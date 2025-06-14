Мизогиния: почему женщины ненавидят друг друга?

Картина, когда женщины враждебно настроены к своим «сестрам», критикуют, ехидничают и завидуют, довольна привычна. Какова природа данного явления? Можно ли удалить мизогинию из отношений между женщинами? Вот как бороться с этим состоянием.

фото Clifford Coffin

В основе отношений между дамами лежит соревнование, где главный приз - общественное признание, супруг, дети. Но когда адекватная конкуренция внутри гендера трансформируется в устойчивую склонность не любить женщин… Речь пойдет о женской мизогинии — скрытом (или явном) презрении и ненависти женщины к представительницам своего же пола.

Женская мизогиния

Ненависть к ближнему

Такие явления, как неприятие кого-либо по определенным признакам, - не редкость. Расизм, национализм, мизантропия - это самые яркие проявления ненависти. Но есть ее гендерные подтипы: мизандрия - ненависть к представителям сильного пола и мизогиния - к женщинам. Дамы активно транслируют это неприятие внутри гендера.

3 ярких признака женской мизогинии

Необъяснимая агрессия

Вот женщина, которая ни коим образом не пересекается с нашими интересами. Но мы ее ненавидим априори. Причина - наши глубинные комплексы и проблемы с самооценкой.

Хроническое сравнение себя с остальными женщинами

Сравнение выступает средством самоутверждения за счет принижения достоинств другой женщины. «По сравнению с ней я – красотка», «ее платье не идет ни в какое сравнение с моим». И так далее. Это дает загонять в дальний угол неуверенность в себе.

фото Clifford Coffin

Невыгодное сравнение женщин с мужчинами

Тут всё построено на контрасте: мужские признаки - хороши, женские - плохи. Подобное проявление женской мизогинии присутствует, например, в учебных заведениях (по отношению к студентам и ученикам), в офисах, в менеджменте. Есть женщина, наделенная властью, которая замечательно относится к парням и мужчинам и плохо - к девушкам и женщинам. Причем такое отношение совершенно ничем не подкреплено.

Почему так?

Мизогиния может быть обусловлена природными инстинктами, проблемой конкуренции внутри гендера: отыскать возлюбленного, создать пару и произвести потомство.

Женская мизогиния связана и с социальными установками. Речь идет о воспитании девочки. Таким комплексом она может обзавестись в семье, где

мама ненавидит разлучницу ;

; папа - тиран, презирающий женщин;

есть специфика семейных взаимоотношений.

Забыть про ненависть и культивировать любовь

Как искоренить это пагубное чувство?

Полюбить тех, кто, по вашему мнению, успешнее, привлекательнее, образованнее, худее. Если мы начинаем любить в людях определенные черты, те возникают в нас самих.

Если мы начинаем любить в людях определенные черты, те возникают в нас самих. Не молчать, когда слышим мизогинные высказывания . Высмеивать прикрытую зависть, высокомерие, злословие по отношению к другим женщинам.

. Высмеивать прикрытую зависть, высокомерие, злословие по отношению к другим женщинам. Контактировать с женщинами, расширить круг общения с ними. Не нужно бояться чувства соперничества. Каждая «дочь Евы» неповторима, со своими слабостями и достоинствами.

Не нужно бояться чувства соперничества. Каждая «дочь Евы» неповторима, со своими слабостями и достоинствами. Не самоутверждаться за счёт других женщин. Не воспринимать комплименты типа «вы не такая, как все».

Не воспринимать комплименты типа «вы не такая, как все». Поддерживать женщин. Не культивировать стереотип, утверждающий, что женской дружбы не бывает.опубликовано econet

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