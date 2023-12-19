Меня все равно к нему тянет: Как отпустить отношения?

Что такое незавершенные отношения снаружи и изнутри? И как их можно отпустить? Об этом в данной статье.

Удивительная вещь отношения. Они непредсказуемы и развиваются подобно растению или цветку. Возможно, этому ростку суждено стать огромным цветущим деревом, а может так случиться, что он попросту зачахнет.

О незавершенных отношениях

Беда в том, что после того, как росток зачахнет, мы начинаем делать новый посев. При этом в старом болезненном ростке продолжает теплиться жизнь, но мы ставим на нем крест.

Что обычно делают с завядшей ветвью или побегом? Правильно, пытаются вылечить, но чаще удаляют с корнем. Если этого не сделать, то эффект может быть самый неприятный для всего дерева в целом.

Так в отношениях, завершенных только физически, очень часто продолжает теплиться жизнь. Корни таких отношений до сих пор живы и продолжают причинять боль после разрыва. Это тот самый случай, когда мы «уходя, остаемся». В результате остается чувство незавершенности, и мы отчаянно держимся за тот «зачахнувший росток». Мы хотим восстановить то целое, которое было, прекрасно понимая, что это невозможно. Но в глубине души все равно остается надежда все вернуть, ведь память о тех ярких моментах такова, словно это все было только сейчас.

Результат – фраза «Меня все равно к нему (к ней) тянет. Не могу ничего поделать с этим!». Внешне это проявляется в беспокойстве, нервозности, словно человек не может себе найти места. Это неудивительно, потому что внутри человека разгорается настоящий конфликт. Незавершенное чувство требует восстановления отношений или хотя бы какого-нибудь контакта с бывшим партнером. В то же время разум или здравый смысл пытается подавить это чувство, приводя аргументы о бессмысленности и неправильности.

Описанный внутренний конфликт очень напоминает то, как «правильный» родитель пытается успокоить плачущего ребенка, которого отвергли, отвечая последнему с позиции логики и морали. Ребенок лишился радости и заботы, которые он получал в результате отношений, и устраивает еще большую истерику. Родитель никак не может понять, что же такого страшного в ситуации и продолжает давить на несчастного ребенка, призывая его успокоиться.

Усилия родителя бессмысленны, пока ребенок не отпустит травмирующую его связь. Просто просить его успокоиться не принесет ничего, кроме усугубления конфликта. Нужно объяснить ребенку, что пора отпустить эти отношения.

Отпустить незавершенные отношения, поставить в них точку – вот единственный способ вернуть внутренний покой и целостность. Сделать это не дает страх потерять последние остатки былого счастья и остаться в глубокой печали. Этот страх парализует, усугубляя внутренний раскол. Человек утрачивает связь со своими целями, ценностями, выдвигая незавершенные отношения на самый верх. Как результат, он может лишиться и смысла тоже.

Преодолеть страх утраты отношений можно только через восстановление связи со своим внутренним Я. Начать этот процесс следует со своего внутреннего ребенка, который держится за незавершенные отношения и боится быть отвергнутым. Ребенку необходимо дать нужную любовь, заботу и поддержку, которую он пытается получить из трамвирующей его связи. После этого убедить внутреннего ребенка отпустить незавершенные отношения и установить его связь с идеальным ребенком. Идеальный ребенок здесь представляет собой дитя, которое получает достаточно любви, заботы, поддержки и занимается только тем, что живет и радуется.

После того, как внутренний ребенок объединится с идеальным ребенком, можно переходить к родителю и взрослому. Они тоже нуждаются в получении поддержки и связи соответственно с идеальным родителем, который знает как воспитать дитя, чтобы оно жило и радовалось, и с идеальным взрослым, который адекватно воспринимает реальность.

Когда все части внутреннего Я обретут поддержку и связь со своими идеальными ипостасями, возникнет общее ощущение целостности и самоподдержки. Теперь незавершенные отношения будут просто не нужны, и их можно будет отпустить окончательно и без остатка.опубликовано econet

Автор Дмитрий Вострухов

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