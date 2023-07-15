Мнение психолога: Почему мужчина годами встречается с женщиной и не женится на ней

Мы нередко встречаем пары, отношения которых длятся достаточно долго — по несколько лет, — но почему-то не приводят к созданию семьи. Для женщин такая ситуация обычно становится поводом для тревоги и разочарования. Психолог Надежда Гришина попробовала разобраться в этом вопросе и объяснить, почему так происходит.

Начну с того, что в нашем обыденном мышлении, сформированном традицией, семьей и средствами массовой информации, существует негласный стереотип: каждый мужчина, ухаживающий за женщиной, становится для нее «женихом», то есть намеревается жениться на ней.

Почему он не женится на мне?

Зачем ему отношения?

Итак, отношения зависли. Стоит ли делать из этого драму?

Что делать, если хочется свадьбу?

Хочется — кому? Поймите себя

Так все-таки. Уходить или ждать?

Найдите смысл жизни, отличный от семьи

Рекламируйте семейную жизнь

Проводите границу

Ставьте цель

У девочек-подростков шутливо спрашивают: «Ну что, женихи есть у тебя уже?». И молодые женщины автоматически предполагают: если мужчина завязывает отношения, особенно если у этих отношений устойчивый характер, его истинное, финальное намерение — это обязательно создание семьи. Потому что так устроено. Все так делают, и все про это говорят. Дело в том, что подобный стереотип не больше чем миф. То есть не совпадает с тем, как в реальности мыслят и действуют мужчины.

Зачем ему отношения?

Надо понимать, что отношения могут выполнять разные функции, и их можно рассматривать на своеобразных уровнях. Один такой уровень — практический, или материальный. Это помощь в выживании и решении бытовых задач, обеспечении базовых нужд — пища, кров, одежда, здоровье.

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Во времена, когда уровень жизни был совсем не так высок, как сегодня, практическое выживание было главной целью создания отношений. Следующий уровень — уровень комфорта. Это когда отношения создаются с целью общения, составления компании друг другу, совместных развлечений, путешествий, удовлетворения сексуальных потребностей.

В современном мире, где и женщины, и мужчины сами зарабатывают себе на жизнь, именно на этом уровне чаще всего находится цель союза в молодом возрасте. Семья — это уже более зрелый, высокий уровень, когда у человека возникает потребность в создании чего-то нового, своего, и ему нужен для этого партнер. Это происходит, когда человек уже насытился беззаботной жизнью для себя и у него появилась потребность в оставлении наследия, а сознание доросло до понимания того, что ответственность — это что-то, что делает человека сильнее.

Для молодых людей женитьба, как правило, совершенно не является сколько-нибудь значимым мотивом для установления отношений. Есть тенденция, что где-то к 30 мужчины более-менее начинают осознавать ценность брака и стремятся создать семью, но очень многие в нашей стране получают негативный опыт и разводятся, разочаровавшись в семейных ценностях.

В возрасте с 30 до 40 создается своеобразный разрыв, когда незамужние женщины (не все, но многие) уже хотят в брак, а незанятые мужчины уже не хотят. И только ближе к зрелости, с появлением жизненного опыта и некоторой мудрости, мужчины снова становятся серьезнее.

Как отличить всех этих разных мужчин друг от друга? Самое главное — не предполагать, что он «как все нормальные люди», а смотреть на него изучающе, общаться и узнавать его взгляды на жизнь и на семью.

Принцип такой: мужчина, ищущий отношения на одном уровне, будет считать то, что на других уровнях, «ерундой». Практик будет считать путешествия и рестораны блажью. Тот, кто ищет комфорт, будет считать ответственность обузой. Среди разведенных есть те, кто хочет пробовать дальше, а есть те, которые больше не хотят. Часто есть такой вариант: «я бы заключил брак, но только с той женщиной, с которой мне хорошо», но почему-то происходит так, что со всеми плохо. Это тоже своеобразная иллюзия, постоянное ожидание «правильного человека» вместо того, чтобы самому становиться правильным человеком.

Таким образом, как бы цинично это ни звучало, если женщина действительно хочет замуж, ей нужно вырабатывать навык распознавания мужчин как материала для отношений. Навык этот приходит через уроки жизни, а также через усвоение чужого опыта.

Итак, отношения зависли. Стоит ли делать из этого драму?

Девушка, которая обнаруживает, что время, проведенное вместе с мужчиной, идет, но при этом к свадьбе дело не движется, в определенный момент начинает тревожиться.

Типичное поведение — устроить драму, с обвинениями и нелестными эпитетами. Настолько бурно проявлять свои эмоции не стоит, но есть смысл отнестись к ситуации серьезно. Если в романе нет развития, возможно, цель отношений для вашего мужчины — это комфорт, общение и совместный досуг. Может быть, даже совместный быт. Но это все. И вам просто понадобилось 5 лет, чтобы это осознать.

Что делать, если хочется свадьбу?

Лучше сразу начать с того, чего делать не стоит — упрекать, давить на чувство вины, на совесть, на стыд. Уважающий себя мужчина от такого воздействия только дистанцируется, а если поддастся — хуже от этого будет и ему, и вам.

Оказывая давление на мужчину, женщина начинает ваять себе подкаблучника, для которого смысл жизни — получить одобрение жены. Вы знаете хоть одну счастливую, спокойную, гармоничную женщину, у которой муж — подкаблучник? Женщина, которая подчинила мужа своей воле, просто перестает чувствовать мужчину в том, у кого нет своих желаний, кто не принимает собственных решений, не видит цели.

Со временем в таких парах нарушается сексуальная жизнь или образуются треугольники — это если удастся избежать алкоголизма или других зависимостей. Поэтому лучше не подрубать своему любимому крылья на самом старте совместной жизни, а искать договорные способы получить то, что хочется, без упреков, сарказма и обвинений. Ведь все это — формы вербальной агрессии, которые настраивают собеседника на защиту и конфронтацию.

Хочется — кому? Поймите себя

Если в вас уже созрело желание выйти замуж, очень важно понимать саму себя и природу этого желания. Для этого надо задать себе вопрос: «А для чего я хочу замуж? Что произойдет, когда будет свадьба?». Если ваш ответ — это что-то вроде «мама с бабушкой получат душевный покой», или «я наконец буду такая же, как мои подруги, и мне не нужно будет им завидовать», или «смогу повесить фотографии в инстаграм в сногсшибательном белом платье» — ваша мотивация не замужество, а одобрение от значимых близких и незначимых далеких.

Или в конечном приближении — получение любви, которой вам сейчас не хватает, потому что саму себя любить и принимать такой, как есть, вы еще не научились. А без этого — поймите — в любом браке счастья все равно найти не удастся.

А значит, стоит погрузиться в тему принятия и познания себя. Потому что чем меньше мы себя любим, тем более болезненно для нас сравнение между социально одобряемым сценарием жизни молодой женщины и тем, кто мы есть на самом деле.

Так все-таки. Уходить или ждать?

Однозначно правильного алгоритма поведения в этой ситуации нет. Но можно сказать одно: если вас что-то не устраивает, просто ждать, пуская все на самотек — бесперспективно. Если ваш возлюбленный не проявляет энтузиазма к самой идее брака, значит, он еще не дозрел до него. Когда это произойдет (и произойдет ли вообще в этой жизни), зависит только от одного человека — от него самого.

В этом просчиталось очень много женщин, которые начинали отношения, зная, что мужчина не стремится к браку, и думая, что со временем он привыкнет и захочет. Но время шло, а он почему-то так и не захотел. Особенно если дело дошло до сожительства.

В такой ситуации женщина чувствует, что она все еще невеста, а с точки зрения мужчины — у него уже есть семья. Поэтому сожительство без оформления брака не стоит затягивать. При этом пожить вместе на одной территории какое-то время — это, несомненно, полезный опыт, который дает возможность узнать друг друга совсем с другой стороны. Возможно, вам еще самой расхочется замуж выходить.

Чтобы отношения вышли на новый уровень, что-то должно измениться. Для этого не обязательно рубить с плеча и резко рвать с человеком — попробуйте начать с себя. Для начала осознайте, что никакой мужчина, даже тот, кому вы отдали себя со всеми потрохами, не должен делать вас счастливой, а вы должны делать это сами для себя. Осознайте, удовлетворения каких своих потребностей вы ждете от своего мужчины, и подумайте, не сможете ли вы сама научиться их удовлетворять или получить это от других людей.

Найдите смысл жизни, отличный от семьи

Женщина, полностью преданная мужу и потерявшая личность, со временем становится неинтересной и переходит на статус прислуги или мебели. Если ваш муж или ребенок стал главным смыслом вашей жизни — рано или поздно они обязательно устанут от этой непосильной ноши.

Никакой другой человек не может быть смыслом вашей индивидуальной жизни. Смысл всегда в душе, в ваших собственных источниках радости и переживаний, в том, чтобы быть частью мира и осознавать себя в нем. Прежде чем создавать семью, найдите себя: выстройте систему ценностей, поймите, что для вас важно, что интересно, что вдохновляет вас, что радует, что питает, а что оставляет равнодушной.

Семья — это просто место, где вы можете разделить значимые для вас ценности с другим человеком, а затем передать их детям. Если дети — ваше единственное счастье, значит, вы по факту несчастный человек и не сможете научить своих детей быть счастливыми. Поэтому если вы желаете им счастья — прежде чем выходить замуж и рожать их, станьте счастливой из своего собственного ресурса.

Рекламируйте семейную жизнь

Если вы чего-то хотите, то вы, по идее, должны понимать, что хорошего, нового, приятного, интересного это «что-то» принесет в вашу жизнь. Например, семейная жизнь. Чем она лучше свободной, беззаботной, креативной жизни самодостаточной взрослой личности, когда весь мир открыт и полон возможностей?

Если вы сами это понимаете, то вы и мужчине своему сможете это объяснить. Четко и детально обрисуйте ему радости и достоинства привязанности, взаимной поддержки, заботы, обогащения и облегчения жизни друг друга, совместного создания общего пространства, взращивания нового человека.

Фокусировка внимания на том, что хорошего родится из идеи брака, мотивирует мужчину намного лучше, чем упреки, угрозы или обвинения. Женщине нужно не только понимать, что она сама получит в браке, но и уметь поставить себя на место мужчины, чтобы почувствовать, а что он получает в ответ на то, что отдает определенную часть свободы, делая свой выбор.

Чем сильнее мужчина, чем более зрел, тем важнее для него, чтобы спутница могла удовлетворять не только его бытовые нужды, но и быть соратницей. Это значит — быть собеседницей, способной поддерживать его, понимать, разделять его цели и проекты, гореть ими и делать их в определенном смысле своими собственными целями, при этом оставляя ему право принимать решения и рулить процессом.

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Проводите границу

Тем не менее в жизни нет никаких гарантий, и возможно, все ваши усилия по мотивированию партнера на создание семьи не приведут к желаемому для вас повороту событий.

В юнгианской психологии широко известен архетип Питера Пэна, или Вечного Юноши — мальчика, не желающего вырастать и становиться мужчиной. Если рядом с вами подобный случай — то либо вам нужно до конца жизни тоже оставаться вечной девушкой, либо придется встретиться с фактом того, что вы уже повзрослели и ваши ценности поменялись — а его нет. И значит, вам с этим человеком больше не по пути. И тогда нужно найти мужество остаться одной, научиться жить собственной жизнью, повзрослеть и взять ответственность за себя в свои руки — что, на самом деле, суперсложная и серьезная задача для очень многих женщин.

Ставьте цель

Если вы убеждены, что создание семьи — это действительно искреннее, глубинное желание вашей души, а не попытка соответствовать социально одобряемому укладу жизни — то не сомневайтесь, нужные обстоятельства придут к вам для воплощения вашей цели.

Если вы уже убедились в том, что мужчина может годами встречаться и «не созреть» для семьи, то вывод простой — ищите тех, которые уже «созрели». Возможно, вы удивитесь, но вокруг вас ходит достаточно много мужчин, у которых есть практически оформившаяся цель иметь детей, дом и семью, и они ищут подходящую женщину на роль жены. Как это определить?

Через общение, через наблюдение его реакций, через заданные ему вопросы. Тем не менее запомните, что быстрый переход к серьезным разговорам говорит о том, что вам интересен не сам человек как личность, а только то, что он может для вас сделать.

А для функционала жены очень важно наличие искреннего желания самой делать что-то для мужчины и умение находить способы быть ему полезной — и незаменимой. Где-то на пересечении всех этих аспектов и лежит ваше счастье.опубликовано econet

Автор Надежда Гришина

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