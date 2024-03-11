Масленица: как принято отмечать веселый православный праздник

Масленица знаменует собой прощание с зимой и встречу будущей весны. Масленичная неделя - последняя перед Великим постом. В это время люди вволю едят жирные и вкусные блины, сжигают чучело зимы, катаются на санках и веселятся. Какие народные поверья связаны с Масленицей?
Празднование Масленицы особенно радостно, так как она ассоциируется с приходом весеннего тепла. Вот как положено отмечать этот древний и жизнерадостный праздник.
Празднование Масленицы не привязано к конкретной дате. Она варьируется в связи с началом Великого поста. Но существует правило: Масленица стартует за неделю до поста, и празднование продолжается в ходе целой недели. Великий пост в 2024 г. у православных верующих берет начал 18 марта, и 1-й день Масленицы будет 11 марта. Итак, масленичная седмица длится 11-17 марта.
Масленицу с древних времен праздновали восточные славяне. Она олицетворяет завершение зимы и преддверие весны. Вероятно, гулянья связывались с чествованием бога солнца Ярила. Масленица и в наши дни сохраняет множество языческих традиций.
Уникальность Масленицы в том, что это практически единственный праздник православного календаря, по сути являющийся нехристианским. Первоначально церковь противилась подобным гуляниям и стремилась запретить Масленицу. Но уничтожить народные традиции не так-то просто, поэтому гулянья только сократили до семи дней, чтоб Масленица по времени не накладывалась на Великий пост.
В православии Масленица зовется Сырной седмицей, данная неделя посвящена приготовлениям к Великому посту. С этого времени уже не положено употреблять мясо, но пока позволено ставить на стол блюда из молокопродуктов.
Масленица - радостный праздник, который дает возможность вволю полакомиться всевозможными блинами. Он дарит особую атмосферу и предполагает массовые гуляния, забавы на снегу, сжигание чучела зимы.
Также изготавливают чучело Масленицы. Оно представляет собой соломенную куклу, одетую в женский наряд. В конце праздничной недели чучело сжигают как символ уходящей зимы при большом скоплении народа.
Масленичная неделя когда-то давно называлась Бабьим, Коллодием. Тогда мужчинам нужно было беспрекословно слушаться женщину и исполнять ее желания.
В последний день Масляной седмицы было принято вязать колодки. Юношам, которые не сыграли свадьбу до прихода Великого поста, крепили к поясу (руке) специальную колодку, которую снимали только за выкуп. Так парням давали понять о важности рождения семьи. По завершении поста колодку принято было менять у невесты на писанки.
Украшение стола на Масленицу – блины. Именно блины, символизирующие своей формой и цветом Солнце, считаются ключевым атрибутом праздника. На масленичную неделю все хозяйки пекут их и угощают близких и знакомых.
Есть великое множество рецептов масленичных блинов. Их мажут маслом, сметаной, фаршируют самыми разными начинками. Первый блин важно отдать бедняку, чтобы он помянул умерших родных.
Праздник принято отмечать весело, лакомиться обильно.
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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