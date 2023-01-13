Методика, которая позволяет получить любовь, которую «недодали» в детстве

Предложенный метод помогает человеку избавиться от чрезмерной зависимости от воображаемых или реальных людей, на которых направлено его невротическое безуспешное поведение. Если научиться получать "из пространства" желаемую любовь, можно ощутить себя полноценным и целостным. В итоге паталогическое поведение исчезает.

Эмоционально-образная терапия иногда вдруг порождает такие неожиданные методики, которые производят ошеломляющее впечатление, не только на «публику», не только на учеников, но даже на их создателя. К таким техникам следует отнести методику, которая разрешает клиенту получить ту любовь, которую ему «недодали» в детстве, получить кормление, которое он не получил в детстве, и даже заново родиться правильным образом. Это звучит фантастически, но это полная правда, подтвержденная в практике и автора ЭОТ и его учеников.

"Я разрешаю себе получить любовь..."

За этой практикой стоит определенная теория (Линде Н.Д.), которая говорит о том, что ребенок не получавший любви, или какого-то другого нормального чувства-состояния, принимает решение, что он никогда уже этого не получит и даже не нуждается в нем, даже уже не хочет его и уже не примет его от родителей или других значимых фигур. Парадоксально, но на самом деле он все равно хочет это получить, но думает, что для этого мама, например, должна измениться и раскаяться, и принести ему некоторую значимую компенсацию, понесенного ранее ущерба.

Для этого маму надо наказывать с помощью какого-то саморазрушительного поведения (курение, алкоголизм, истерика, отчуждение и т.д.), в результате чего она все-таки должна измениться. Только изменение мамы может нормализовать каким-то образом мучительное состояние уже вполне взрослого человека. И он верит, что в результате наказания мама его полюбит, а у нее это вызывает только отторжение и она снова ругает или отвергает его, вместо того, чтобы дать любовь.

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Но даже, если мать вдруг по какому-то наитию изменится, будет просить прощения и ласкать взрослого мужчину как ребенка, то толку не будет. Единственная реакция, которая произойдет в этом случае: «А где ты была раньше?!» Человек не сможет принять эту любовь, которую должен получить маленький ребенок внутри него.

Я спросил однажды девушку, у которой были большие счеты к отцу по тому что он не проявлял в ее детстве ни любви, ни заботы, и бросил ее с матерью: «А что ты скажешь, если твой отец раскается, приползет к тебе на коленях, буде рвать на себе волосы и восклицать: «Прости доченька!» Она говорит: «Я скажу ему: «Поздно папа пить боржоми, когда почки отвалились!» Отсюда понятно, что мечты, которые питают эти люди, полностью напрасны, они никак не могут осуществиться. И все-таки мы нашли выход из множества подобных положений.

Многие клиенты, родители, дети и психологи просто обуяны идеей получения и выражения безусловной любви. И в поисках этой мистической безусловной любви тратят силы и время, и не находят ее. Этой идеей отечественная психология заразилась от гуманистической психологии Карла Роджерса.

Ничего плохого не хочу сказать про Карла Роджерса (мне посчастливилось побывать на его лекции в России в 1987 году), но в его исполнении идея безусловной любви становится чем-то вполне обыкновенным: я принимаю клиента таким, какой он есть, даже, если он рассказывает о себе ужасные гадости, он удивляется и рассказывает еще большие гадости, о себе, я и это принимаю, после чего клиент принимает самого себя таким какой он есть, и понимает, что теперь может решить свою проблему просто.

То есть не надо чувствовать безумного, сладкого и нежного чувства любви к «мерзкому» клиенту, а достаточно объективно признать, что тот «мерзавец» и принять этого «мерзавца», таким, каким он и является. Требовать от кого-то безусловной любви – это обрекать его на рабство и вечное чувство вины. Если родитель должен любить безусловно, то и ребенок должен безусловно любить родителя, но этого тоже не бывает. Никто не с может соответствовать этим идеалистическим стандартам, но все могут получать и давать любовь, и это прекрасно!

Но лучше мы перейдем к нашей практике, чтобы объяснить наши новинки, которые мы хотели сделать достоянием каждого психолога-профессионала.

Известно, что многие дети в оральный период недополучили грудного вскармливания, что зачастую, причинило им много трудностей и переживаний. Некоторые люди испытывают депрессивные состояния, связанные с недостатком грудного вскармливания, другие становятся алкоголиками или заядлыми курильщиками на этой почве. Когда клиент жалуется, что его мама кормила его грудью всего три дня, а потом молоко у нее пропало, что поэтому он стал унылым и депрессивным, то терапевт не видит никакого выхода из сложившейся в прошлом ситуации.

Можно в воображении самому кормить этого ребенка молоком из поильничка, но толку практически нет, потому что клиент старается, но сам себя счастливым ребенком при этом не чувствует. Лучше бывает, когда клиент мысленно сам «набрасывается» на материнскую грудь и как ребенок получает заветное молоко. Терапевт объясняет, что это молоко Ваше, оно для Вас пришло. Одна клиентка моей ученицы даже закричала при этом: «Это моя сиська!» и почувствовала, что теперь материнское молоко ей доступно. Это был прорыв в терапии.

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Но мы используем и другой, ставший уже классическим прием. Мы предлагаем клиенту представить свою мать (молодую, соответствующую его оральному возрасту) и сказать ей: «Мама, я разрешаю тебе кормить меня щедро и обильно, так как положено любящей матери!» Удивительно, но этого заявления может быть совершенно достаточно, чтобы клиент непонятным образом почувствовал себя совершенно счастливым.

Например, на одном моем семинаре присутствовал молодой человек, который пожаловался, что постоянно находится в унынии и никакая терапия не помогает, потому что мама в грудном возрасте кормила его грудью только три дня и на этом пункте он застрял, потому что все понимает, но изменить ничего не может.

Я предложил ему сказать маме: «Мама, я разрешаю тебе кормить меня щедро и обильно, так, как положено любящей матери!» Этого было достаточно, чтобы молодой человек (по профессии повар, заметьте) расплылся в счастливой улыбке и сказал мне, что он теперь просто в состоянии нирваны, и больше ему ничего не надо! И через год, когда я его встретил на конференции, он подтвердил, что его состояние теперь совершенно счастливое! Просто чудо!

Но это далеко не единичный случай. Дело все в том, что способность получать счастье есть в каждом человеке, и каждый человек к нему стремится, но не может его достичь, потому что оно было когда-то заблокировано. Если ребенок получал щедрое вскармливание, если он получил опыт поощрения, заботы и любви, то он «по умолчанию» чувствует себя счастливым и чувство счастья и благополучия как бы постоянно втекает в его тела, все каналы для получения этого здорового и благого чувства в нем открыты.

Если же в результате недостаточного ухода, кормления, в результате травм и родительских «проклятий», эти каналы были перекрыты, то такой человек всю жизнь мучается поиском источника Любви, но, даже если он его находит, то он не может из него испить, и остается несчастным и идет по пути шантажа и самоугнетения. И не дай Бог, какой-нибудь матери, вдохновленной идеей безусловной или жертвенной любви, броситься утешать и спасать такого шантажиста.

Он не только не остановится, эмоциональный шантаж с его стороны станет постоянным и бесконечным. Потому, в частности, что он все равно не получит счастья и уверенности в постоянстве получаемых преференций.

Мы поняли, что не всегда достаточно разрешить образу матери или отца дать уже повзрослевшему ребенку кормление, или любовь, или защиту или уважение и т.д. Энергетические каналы, или чакры, или душа, как хотите называйте, оказываются перекрыты и человек не способен получить то, что он так жаждет получить. Он как бы застревает между двумя запертыми дверями, ключей от которых у него нет. И вернуться не может, и пройти вперед тоже. ОН не может получить. Потому что когда-то он сказал себе: «Обойдусь и без вас!» Но одновременно не переставал желать этого, и мечтал, что они раскаются и сами придут и предложат все, что надо. Но из гордости и обиды он все равно этого не примет.

Необходимо, чтобы клиент разрешил самому себе получить материнскую или отцовскую любовь, причем именно в том качестве, которое ему нужно. Причем, не нужно, чтобы он разрешил себе получить любовь именно от этой матери и этого отца, а вообще материнскую или отцовскую любовь. Точнее, от отца обычно нужно получить защиту, покровительство и уважение.

В таком виде эти техники возымели потрясающий успех, так что клиенты порой, «взвизгивая» от восторга, просят повторить формулировку в точности, чтобы они успели ее записать. А точная формулировка звучит так: «Я разрешаю себе получить материнскую любовь, столько, сколько мне нужно, не зависимо от того, что ты мама, ни хрена мне не дала!» Эта неожиданная и шокирующая формулировка на самом деле сметает все защиты и запреты, и клиент чувствует, как любовь начинает бурным потоком вливаться ему в грудь, наполняя ее теплом и счастьем. А если он не согласен разрешить себе получить материнскую к примеру любовь, то почему он ее от нее требует, зачем обижается.

Такая формулировка на бессознательном уровне сообщает клиенту, что если он требует от матери, то зачем, если он не готов получить?! Поэтому у него нет выхода, как только разрешить себе получить – а тогда проблема решается мгновенно, даже, если мама не изменится. В противном случае шантажная игра будет продолжаться. Поэтому, если клиент говорит, что все равно ничего не получает, то терапевт может его спросить: «Ну если ты не можешь получить, зачем требуешь от матери и обвиняешь ее?» Но обычно клиенты долго не сопротивляются, потому что с первым же глотком счастья им уже не хочется доказывать матери, обвинять ее и бороться с ней.

Мужчина средних лет обнаружил, что он всегда считает себя плохим, не может одобрить и принять себя как ребенка, потому что его мать всегда его обвиняла, била, и командовала им, ее любви он никогда не получал, и был глубоко обижен этим. В одном из своих высказываний в адрес матери он даже употребил крепкие матерные выражения. Это прямо на группе. Но группа восприняла это вполне сочувственно, потому что это было сказано к месту и выражало силу его чувств.

Это дало мне возможность сформулировать контрпредписание весьма жестко. Я предложил ему повторять вслед за мной: «Мама, я разрешаю себе получить материнскую любовь столько, сколько мне нужно, даже если ты с…ка, ничего мне не дала!» Он повторил это дважды и трижды и ощутил, как неведомое тепло вливается ему в грудь, он смог дышать глубже, чем обычно, глаза его засветились счастьем.

После чего, он смог признать своего внутреннего ребенка хорошим и принять его как часть своей личности. Он стал смеяться, обниматься с терапевтом, а потом к этому присоединилась вся группа, испытывая любовь как непосредственное, необусловленное чувство. То есть такое чувство есть, и пробуждается оно, когда вы разрешаете себе получать любовь просто так, ни от кого-то и ни за что-то, и столько, сколько вам необходимо. А не когда вы требуете от кого-то безусловной любви к себе.

В другом случае девушке потребовалось мысленно сказать отцу: «Я разрешаю себе получить отцовскую защиту и поддержку моего достоинства, несмотря на то, что ты папа не смог дать мне ни того, ни другого». В результате она почувствовала уверенность в этой жизни, и смогла отстаивать свои границы в отношениях с другими людьми.

Удивительно, но подобные утверждения, произносимые клиентами, могут помочь решить задачи, которые представлялись совершенно тупиковыми, как будто прошлое можно переделать. Например, мужчина лет 50-ти обратился с проблемой клаустрофобии, которая проявлялась особенно в тех ситуациях, когда его тело было сдавлено или стиснуто со спины и груди и он не чувствовал выхода. Такое, например, произошло с ним, когда он проходил с гидом по подземным лабиринтам Киево-Печерской лавры. В определенный момент он даже запаниковал и потребовал, чтобы гид вывел его назад, что и было сделано.

Я попросил его представить образ того переживания, которое он испытал в ситуации этого сдавливания, наверное, вы уже догадались, что выплыли образы ребенка, рождающегося, с трудом проходящего родовые пути. Оказалось, что этот мужчина действительно пережил драматическое рождение, его даже вытаскивали с помощью щипцов, накладываемых на голову ребенка. Такие трудные роды создают травматические переживания у ребенка, которые потом могут пробуждаться в любых ситуациях, напоминающих чем-то историю рождения.

Когда этот вопрос был прояснен, я попросил его представить себя в роли маленького ребенка, собирающегося родиться, и мысленно сказать матери: «Я разрешаю себе родиться легко и просто, нормальным образом, даже если ты мама, с этим не справилась!» Он повторил эти слова за мной от имени ребенка, ему стало легче дышать, и как будто перед ним начала рассеиваться какая-то мгла. Он повторил эти утверждения еще и еще раз, с каждым повтором мгла рассеивалась все больше и больше, пока не превратилась в свет! ОН ощутил себя заново родившимся ребенком.

Естественно, самочувствие клиента стало легким и радостным. Мы проверили этот эффект на воображаемой ситуации «застревания» в подземном лабиринте Киево-Печерской лавры. Он представил себя в этой ситуации и заявил, что он не испытывает страха, а движется все равно вперед. «Почему?» - я даже удивился. «Потому что я вижу впереди свет!» - ответил он. Конечно, этот результат требует дальнейшей проверки самой жизнью, но практика показывает, что в тех случаях, когда воображаемая критическая ситуация решается человеком позитивно, то и в реальной жизни это же и происходит.

Итак, резюмируем основную структуру этого новой техники воздействия.

Эта психотехника является развитием часто применяемых в ЭОТ методов разрешения и парадоксального разрешения.

Новизна состоит в том, что клиент разрешает самому себе получить те чувства и позитивные состояния, которых он был лишен в прошлом (как правило речь идет о раннем детстве). Иногда при этом он разрешает себе избавиться от травматических переживаний и боли, заменив их на позитивные чувства. Несмотря на то, что мать или отец (или другая фигура) не смогли или не захотели дать ему эти позитивные (и естественные для его возраста) состояния. Иногда он разрешает и своему «контрагенту» изменится, потому что запрет на получение чувств был и запретом на изменение матери.

При этом «ребенок» разрешает самому себе получить эти чувства, не требуя их от кого-то, тем более от матери или отца. Потому иначе он будет оставаться зависимым, и будет мечтать о том, чтобы мать или отец волшебным образом изменились бы. Поэтому полная формула содержит слова: «Несмотря на то, что ты так и не дала (или не смогла дать), этой любви (или чего-то другого).

В итоге клиент снимает запрет на получение этих чувств, в его теле раскрываются неведомые каналы для получения соответствующих энергий и состояний. Клиент избавляется от вечной обиды, что он недополучил чего-то. От неоправданных надежд, что мама (или кто-то еще) изменится и додаст, то чего не могла дать раньше. Он прекращает шантажное поведение, направленное на то, чтобы повлиять на мать, изменить ее задним числом. Теперь не нужно страдать и предъявлять обвинения, чтобы получить нужное. Оно уже постоянно получается клиентом «по умолчанию». Теперь можно отпустить мать и дать ей свободу, и даже наладить с ней равноправные взрослые отношения. Он чувствует себя свободным и счастливым.

Дополнение!

Недавно была создана новая техника ЭОТ, позволяющая более просто и эффективно осуществлять это эмоциональное восполнение. Опишу кратко. Она уже апробирована успешно.

Эта техника основана и на новой теории невроза.

Невротик недополучил некоторого важнейшего для себя чувства. Потом человек ищет того, кто бы восполнил этот недостаток. Поэтому он ведет шантажную игру, заставляя, например, мать или жену, или детей, полюбить себя. Как говорится: "Уж если я кого-то полюблю, тому уже спасенья нет!" Смотрите у Гулдингов про сценарий "Я почти умру и ты полюбишь, или пожалеешь меня" или сценарий "Я докажу тебе, даже, если меня это убьет!". Понятно, что реализация подобных сценариев не приводит к получению желаемого, а только усугубляет страдания самого невротика, да и тех людей, от которых он жаждет получить искомое чувство.

Отсюда происходят депрессии, алкоголизм, наркомания, суицидальное поведение, хронические психосоматические заболевания и т.д.

Метод, предлагаемый в этой статье, помогает избавиться от паталогической зависимости от воображаемых или реальных личностей, на которых направлено невротическое безуспешное и вредоносное поведение. Если клиент получает "из пространства" желаемое чувство любви, то он уже ощущает себя полноценным и целостным. В результате его патологическое поведение отмирает за ненадобностью. Мы уже получили ощутимые успехи при применении этих технологий (см. статью выше).

Однако, возникают трудности как с точным определением желаемого чувства, так и и с получением его "из пространства". Как правило говорят о любви, но это неточное определение. Это может быть чувство "быть принятым", или чувство "быть защищенным", или "быть благословленным на успех", или чувство "Быть принятым таким, какой есть". Вариантов много, сотни оттенков.

1. Поэтому на первом шаге мы предлагаем клиенту назвать это чувство, которого ему не хватает, а главное, увидеть его образ на пустом стуле. Это может быть прекрасный золотистый шар, переливающийся искрами, а могут быть добрые бережные руки.

2. Затем мы предлаем клиенту пересесть на этот стул и стать этим чувством (отождествиться с ним). Как правило, это вызывает очень позитивный отклик, а клиент может еще точнее определить тип и качество этого чувства. Необъявляемая хитрость состоит в том, что отождествившись с эти чувством, клиент на самом деле уже его получает!!! Это снимает сопротивление типа: "А где же я его возьму?" или "Нет, мне нужно это чувство только от мамы!" На самом деле клиент сам создает это чувство и сам получает. Причем легко!

3. После этого мы идем по пути усиления эффекта и его "легализации" в сознании.

Мы предлагаем клиенту от имени этого образа дать это, уже найденное и прочувствованное чувство своему внутреннему ребенку. Проверяем результат! Обычно ребенок сразу становится счастливым, да ина лице клиента сразу отражается переход к счастью и полноценности. Если этого не происходит, снова переходим к анализу сопротивления.

4. Когда ребенок получил искомое чувство и клиент насладился новым состоянием, предлагаем клиенту принять этого счастливого ребенка как неотъемлемую часть своей личности. Что закрепляет полученные изменения и делает клиента полностью целостным. После чего остается проверить результаты на некоторых критических ситуациях (в воображении), которые вызывали трудности. Можно также проверить на изменение отношения к маме, жене и т.д.

5. После этого клиенту объясняется, что он теперь владеет способом всегда получать искомое чувство, и теперь получает автономию и счастье. Надо, чтобы он осознал новые возможности, принял их и обрадовался этому.

Пример. Молодой мужчина, постоянно ищущий женщину, которая даст ему счастье и понимание, но никогда не находящий его. Понятно, что он никогда этого не достигнет, но он не понимает и продолжает поиски. Хотя женат на женщине, которая его явно любит.

Я предлагаю ему представить то чувство любви, которое он ищет, на пустом стуле. Это были руки. Когда он пересаживается на это стул и становится этими руками, то понимает, что эти руки не просто любят, а как бы поддерживая, благославляют ребенка на путь и самостоятельные свершения. Он, будучи отождествлен с этими руками, дал это чувство ребенку. Тут же клиент сам вскочил со стула и глаза его светились радостью, его депрессивность куда-то улетучилась. Он понял, что теперь он может опираться на самого себя. Дальше он принял этого ребенка, и ощутил много счастья и уверенности. (Подробности опускаем).опубликовано econet

Автор Николай Линде

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