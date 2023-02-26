Маму придется простить, если Вы хотите стать взрослым. Совсем немного о прощении мамы…

Все чаще за психологической помощью для снятия родительских обид, нанесенных в детстве, стали обращаться молодые девушки, стоящие на пороге новой жизни, создания семьи, рождения детей.

Маму придется простить, если Вы хотите стать взрослой

Хочется отметить, что девушки, чаще всего, хороши собой, умны, образованы, с хорошими манерами, с дальновидными целями на жизнь, состоящие в крепких отношениях с молодыми людьми, имеющие близких друзей и обладающие довольно хорошими чувствами вкуса и юмора. В ходе работы также выясняется, что девушки живут отдельно от родителей и самостоятельно решают личные проблемы. Подолгу работают на одном месте, несмотря на сложные времена с трудовой занятостью в стране.

Объединяет их всех одно – страх «стать такой, как мама», при создании своей семьи. Есть девушки, которые сознательно оттягивают момент свадьбы, чтобы проработать детские обиды, изменить свое отношение к родителям, чаще именно к маме.

Буду говорить здесь о той категории людей, которые уверены в том, что мама любила и любит их, волнуется и сейчас, пытается заботиться и помогать дочерям «изо всех своих сил».

«Была бы она такой внимательной (!!!), когда я была маленькой, когда я не знала, что делать, что говорить, куда идти. Сколько себя помню, маме всегда было некогда, не до меня. Мне было одиноко и непонятно, я ждала маму с работы, а она приходила и тут же рвалась к домашним делам, домашние дела ей были важнее меня…» - примерно такой обиженный окрас памяти детства. « Или мама говорила – потом, позже, отойди, мне некогда, это ты сделала неправильно, переделай, неумеха…» - здесь уже больнее, боль в голосе, глазах…»

Миллионы статей, передачи по ТВ, разговоры по душам с близкими, друзьями – почему мама так со мной – а боль не проходит, с годами костенеет и камнем лежит на душе.

Все вокруг только и говорят о том, что родителей надо простить, они поступали так, как умели. Простите, и вам будет легче жить дальше…

«Как же простить маму за то давнее? И за что ее простить? Она и сейчас не может объяснить, почему была резка, груба, порой равнодушна, да, и, говорит, что забыла уже многое. Но я-то не забыла, я росла хорошим милым ребенком – так говорят многие родственники, да и я сама это знаю! В школе у меня не было особых проблем, в институте тоже, на работе все нормально, мой парень меня уважает… А вот мама?»

На маму можно до конца ее и своих дней обижаться, бесконечно ворошить свое грустное (но сытое!) детство,(интересно, а мама вспоминает свое детство?), представлять, что «было бы, если бы мама вела себя по-другому», и какая была бы я сама, если бы…

Маму придется простить, милые девушки, если Вы, молодые и здоровые, успешные и красивые, современные и стильные, понимаете, или поймете со временем, что все , чего Вы достигли сегодня, и то, какая Вы есть сейчас – это тоже заслуга Вашей мамы. Да, именно!

Вот такие обстоятельства в детстве и юности и сделали Вас рано взрослой, рано мудрой, рано самостоятельной, умеющей принимать решения. Вы на приеме у психолога показываете, что хорошо знаете, что Вам помогает жить успешно, а от чего Вы хотели бы освободиться. Вы умеете думать о себе правильно, и в этом тоже заслуга Вашей мамы…

Маму придется простить, если Вы хотите стать взрослой.

Простите маму за то, что она стала мамой в довольно непростые времена в стране.

Простите маму за то, что она была очень молода и неопытна, когда родила Вас.

Простите маму за то, что она не знала порой, что делать с Вами, крохой, ее нигде этому не учили.

Простите свою маму за то, что она иногда поступала точно так же, как Ваша бабушка - ее мама.

Простите маму за то, что ей было важнее всего на свете, чтобы Вы были здоровы, сыты, одеты и обуты, чем игра с Вами.

Простите маму за отсутствие времени на Вас. За то, что она так много своих сил тратила на быт, просто в то время не было таких стиральных и посудомоечных машин, кухонных комбайнов, мощных пылесосов и другой полезной домашней техники.

Простите свою маму за то, что ей вместо общения с Вами приходилось стоять в очередях, или искать по магазинам то, что нужно. Таких супермаркетов, где есть все, тогда не было.

Простите свою молоденькую маму, совсем еще девочку по нынешним меркам, за то, что она иногда ложилась на диван, устало закрывала глаза, и ,как бы, не замечая Вас (уверены, что не замечала?), погружалась в свои думы… О чем думала, о чем мечтала эта девочка?

Простите маму за крикливость и частое раздражение по отношению к Вам, малышке, Вы не можете знать, чего ей это стоило…

Простите свою старенькую ворчливую маму, которая родила Вас в довольно зрелом возрасте, и так бывает... не рассчитала свои силы и возможности (А кто умеет это делать на 100% правильно?).

Простите маму за то, что она не всегда понимает Вас и сегодня. (А Вы себя и других всегда понимаете…?)

Простите свою маму за что-нибудь, для начала…опубликовано econet

Автор Людмила Старостина

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