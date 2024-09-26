Мощное упражнение по раскрытию жизненного потенциала

Впервые это упражнение описала Мэрилин Аткинсон, основатель Эриксоновского Университета. Выполнять его очень просто любому человеку, независимо от возраста, пола и наличия заболеваний. Для этого нужно просто встать на пол, и представить, как вырастает дерево.

Ощутите свою связь с планетой. Представьте, что ваши ступни – это мощная корневая система, которая тянется вглубь земли, проникает все дальше и дальше, и постепенно подключается к источнику постоянной энергии, которой вы теперь будете подпитываться.

Техника, наполняющая силой

Наполните тело энергией

Как только вы почувствуете, как ваши корни достигли центра, ощутите эту энергию, визуализируйте ее. Можно представить поток света или искрящийся ручей, который поднимается вверх, достигает ног, поднимается по ним и заряжает все тело живительной силой. С этим обновляющим потоком, ваше тело наполняется особенной мощью. Она проходит через все тело, преобразует и обновляет каждую клеточку организма, представьте, как энергия проходит через кости, сухожилия, восстанавливает и оздоравливает органы, кровь и ткани. Вы ощущаете, как напитываетесь силой и мощью.

Дотянитесь до отношений

Широко распахните руки и потяните правую руку вправо. Представьте, что дотягиваетесь ею до всех ваших взаимоотношений. Мысленно прикоснитесь к отношениям с вашей семьей, коллегами и близкими друзьями, как будто они находятся рядом с вами. Почувствовав, что дотянулись до них, дайте возможность обновляющей энергии добраться до них, пройти через ваши отношения.

Возвратившись в исходное положение, разрешите себе стать свободным от любых замешательств, смятений, которые у вас возникают в отношениях. Ощутите, как прекрасно избавиться от этих негативных эмоций, почувствуйте эхо слов, которые помогают себя прекрасно чувствовать.

Цели и намерения

Потяните левую руку влево. Попытайтесь представить, как вы тянитесь к своим целям и намерениям. Теперь почувствуйте, как вы к ним прикасаетесь, как будто уже их достигли. Когда тянитесь, ощущайте в себе энергию, которая тянется и тоже достигает их, окутывает и охватывает ваши стремления. Ощутите, как вам приятно добиваться и получать желаемое.

Представьте, как то, чего вы хотите достичь, наполняется вашей энергией, взаимодействует со всем миром. Ощутите, как прекрасно это чувствовать. Вернитесь в исходное положение, особенно отмечая некоторые из поставленных целей, очищайте их, позвольте им стать более ясными. Напоминайте себе, каким хотите себя видеть, по их достижении, осуществлении намерений. Сконцентрируйтесь на ощущении чистоты и ясности, почувствуйте слова, подтверждающие, что прекрасно просматривать свои замыслы.

Дотянуться до небес

Поднимите руки вверх и устремите их в небо. Представьте, как поток силы устремляется через ваше тело от Земли к Небу. Ощутите себя проводником энергии, откройте глубокую взаимосвязь в ваших целях и желаниях, взаимоотношениях, все возможности тела, которые связаны с вашей физической сущностью. Осознайте, как эти три составляющие – тело, взаимоотношения и стремления образуют связующую нить с Землей. Поймите всю важность всех этих составляющих для познания смысла жизни, к которому вы устремляетесь. Почувствуйте всю крепость и силу этих взаимосвязей.

Возвращайтесь в исходное положение и полностью расслабляйте свое тело. Проникайте в свой собственный разум и ощущайте свою значимость, предназначение на Земле, почувствуйте себя личностью, человеком Бога, тем, кто вы есть.

Это могущественный процесс и вы можете его использовать для себя, изучить его механизмы. С помощью этого упражнения вы почувствуете, как вы растете и развиваетесь, меняетесь, познаете глубокий смысл во всем, происходящем на Земле, постигаете свое физическое тело и духовную сущность.опубликовано econet

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