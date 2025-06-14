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Мизогиния: почему женщины ненавидят друг друга?

Автор: Econet 14 июня 2025 6696
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Картина, когда женщины враждебно настроены к своим «сестрам», критикуют, ехидничают и завидуют, довольна привычна. Какова природа данного явления? Можно ли удалить мизогинию из отношений между женщинами? Вот как бороться с этим состоянием.

Мизогиния: почему женщины ненавидят друг друга?

фото Clifford Coffin

В основе отношений между дамами лежит соревнование, где главный приз - общественное признание, супруг, дети. Но когда адекватная конкуренция внутри гендера трансформируется в устойчивую склонность не любить женщин… Речь пойдет о женской мизогинии — скрытом (или явном) презрении и ненависти женщины к представительницам своего же пола. 

Женская мизогиния

Ненависть к ближнему 

Такие явления, как неприятие кого-либо по определенным признакам, - не редкость. Расизм, национализм, мизантропия - это самые яркие проявления ненависти. Но есть ее гендерные подтипы: мизандрия - ненависть к представителям сильного пола и мизогиния - к женщинам. Дамы активно транслируют это неприятие внутри гендера. 

3 ярких признака женской мизогинии  

Необъяснимая агрессия

Вот женщина, которая ни коим образом не пересекается с нашими интересами. Но мы ее ненавидим априори. Причина - наши глубинные комплексы и проблемы с самооценкой.

Хроническое сравнение себя с остальными женщинами

Сравнение выступает средством самоутверждения за счет принижения достоинств другой женщины. «По сравнению с ней я – красотка», «ее платье не идет ни в какое сравнение с моим». И так далее. Это дает загонять в дальний угол неуверенность в себе. 

Мизогиния: почему женщины ненавидят друг друга?

фото Clifford Coffin

Невыгодное сравнение женщин с мужчинами

Тут всё построено на контрасте: мужские признаки - хороши, женские - плохи. Подобное проявление женской мизогинии присутствует, например, в учебных заведениях (по отношению к студентам и ученикам), в офисах, в менеджменте. Есть женщина, наделенная властью, которая замечательно относится к парням и мужчинам и плохо - к девушкам и женщинам. Причем такое отношение совершенно ничем не подкреплено.

Почему так?

Мизогиния может быть обусловлена природными инстинктами, проблемой конкуренции внутри гендера: отыскать возлюбленного, создать пару и произвести потомство. 

Женская мизогиния связана и с социальными установками. Речь идет о воспитании девочки. Таким комплексом она может обзавестись в семье, где

  • мама ненавидит разлучницу;
  • папа - тиран, презирающий женщин;
  • есть специфика семейных взаимоотношений.  

Забыть про ненависть и культивировать любовь

Как искоренить это пагубное чувство?

  • Полюбить тех, кто, по вашему мнению, успешнее, привлекательнее, образованнее, худее. Если мы начинаем любить в людях определенные черты, те возникают в нас самих.  
  • Не молчать, когда слышим мизогинные высказывания. Высмеивать прикрытую зависть, высокомерие, злословие по отношению к другим женщинам. 
  • Контактировать с женщинами, расширить круг общения с ними. Не нужно бояться чувства соперничества. Каждая «дочь Евы» неповторима, со своими слабостями и достоинствами.
  • Не самоутверждаться за счёт других женщин. Не воспринимать комплименты типа «вы не такая, как все». 
  • Поддерживать женщин. Не культивировать стереотип, утверждающий, что женской дружбы не бывает.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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психология мизогиния женщина отношения зависть сравнение самооценка ненависть агрессия

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