Мизогин – Мужчина-ловушка

Мизогин (с древнегреческого - женоненавистник) - это мужчина, испытывающий непреодолимую потребность в тотальном контроле над женщиной, приводящем к разрушению и уничтожению её личности.

Помните триллер 1991 года, с Джулией Робертс, - «В постели с врагом»? Казалось бы, ну... это же кино! В жизни так разве может быть? А вот и может. Да ещё и пострашнее - это жизнь и сценарный план финала непредсказуем.

Мужчины – «мизогины» - кто они такие?

Мужчины – «мизогины» - термин относительно новый. Раньше их называли просто домашними тиранами. Но теперь классификация мужей, тиранящих жен и других домочадцев настолько расширилась, что было придумано новое название. «Мизогины» (мизогинисты) отличаются от других себе подобных внутренним женоненавистничеством при вполне нормальном адекватном отношении к сильной половине человечества.

Сначала чувство неприятия скрыто и хорошо маскируется. Даже сам «мизогин» не отдает себе отчета в подспудном желании уничтожить женщину, стереть ее с лица земли. Этим он отличается от чистого психопата. Тот обычно уверен в своих истинных чувствах.

Но постепенно «мизогин» создает соответствующие условия в своей семейной жизни. Он находит малейшие поводы для конфликта и использует их на все 100%. В итоге эмоции накаляются до такой степени, что глубоко запрятанная ненависть оказывается полностью легализованным чувством.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Мизогиния опасна - она убивает

Когда на пути женщины встречается мужчина-ловушка, ее жизнь замирает. Нет ни солнца, ни луны, останавливается развитие, умирает любовь, начинается борьба за выживание. Мужчина-ловушка – хищник, поглощающий жизненную энергию женщины. Его главная цель – ее смерть.

«Мизогина» трудно распознать и вычислить, пока женщина не оказывается в его полной и безраздельной власти. С виду это милый мальчик, нежный, добрый, уступчивый. «Уж с ним-то я буду себя чувствовать в полной безопасности», — думает девушка и бесстрашно заходит в ловушку.

В этот момент сюжет доброй сказки начинает неуклонно разворачиваться в сторону фильма ужасов. С той только разницей, что главная героиня-жертва — это ты. Напряжение в общении нарастает постепенно. Муж постоянно недоволен. Сначала звенят маленькие трели тревоги – это хищник пробует свою жертву на крепость и одновременно приучает ее к микродозам яда.

Едкие замечание, не оказание помощи в трудных ситуациях, невинные глаза в ответ на женские обиды, пространные объяснения, почему она неправа и заслужила то, что получила. Вот тут-то и следует бежать. Ребенок, негде жить, материальные трудности – ничто по сравнению с тем, что ждет бедняжку в будущем.

Но мы не бежим. Принимаем все за трудности притирки. Пытаемся приспособиться, ведь он такой милый, только слегка нервный и его мама в детстве обижала. Надо пожалеть, потерпеть, отношения – это работа и т. д. Оправданий находится множество.

Примечание: Безопасными отношения делает не правильный выбор, так как ошибиться может каждый, а наличие предохранителей. Наше терпение должно лопаться как мыльный пузырь, если появляется ощущение, что ты начинаешь деградировать рядом с этим человеком.

Спустя десяток лет вместо красивой и уверенной в себе женщины обнаруживается задерганная тетка, с убитой самооценкой и кучей болезней. У мужа на этот момент уже имеется хорошая карьера, репутация золотого человека и прекрасного работника, которому ну очень не повезло с женой. К сожалению, также думает и сама жертва.

Можно ли изменить, умилостивить мизогина?

Наверное, можно, но это работа не попавшей в лапы хищника жертвы, а специалистов. Позиция жертвы не предполагает влияния на своего палача. Его все устраивает, он получает удовольствие от ее мук, слез и угасания. Поэтому, о каких изменениях может идти речь? Чем больше жертва сопротивляется, тем более сладкие эмоции испытывает «мизогин». Мотива к исправлению нет, и не может быть.

Единственное, что может предпринять в данной ситуации женщина, — бежать. Любая форма побега (полная или частичная) будет предпочтительнее дальнейшей жизни с мизогином. Но отходить надо на самое дальнее расстояние, которое только возможно. Общий бизнес, жилье, дети не аргумент для пребывания рядом.

Но почему другая сторона терпит все это и не уходит от такого жуткого человека? Дело в том, что тираны всех мастей очень тщательно подбирают себе жертв. Абы кто никогда не удостоится чести стать женой «мизогина».

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Психологические особенности женщин, привлекающих мужчин-«мизогинов»

Не так давно психиатры сделали удивительное открытие. Исследовав характер женщин, которые жили с психопатами, они пришли к выводу, что все они обладают схожими чертами. Причем черты эти даже отдаленно не напоминают расхожие стереотипы. Ведь как принято считать? Жертвами тиранов становятся дамы робкие, неуверенные в себе, пережившие семейное насилие в детстве. Но, оказывается, это не совсем так.

Психопатов и тиранов всех мастей в представительницах прекрасного пола привлекают следующие черты характера:

1. Активность, экстравертированность, независимость.

2. Тяга к новым впечатлениям и знаниям.

3. Щедрость в отношениях. Женщина безоглядно вкладывает все, что у нее есть: эмоции, чувства, материальные ценности.

4. Нежность, доброта, сентиментальность.

5. Способность к глубокой психологической привязанности.

6. Популярность среди представителей противоположного пола. За этими дамами идет постоянная охота, и одиночество им не грозит.

7. Отсутствие чувства опасности и предчувствия вреда. Они доверяют окружающим, как себе. Считают, что у всех такие же чистые намерения, как и у них.

8. Высокая склонность к сотрудничеству.

9. Чрезмерно выраженная способность к сопереживанию. Ученые считают эту черту генетически предопределенной и наследственной.

10. Ответственность.

11. Предприимчивость.

Психиатры, работающие с жертвами тиранов, отмечают, что данные черты развиты у них гораздо выше среднего. Поэтому они так долго находятся рядом со своими мучителями. Зла не помнят, опасности не чувствуют, могут бесконечно долго верить и прощать, даже несмотря на признаки разрушения своей личности и упадка физического здоровья.

Зарубежные специалисты предлагают специально выявлять таких женщин и проводить с ними разъяснительную работу. Распознать признаки «мужчины-мизогина» или психопата неспециалисту сложно, но профилактическое обучение способно дать свои плоды. Поэтому, если вы узнали в предлагаемой характеристике себя, проявляйте крайнюю осторожность при знакомствах и учитесь распознавать потенциально опасных мужчин.опубликовано econet

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet