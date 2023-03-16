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Молчание в отношениях. О чем молчим?

Источник: b17.ru 16 марта 2023 6558
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Молчание является многоликим явлением, очень неоднозначным и полярно полюсным. Оно может быть вынужденным (нет связи, во рту кляп и т.д.), и молчание может быть желанным ("замолчи", "не могу тебя слушать"); молчание может вызывать боль ("меня игнорирует близкий человек") и быть проявлением счастья (понимание без слов).

Молчание в отношениях. О чем молчим?

В отношениях мы говорим не только словами, но и молчанием... тишиной... Иногда молчание говорит больше чем слова... Молчание можно рассматривать как текст, который можно прочитать и осмыслить. Когда мы молчим, мы молчим по-разному, по разным причинам, для разного, разное время. Молчание является многоликим спутником отношений...что оно означает? 

Молчание в отношениях

"Молчание… Как много их, молчаний
И как по-разному умеем мы молчать.
Молчим в минуту тяжких испытаний.
Молчим,когда так хочется кричать…
Молчим,когда слова всего нужнее.
Когда без них,увы,нас не понять.
Молчим,и даже звук издать не смеем-
Тот,кто молчит,готовится страдать.
Молчит,прелестная,ведь это неприлично
Затеять вовремя столь нужный разговор.
Молчит и Он,хоть знает преотлично-
Его молчание — ему же приговор…
Молчим мы и тогда,когда молчанье душит,
Сжимая горло и лишая сил
На то,чтоб прекратить всю боль,что счастье рушит,
Сказав лишь фразу: «Я тебя простил…»
Ещё молчанье есть,оно подлее —
Когда боишься ты напомнить,Кто ты есть…
Что Ты есть Человек,Тебе милее
Всех долларов должно быть слово«Честь».
Ещё молчим мы,обнимая милых,
Внимая щебетанью пустяков…
И только сердце стонет тихо
За то,что не находим нужных слов".

Что может стоять за молчанием? Перечислю типичные варианты, задающие диапазон молчания:

  • молчание как проявление счастья (мгновения переполненности ощущением любви, взаимопонимания);
  • молчание как восхищение - обожание ("вот это да"!!!!! - дар речи на время теряется);
  • молчание как доверие ("с тобой хорошо помолчать");
  • молчание как поддержка (молчаливое согласие...так смотрят взрослые на первые шаги ребенка.. чтобы не вспугнуть);
  • молчание как осмысление....(того что внутри "мне надо подумать");
  • молчание как пауза в диалоге (который может продолжиться через любой промежуток времени как ни в чем ни бывало - так молчат друзья);
  • молчание как сдерживание переполняющих эмоций (чтобы не наговорить лишнего);
  • молчание как сохранение тайны...(своей или чужой);
  • молчание как точка в разговоре ("я все сказал!!!");
  • молчание как ожидание ответа (имеет свой срок....у каждого свой...);
  • молчание как горевание .....(проявление глубокой печали);
  • молчание как проявление обессиленности (нет сил);
  • молчание как проявление сосредоточенности на чем-то важном;
  • молчание как внутренне очень комфортное привычное состояние;
  • молчание как страх сказать, что думаешь;
  • молчание как байкот (как проявление наказания, обиды, гнева, разочарования);
  • молчание как способ воздействия на собеседника (как провокация чего-либо...в каких-либо целях);
  • молчание как игнорирование ("не хочу замечать и реагировать");
  • молчание как равнодушие ("мне все равно");
  • молчание как расставание, завершение ("не хочу больше общаться и взаимодействовать").

Таким образом, молчание является многоликим явлением, очень неоднозначным и полярно полюсным. Оно может быть вынужденным (нет связи, во рту кляп и т.д.), и молчание может быть желанным ("замолчи", "не могу тебя слушать"); молчание может вызывать боль ("меня игнорирует близкий человек") и быть проявлением счастья (понимание без слов).

Но все -таки, когда молчания в паре слишком много и не хватает проговоренности, ясности в отношениях, то молчание становится врагом отношений, признаком отчуждения и нарастания непонимания. 

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Молчание в отношениях. О чем молчим?

Что делать?

Как правило, достаточно просто прокомментировать своему собеседнику, партнеру причины своего молчания или предупредить о нем. Например, "я так устала сегодня, что хочу полчаса помолчать, а потом поговорим" или "я не знаю, что сказать по этому поводу, мне нужно время подумать и помолчать", или "я довольно молчаливый человек, часто молчу или хочу помолчать, ничего не говоря".

Если такого комментария недостаточно и внутри нарастает недовольство партнером и напряжение в отношениях, значит требуется более глубокий анализ ваших отношений.опубликовано econet

Автор Татьяна Румянцева

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Источник: https://econet.ru/

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