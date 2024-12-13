Механизмы защиты психики: какие проявления говорят о травме

Психика имеет свои механизмы защиты, которые помогают человеку справиться с травмой и страхом снова пережить травмирующие события. Среди них - примитивная идеализация, обесценивание, отрицание, контроль и другие. Эти механизмы берегут нас от сильных эмоциональных потрясений.

В психоанализе существуют ясные критерии, по которым можно определить "уровень травмированности" человека. Если опустить все подробности, эти критерии сводятся к тому спектру механизмов защиты психики, которые преимущественно использует человек. Механизмы защиты - это процессы, которые помогают нам справляться с психической болью или страхом эту боль снова пережить.

Механизмы защиты психики

Чем больше ужасов с нами произошло, тем выше наша тревога относительно того, что это может повториться, а соответственно, тем более сильными и жёсткими должны быть наши защиты.

Механизмы делят на два вида: высшего порядка (основанные на вытеснении) и низшего порядка (основанные на расщеплении).

Механизмами высшего порядка пользуются преимущественно люди, у которых бо́льшая часть болезненных переживаний была обработана с помощью поддержки извне. Будь это забота и любовь родителей, другие восстановливающие отношения или уже долгосрочная терапия. Эти защиты слабые, легко поддаются разрушению и именно благодаря этой гибкости способствуют приспособлению к окружающей среде.

Механизмы низшего порядка являются более ригидными, потому-что их задачей является не адаптация, а уберегание от сильных эмоциональных потрясений (как от тех, что были в прошлом, так и тех, что происходят в настоящем или потенциально могут произойти в будущем). Такие защиты могут искажать восприятие реальности в угоду ощущению контроля и безопасности человека в жизни.

Ниже приведены механизмы защиты низшего порядка, использование которых свидетельствует о травматическом опыте в истории человека.

Расщепление

Расщепление является следствием неспособности выдерживать неопределенность, неясность, растерянность и амбивалентность. Эта защита говорит о том, что человек пережил состояние, где он испытывал противоречивые чувства. Например, родители, которых он любил, могли быть вспыльчивыми и в состоянии аффекта причинять ему сильную боль и пугать. Это могло происходить неожиданно, незаслуженно, что вызывало у ребенка абсолютное непонимание происходящего, ощущение хаоса и полное отсутствие контроля и влияния на эти вспышки.

Проявляется позднее эта защита в категоричном делении вещей на "однозначно хорошие" и "однозначно плохие". Потому-что всё должно быть понятно и предсказуемо. Иначе увеличивается страх снова пережить тот ужас.Из-за неспособности выдерживать амбивалентный образ себя (что в какой-то мере я добр, а в какой-то мере могу быть опасен для окружающих), эти представления расщепляются и будто отталкиваются в разные стороны сознания, чтобы не сталкиваться друг с другом и не вызывать невыносимое чувство противоречия и непонимания. То есть, эти два образа себя не могут присутствовать в сознании одновременно, поэтому всегда чередуются. Либо я абсолютно хороший и классный, либо я ужасный и как меня вообще земля носит. Это приводит к непоследовательному и непредсказуемому поведению, потому-что я не могу опираться на один стабильный образ себя, так как он тотально меняется в зависимости от состояния/настроения. И поэтому становится трудно вообще понять, какой я на самом деле, хороший или плохой. Нет понимания "и хороший, и плохой одновременно".

Примитивная идеализация и обесценивание

Этот механизм еще более увеличивает тенденцию рассматривать все внешние объекты как "абсолютно хорошие" или "абсолютно плохие", поскольку их "хорошесть" или "плохость" искусственно усиливается.

Например, в случае, если человек заинтересован в отношениях, он начинает отрицать недостатки партнёра (игнорировать их), а положительные черты и качества - преувеличивать. Этот механизм помогает людям очень быстро влюбляться. Потому что, если кто-то проявил ко мне доброту и внимательность, то сразу думается, что это навсегда. В отношении меня этот человек теперь всегда так будет себя вести. Тоже самое и с усилением недоверия, - если кто-то проявил по отношению ко мне раздражение - значит он в целом ко мне плохо относится, всегда собирается делать мне гадости и вообще нехороший человек.

Снова же, по причине неспособности выдерживать противоречия, в случае разочарования в ком-то, происходит тотальное обесценивание, с сохранением уверенности, что в этом виноват тот другой (это он плохой, если не нравится мне). В противовес ситуации, когда разочарование всего-лишь даёт понять, что мои представления о человеке, по какой-то причине, просто не соответствовали действительности. А другой человек может быть таким, каким хочет.

Проекция, интроекция и проективная идентификация

Проекция – это процесс, в результате которого внутренние импульсы воспринимаются как приходящие извне. Другими словами, когда я автоматически интерпретирую поведение окружающих, наделяя его исключительно проективным содержанием (если бы я так себя вела, то это было бы потому, что...), не допуская других вариантов и не проясняя верны ли мои предположения. Это происходит бессознательно и мгновенно, - поэтому нет возможности поставить под сомнение мысль, что "этот человек точно что-то недоброе замышляет против меня". Я воспринимаю это уже как факт и как опасность из вне, хотя я сама наделила поведение другого человека этим смыслом.

Интроекция — это процесс, в результате которого идущее извне ошибочно воспринимается как приходящее изнутри. Процесс, обратный проекции. Когда кто-то другой высказывает какую-то идею, - я сразу принимаю её как руководство к действию, будто это непоколебимая истина, хотя ещё не успела даже задуматься, согласна ли я вообще с этим утверждением и соответствует ли оно моим жизненным целям. "Злиться нельзя", "Нужно много работать", "Секс - это плохо" и любые другие убеждения, в которые вы верите, но никогда не задумывались "а почему так?"

Проективная идентификация – сложное понятие, основанное на проекции. Попробую привести пример. Когда человеку плохо, он начинает злиться, раздражается, может грубить, чтобы разрядить своё напряжение. Этим самым начинает злить и раздражать окружающих, а потом вдруг замечает, что абсолютно все люди вокруг какие-то злые, плохие и жестокие. Естественно, не понимая, что его собственные действия приводят к такому отношению окружающих к нему.

Отрицание

Этот защитный механизм позволяет игнорировать (отрицать) очевидные факты, защищая психику от осознавания вещей, которые ей просто не выгодно понимать или которые могут привести к невыносимой боли. Отрицание является первой реакцией на смерть близкого и это нормально. Но люди, для которых отрицание является основной защитой, всегда настаивают на том, что "ничего страшного не произошло и все к лучшему".

При отрицании человек абсолютно отдаёт себе отчёт в том, что происходит. Но из-за того, что он не придает этому никакого значения, проблема не может быть осознана. "Да, это происходит, но это ничего не значит, это ничего страшного". Такие люди могут в невероятной степени отрицать свои физические потребности, физические ограничения, объективную опасность и даже свою смертность.

Отрицание срабатывает везде, где осознание проблемы, по каким-то причинам, сделает человеку хуже, чем нахождение в ней. Так, материально зависимые жены часто отрицают, что мужья им изменяют или всячески оправдывают их поведение. Многие мошенники, не желающие отказаться от такого вида деятельности в силу его выгодности, отрицают, что приносят людям вред, придумывая рациональные объяснения своим поступкам или так называемые кодексы чести.

Всемогущий контроль

Эта защита является следствием невозможности переживать чувство бессилия и признать собственные ограничения. В основном свойственна тем людям, которые абсолютно не ощущали защиты и поддержки в детстве. Мне необходимо всё контролировать и всё мочь самой, потому-что кроме меня обо мне больше никто не позаботится. Я никогда ни на кого не рассчитываю и никому не могу ничего доверить.

Следствием такой убеждённости является ощущение человеком ответственности за всё вокруг. А если что-то происходит не так, как было запланировано, возникает чувство вины, что я не смог предусмотреть всё. Вина, в данном случае, лишь способ избегать переживания бессилия.

Также эта защита способствует формированию нереалистичных требований как к самому себе, так и к окружающим. Они верят в существование людей с неограниченными ресурсами. А простые, приземлённые, человеческие вещи могут вызывать у них отвращение. Например, мысль, что все люди ограничены своим возрастом, а соответственно количеством опыта, знаниями и навыками, которые успели за это время приобрести. И над которыми сами трудились, а не которые были даны им свыше. Что у каждого есть свои физические, умственные и психические ограничения. И что все регулярно переживают состояния усталости, возбуждения, злости, растерянности или страха.

Примитивная изоляция

Изоляция - это уход от отношений и социальных коммуникаций, и замещение напряжения, происходящего от взаимодействий с другими, - стимуляцией, исходящей от фантазий их внутреннего мира. Склонность к использованию химических веществ также может рассматриваться как разновидность изоляции (уход в изменённое состояние сознания).

Главное достоинство изоляции как защитной стратегии состоит в том, что, позволяя психологическое бегство от реальности, эта защита почти не требует ее искажения. Человек, полагающийся на изоляцию, находит успокоение не в непонимании мира, а в удалении от него.

Когда я одна, я чувствую себя спокойно и в безопасности. Отсутствие других людей рядом избавляет меня от напряжения, разного рода тревог и расходования энергии. В то же время, такие люди лишают себя той энергии, которую они могут получить БЛАГОДАРЯ коммуникации с другими.опубликовано econet

Автор Лукашевичус Елизавета

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