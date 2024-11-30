Методика работы с тревожностью

Мы часто волнуемся по разным причинам. Нас тревожат проблемы на работе, состояние здоровья (наше или близких людей), бытовые или финансовые сложности. Постоянное беспокойство негативно сказывается на нервной системе и психике. Как работать со своими страхами?

Часто страх, возникающий внутри нас, не имеет конкретного объекта, такой страх называют тревогой. Мы можем тревожиться относительно каких-то сфер нашей жизни или ситуаций. К примеру, относительно работы, любое упоминание о ней вызывает волну тревоги, покалывание в ладонях, учащенное сердцебиение… Или это может быть страх, связанный со здоровьем, с близкими отношениями, с родительством…

Устали от волнения и страха? Техника работы с тревогой

С таким безобъектным страхом тяжело справляться, потому что он охватывает вас целиком… Нет конкретного пугающего вас объекта, на котором можно сфокусироваться. В природе опасность угрожает снаружи и на нее можно реагировать, взаимодействовать с ней по ситуации…а тревога растекается внутри нас, и мы словно тонем в ней. Так описывают свои ощущения многие клиенты.

Как работать с этим страхом?

Его нужно вынести наружу, придать ему форму, получить возможность взаимодействовать с ним как с конкретным объектом.

Попробуйте визуально представить, как выглядит ваш страх. (Из опыта клиентов - это может быть огромное животное, а может быть темное облачко… или что угодно еще, важно чтобы это было именно ваше о нем представление).

Затем нарисуйте его. Художественный навык значения не имеет. Нарисуйте и посмотрите на него… Так ли уж он ужасен? Или… скорее он одинок на этом белом листе бумаги… и поэтому возможно он так крепко держится за вас и не отпускает. Ему самому страшно.

Что вы чувствуете к нему сейчас? Возможно сострадание или жалость… он такой «страшно одинокий» … Что бы могло сделать его счастливым? Кем и чем его можно окружить?

Дорисуйте мир вокруг него, место, где ему будет хорошо. Где ему будет хорошо и спокойно, где он останется жить. А вы сможете иногда навещать его, заглядывая в свой рисунок в ящике стола.

Как только вы будете чувствовать новую волну тревоги, открывайте стол, берите рисунок и вспоминайте, что он пришел к вам, потому что соскучился, как старый друг, который долго был с вами. Улыбнитесь ему и отпустите снова.

Из отзывов клиентов: «Когда мы делали это упражнение, казалось это полная глупость…но потом… через день, два приступов волнения становилось все меньше, и каждый раз рисунок работал все эффективнее. Страх перестал быть пугающим и всеобъемлющим, мы разделились с ним.»опубликовано econet

Автор Чуркова Наталья

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