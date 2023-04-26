Мелкие дела съедают нашу жизнь

Мы ежедневно делаем миллион мелких, будничных дел. И не замечаем, сколько на это уходит нашей драгоценной энергии. А ведь силы можно направить в более конструктивное русло и достичь многого. Именно поэтому рядом с великими людьми всегда есть тот, кто взваливает на себя груз повседневных забот.

На маленькие дела уходит столько же времени и энергии, сколько и на большие. Но об этом забывают. В это как-то не верится. Это же маленькие дела! На них уходит мало энергии. А на грандиозные дела - много! На самом деле, на борьбу с соседом по даче, который захватил два метра земли, уходит столько же сил, сколько на завоевание Ниневии или Мидии. И столько же времени.

Маленькие дела пожирают нашу маленькую жизнь

На ремонт ванной уходит столько же времени и сил, сколько уходит на создание великой статуи, которая переживёт века. На уборку квартиры уходит столько энергии, сколько нужно для создания гениального стихотворения. Или обдумывания плана военных действий. А на болтовню с надоедливыми людьми уходит столько же времени и сил, сколько на важные деловые переговоры.

Рядом с великими людьми, которые творили великие дела, всегда был кто-то, кто решал маленькие вопросы и занимался устройством маленьких дел. Жены великих писателей и музыкантов занимались маленькими делами: кухней, домом, детьми, устройством рукописей и перепиской… Или верный денщик решал маленькие вопросы полководца. Или преданный слуга обустраивал маленькие бытовые дела вельможи.

Чаще всего это была жена, конечно. Или мать.

И надо быть очень благодарным тому, кто решает маленькие вопросы и занят маленькими делами. Благодаря этим людям у великих и талантливых оставался ресурс для великих дел.

Если бы им пришлось нянчить детей, убирать квартиру, гладить себе рубашки, спорить с издателями или чинить кран, они ничего не завоевали бы и ничего не достигли. Рядом с великим человеком всегда есть кто-то, кто занят устройством его маленьких дел. Это первое.

И второе - опасайтесь погрязнуть в токсичных маленьких делах. Спор в сети с анонимом отнимет ресурс, который мог бы принести богатство. На тяжбу с соседом уйдёт столько же сил, сколько на поиск хорошей работы. На бессмысленное общение с навязчивым человеком уйдут силы и время, которых хватило бы для создания идеи проекта, на написание статьи, на изучение нового…

Это правило сохранения энергии: маленькие дела отнимают столько же ресурса, сколько грандиозные. Каменная глыба весит столько же, сколько вагон гравия. Если помнить об этом, можно правильнее распределить время своей жизни. И сделать ее великой. Или маленькой…опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet