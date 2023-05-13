Мать-абьюзер: 8 признаков

Не всегда между родителями и детьми складываются доверительные и теплые отношения. Иногда возникают ситуации, когда мать пытается подавить действия и мечты ребенка, оказывает на него моральное давление при принятии решений. Если после диалога вы чувствуете себя нехорошо, присмотритесь: возможно, ваша мама – абьюзер.

Термин «абьюзер» обозначает людей, которые морально унижают партнера или члена семьи, работника коллектива. Если таким «эмоциональным насильником» является собственная мать, дети вырастают с большим количеством психологических травм, часто живут с комплексом «жертвы». Распознать проблему помогут 8 основных признаков тирана.

Как распознать мать-абьюзера: рекомендации психолога

Эмоциональный комфорт в семье в большой степени зависит от женщины. Она отвечает за воспитание, формирует в ребенке способности, закладывает основы успешности и общения. В меру детям необходима дисциплина и контроль, но моральное давление в любой ситуации вредит маленькому человеку.

В семье матери-абьюзера может царить идеальный порядок, но отсутствует тепло и привязанность. Стараясь контролировать детей, она закладывает тяжелые комплексы. После взросления ребенок не может построить полноценные отношения с противоположным полом, часто страдает от физического насилия в школе или институте. Психологи выделяют 8 признаков, указывающих на опасную обстановку в семье.

Винит в собственных бедах

Женщина постоянно говорит ребенку, что без него она вышла бы замуж, смогла бы найти хорошую работу. На деле стресс и разочарование в себе не должны отражаться на ребенке. Матери проще обвинить малыша в своих неудачах, чем признать слабость и неспособность сделать карьеру, построить отношения.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Постоянные моральные унижения

В семье матери-абьюзера не звучит похвала и благодарность детям за помощь. Она часто стыдит за мелкие проступки, унижает при отце или родственниках, оскорбляет при друзьях. Женщина всеми силами старается доказать собственную правоту, незаметно уничтожая желание мечтать и стремиться к лучшему.

Угрозы насилием

Абьюзеры могут не причинять детям физическую боль, но часто предупреждает о наказании. Это сильно сковывает ребенка в общении, появляется страх рассказать о плохой оценке, новом друге. Развивается недоверие в семье, которое со временем превращается в ощущение морального одиночества.

Игнорирует детей

Нередко мама-абьюзер в стремлении получить желаемый результат, начинает угрожать, что перестанет общаться и разговаривать. Нередко в семье отсутствует нормальные разговоры, дети предоставлены себе, стараются оставаться в комнате, быть незаметными. Такие матери не имеют общих интересов с дочерью или сыном.

Сравнивает с детьми коллег

Один из способов унизить ребенка – сравнить его с более удачливым и успешным сверстником. Такие диалоги сильно бьют по психике, оставляя комплекс «неудачника». В зрелом возрасте человек редко добивается карьерных высот, зная, что кто-то другой все равно лучше и умнее.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Отрицает чувства ребенка

Если в разговоре мать постоянно говорит, что обида и слезы ерунда, не выслушав детей, – это признак морального давления. Так женщина манипулирует чувствами и эмоциями. Со временем ребенок вырастает более замкнутым, не имеет друзей, не может открыто строить отношения со сверстниками.

Вырабатывает чувство вины

Женщина манипулирует чувствами детей, объясняя, что они ее не любят, иначе выполнили ее просьбу или приказ. Такие отношения часто сохраняются после взросления, поэтому дочь или сын остаются рядом с матерью, игнорируя собственную личную жизнь.

Тотально контролирует

Абьюзеры стараются доминировать, направлять, организуют контроль за каждым шагом детей. Мать проверяет уроки, часто звонит классному руководителю, просматривает звонки и социальные сети. У ребенка не остается личного пространства и возможности самостоятельно принимать решения.

Взросление в семье с доминирующей матерью-абьюзером обязательно обернется для человека комплексами, нарушением психики и другими травмами. Если манипуляции продолжаются в зрелом возрасте, воспользуйтесь профессиональной помощью психолога. Он объяснит, как правильно построить отношения без вреда для психического здоровья. опубликовано econet

Фото ©Ewa Cwikla

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet