Motorola готовится к последней демонстрации концепции гибкого телефона

Это не первый раз, когда материнская компания Lenovo задумывается над идеей гибкого смартфона. Меган Маккарти помогла продемонстрировать аналогичную концепцию на Tech World Keynote 2016 года.

К сожалению, из этого больше ничего не вышло, хотя работа над телефоном, который можно носить как браслет, явно все еще находится в разработке, о чем свидетельствует презентация обновления на выставке этого года.

Подробных характеристик пока не известно, но последняя концепция оснащена гибким 6,9-дюймовым дисплеем POLED на передней панели с разрешением FHD+. Вместо жесткого корпуса Motorola установила за ним множество петель, позволяющих отгибать устройство из привычного горизонтального положения и принимать различные режимы использования.

Кому нужна отдельная подставка для телефона, если эта концепция может стоять сама по себе

Сообщается, что он предлагает полный функционал Android, хотя в автономном режиме он выглядит компактно на 4,6-дюймовом дисплее. Их также можно перевести в режим палатки или надеть на запястье пользователя, как часы Ritmo Mundo Reflex , причем пользователям обещают «опыт, аналогичный внешнему дисплею на Motorola razr 40 Ultra , чтобы оставаться на связи в дороге».

Будет ли второй раз прелестью для носимого смартфона? Motorola, похоже, все еще изучает возможности, но вы можете увидеть, как Лекси Валасек из команды инновационных исследований компании демонстрирует рабочий прототип в видео с отметкой времени здесь . Она также представила изящную разработку обоев на базе искусственного интеллекта для тех, кто следит за модой.опубликовано econet