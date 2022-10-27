Миома матки: Психосоматические причины

Вынашивая обиды и гнев, страх и месть, женщина в действительности вредит самой себе, поэтому осознание того, что привычная стратегия взаимодействия с миром и другими разрушительна прежде всего для нее самой, становится поворотным пунктом в изменения сценария развития своей жизни

Тема женских болезней, причины которых лежат в плоскости психосоматики, неоднозначная. Ряд заболеваний плохо поддается медицинской коррекции, и многие врачи в наши дни признают психогенную природу женских недугов. К таким заболеваниям относятся миома матки, кисты яичников и разнообразные доброкачественные опухоли женских органов. Нередко заболевания длительное время протекают бессимптомно и выявляются в случае невынашивания беременности.

Миома матки: что символически вынашивает женщина?

В каждой истории выявляются уникальные скрытые психосоматические мотивы и вторичные выгоды болезни. Женщина как будто вынашивает в своем теле что-то, что может пригодиться ей для реализации слабо осознаваемой поведенческой программы.

Рассмотрим коротко наиболее распространенные примеры психосоматических причин женских болезней.

В некоторых случаях у молодых женщин миоматозные узлы возникают как символическое вынашивание своего Внутреннего Ребенка, другими словами, себя любимой. Хирургическое вмешательство помогает, но ненадолго, через несколько недель вырастает новая проблема.

"Недобаюканная" Внутренняя хрупкая девочка снова и снова заявляет о себе.

Наряду с медицинским сопровождением психологическая психотерапия иногда "волшебным" образом меняет ситуацию. Женщина, принимающая себя, научившаяся заботиться о себе, разрешает внутри себя конфликт "Девочка-Женщина", и теряет потребность в скрытом символическом вынашивании Внутреннего Ребенка.

Бывает, что развивающаяся в матке тератома является своего рода реализацией неосуществившейся родовой программы - аборты или выкидыши у матери, неотплаканная ею потеря младенца, умершего в раннем возрасте и т.п.

В этом случае часто женщина символически вынашивает сиблинга. В работе с психологом выявляются родовые травмы, семейные тайны, связанные с перинатальными потерями, появляется шанс сделать их явными - "явить миру" и необходимость дальнейшего "вынашивания" становится неактуальной.

В некоторых случаях комок обиды прячется глубоко в теле женщины, привыкшей "проглатывать" обиду, подстраиваться под семейную ситуацию с регулярным отказом от реализации собственных потребностей и желаний.

Бывает, что женщина долгое время вынашивает обиду на мужа или других людей, скрывая сама от себя негативные чувства, проживая жизнь в состоянии не вполне осознаваемой неудовлетворенности отношениями. Болезнь помогает регулировать дистанцию и избегать близости в связи с долгосрочным медицинским лечением.

Иногда женщина с подчеркнутым подчинением власти супруга имеет в своем арсенале единственный способ сопротивления - женскую болезнь.

При этом нередко мужчина жаждет реализации себя в роли отца, по сути, для выполнения социального заказа - показать окружающим, родственникам или, может, друзьям, которые по его мнению, более успешны. Вынашивая миому, женщина, по сути, вынашивает месть, как бы не имея возможности забеременеть и родить ему ребенка, она, по сути, лишает его шанса продемонстрировать свою значимость самца в социуме.

Вынашивая обиды и гнев, страх и месть, женщина в действительности вредит самой себе, поэтому осознание того, что привычная стратегия взаимодействия с миром и другими разрушительна прежде всего для нее самой, становится поворотным пунктом в изменения сценария развития своей жизни.

В психотерапевтической работе с психологом поднимаются сложные вопросы границ, степени зависимости, самопринятия, расконсервации негативных чувств, взросления, раскрываются вынашиваемые внутренние конфликты, и во многих случаях происходит своего рода самоисцеление. опубликовано econet.ru.

Автор Анжелика Стражкова

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