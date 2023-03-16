Молчание в отношениях. О чем молчим?

Молчание является многоликим явлением, очень неоднозначным и полярно полюсным. Оно может быть вынужденным (нет связи, во рту кляп и т.д.), и молчание может быть желанным ("замолчи", "не могу тебя слушать"); молчание может вызывать боль ("меня игнорирует близкий человек") и быть проявлением счастья (понимание без слов).

В отношениях мы говорим не только словами, но и молчанием... тишиной... Иногда молчание говорит больше чем слова... Молчание можно рассматривать как текст, который можно прочитать и осмыслить. Когда мы молчим, мы молчим по-разному, по разным причинам, для разного, разное время. Молчание является многоликим спутником отношений...что оно означает?

Молчание в отношениях

"Молчание… Как много их, молчаний

И как по-разному умеем мы молчать.

Молчим в минуту тяжких испытаний.

Молчим,когда так хочется кричать…

Молчим,когда слова всего нужнее.

Когда без них,увы,нас не понять.

Молчим,и даже звук издать не смеем-

Тот,кто молчит,готовится страдать.

Молчит,прелестная,ведь это неприлично

Затеять вовремя столь нужный разговор.

Молчит и Он,хоть знает преотлично-

Его молчание — ему же приговор…

Молчим мы и тогда,когда молчанье душит,

Сжимая горло и лишая сил

На то,чтоб прекратить всю боль,что счастье рушит,

Сказав лишь фразу: «Я тебя простил…»

Ещё молчанье есть,оно подлее —

Когда боишься ты напомнить,Кто ты есть…

Что Ты есть Человек,Тебе милее

Всех долларов должно быть слово«Честь».

Ещё молчим мы,обнимая милых,

Внимая щебетанью пустяков…

И только сердце стонет тихо

За то,что не находим нужных слов".

Что может стоять за молчанием? Перечислю типичные варианты, задающие диапазон молчания:

молчание как проявление счастья (мгновения переполненности ощущением любви, взаимопонимания);

молчание как восхищение - обожание ("вот это да"!!!!! - дар речи на время теряется);

молчание как доверие ("с тобой хорошо помолчать");

молчание как поддержка (молчаливое согласие...так смотрят взрослые на первые шаги ребенка.. чтобы не вспугнуть);

молчание как осмысление....(того что внутри "мне надо подумать");

молчание как пауза в диалоге (который может продолжиться через любой промежуток времени как ни в чем ни бывало - так молчат друзья);

молчание как сдерживание переполняющих эмоций (чтобы не наговорить лишнего);

молчание как сохранение тайны...(своей или чужой);

молчание как точка в разговоре ("я все сказал!!!");

молчание как ожидание ответа (имеет свой срок....у каждого свой...);

молчание как горевание .....(проявление глубокой печали);

молчание как проявление обессиленности (нет сил);

молчание как проявление сосредоточенности на чем-то важном;

молчание как внутренне очень комфортное привычное состояние;

молчание как страх сказать, что думаешь;

молчание как байкот (как проявление наказания, обиды, гнева, разочарования);

молчание как способ воздействия на собеседника (как провокация чего-либо...в каких-либо целях);

молчание как игнорирование ("не хочу замечать и реагировать");

молчание как равнодушие ("мне все равно");

молчание как расставание, завершение ("не хочу больше общаться и взаимодействовать").

Таким образом, молчание является многоликим явлением, очень неоднозначным и полярно полюсным. Оно может быть вынужденным (нет связи, во рту кляп и т.д.), и молчание может быть желанным ("замолчи", "не могу тебя слушать"); молчание может вызывать боль ("меня игнорирует близкий человек") и быть проявлением счастья (понимание без слов).

Но все -таки, когда молчания в паре слишком много и не хватает проговоренности, ясности в отношениях, то молчание становится врагом отношений, признаком отчуждения и нарастания непонимания.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Что делать?

Как правило, достаточно просто прокомментировать своему собеседнику, партнеру причины своего молчания или предупредить о нем. Например, "я так устала сегодня, что хочу полчаса помолчать, а потом поговорим" или "я не знаю, что сказать по этому поводу, мне нужно время подумать и помолчать", или "я довольно молчаливый человек, часто молчу или хочу помолчать, ничего не говоря".

Если такого комментария недостаточно и внутри нарастает недовольство партнером и напряжение в отношениях, значит требуется более глубокий анализ ваших отношений.опубликовано econet

Автор Татьяна Румянцева

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet