трудно (хотя если вовремя не поставите ребёнку границ, очень скоро станет трудно, и вы не будете знать, что делать и как этого ребёнка с ручек снять). И ребёнку не трудно получать от вас внимание и телесный контакт. Ему трудно - от близких. Потому что близкие отношения строить сложнее, чем очаровывать случайных людей. В близких отношениях сложнее держать все под контролем, в них больше уязвимости. Но именно такие отношения нужны ребёнку для того, чтобы расти и развиваться.

А лицо у меня такое мрачное не потому, что я ревную, а потому, что когда я вижу своего ребёнка на ручках у постороннего, то понимаю, что впереди ещё много работы. И потому, что вы меня не слышите, когда я прошу не брать моего ребёнка на руки и не давать ему свой мобильник "поиграть на минутку".

- (ребёнку): Я тебя так люблю! Я буду по тебе скучать! Очень сильно! Как же я без тебя?

Пожалуйста, если вы не близкий родственник моего ребёнка, не говорите ему таких слов. Это тот же "шоколад диабетику". Любой тесный, слишком эмоциональный (даже словесный) контакт с не-близкими взрослыми перевозбуждает ребёнка с расстройством привязанности и сбивает его с толку. Ребёнок часто путает любовь, близость и поверхностное внимание. Поэтому на вопрос ребёнка "Ты меня любишь?" лучше всего отвечать правду. Например: "Я к тебе хорошо отношусь, ты мне интересен".

- Ему просто нужна любовь. Любовь все лечит.

А диабетику нужна еда. Кто ж спорит. Питание, так сказать, основа жизни. Но еда бывает разная, не вся еда одинаково полезна, а родители, как правило, знают, что ребёнку можно есть, а чего не стоит. Поэтому, пожалуйста, верьте нам и не думайте, что мы "просто ревнуем". Хотя, по-моему, это нормально - расстраиваться, когда твой ребёнок с криком "Мама, уйди!" в тысячный раз бежит к чужому человеку. Это, конечно, не ревность, скорее грусть.

Я верю, что все меняется к лучшему, привязанность во многих случаях рано или поздно формируется (в нашем всё вообще не так уж и плохо). Но растить ребёнка с нарушением привязанности - непростая работа, и вы сделаете очень хорошее дело, если поддержите меня самым простым способом - услышите. опубликовано econet

Мария Беркович

Иллюстрации ©Adriana Duque

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