Можно я не пойду в школу? Почему детям нужны «дни психологической разгрузки»

Устраивать детям"дни психологической разгрузки" иногда просто необходимо!

Кэти Бингэм-Смит, мать троих детей, блогер, рассказывает о своеобразном приеме «психологической разгрузки», в том числе и для детей. Менее гибкие родители ужасаются: «Как это — не пойти в школу?», забывая о том, что школьникам тоже требуются тайм-ауты.

Прием "психологической разгрузки" для детей

«Я не могу, мама!»

Зачем детям «отгул»?

Что говорят психологи по этому поводу

«Я не могу, мама!»

Когда мои дети были младше, я возила их в школу. Помню, как однажды старший сын наскоро чмокнул меня в щеку, выскочил из машины и побежал к друзьям. Но моя дочь, которая тогда была в первом классе, оставалась неподвижной. Глаза ее были полны слез, она все утро просила остаться дома. Я сказала ей, что она не больна, что сразу повеселеет, когда придет в школу, но она возразила, что нет, лучше ей не будет. Я подумала, что увидев, как брат бежит в класс, она взбодрится и последует его примеру, как это и случалось раньше. Однако я ошибалась. Она не сдвинулась с места, когда я попросила ее поторопиться, она сказала: «Я не могу пойти в школу. Я так устала, мамочка. Я не хочу идти.» Она рыдала, прикрывая лицо перчатками, даже не смотрела на меня. Я поняла, что в таком состоянии ребенок не сможет провести в школе 6 часов. И я решила, что сегодня на уроки она не пойдет.

Физически дочь не была больна. Она не жаловалась на боль, она съела обычный завтрак. Тем не менее, она заявляла, что сегодня ей «просто надо побыть дома». Так мы и поступили. Остались дома и устроили «день психологической разгрузки».

Я немного чувствовала себя виноватой и думала: может, надо было ее все равно заставить? Ведь дома она довольно быстро повеселела, посмотрев мультик про Шрека и поев супа. Потом она играла весь день в своей комнате. Я беспокоилась, что создала прецедент и теперь она все время будет хотеть пропускать школу. Все мои страхи и чувство вины улетучились на следующее утро, когда дочь вовремя вышла из комнаты, бодрая и готовая ехать на занятия.

С тех пор я разрешала моим детям устраивать себе «дни психологической разгрузки», когда я видела, что это необходимо. Я никогда им не говорила (иначе они бы просили меня разрешения не идти в школу каждую неделю), но как их мама, я решила оставлять за собой право держать их дома, если я видела, что им это нужно.

Зачем детям «отгул»?

Я думаю о том, сколько раз я сама чувствовала себя выбитой из колеи, не зная почему. Теперь я понимаю, когда нужно взять паузу и назначить день для восстановления сил. Мое психологическое здоровье действительно зависит от этого, день отдыха — хорошее средство от неизбежного стресса, сопутствующего нашей напряженной жизни.

А разве дети — другие? У них тоже бывают дни, когда они чувствуют себя переполненными напряжением, но дети не могут понять, что это за чувство усталости, они не могут вам объяснить свое состояние. Если вы разрешаете малышам устраивать «дни психологического здоровья», вы показываете, что доверяете им и знаете, что для них хорошо.

Такой прием также учит их прислушиваться к собственному телу и разуму, учит распознавать, когда нужно просто пройти через что-то, а когда взять паузу. При этом дети, может, и не имеют симптомов физического нездоровья, но им может быть просто необходима психологическая подзарядка.

Что говорят психологи по этому поводу

Я знаю, что многие родители и многие эксперты поддерживают такую философию. Дженнифер Хартштейн, психолог и колумнист в US News, пишет: «Один из пяти детей в возрасте от 13 до 18 лет имеет одну из проблем психологического здоровья».

Мы, взрослые, думаем, что у детей вообще нет проблем, у них же детство — счастливая пора. Но думать об их психике нужно, как и нужно давать им инструменты для восстановления. Хартштейн поддерживает идею «дней психологической разгрузки», если ваш ребенок демонстрирует такие симптомы: депрессия, перегрузка, фрустрация, изоляция, избегание школы и/или выполнения домашних заданий.

Доктор Хартштейн говорит: «Дни психологической разгрузки нужны для того, чтобы набраться энергии и сосредоточиться на расслаблении, а затем на том, чтобы снова «сгруппироваться» для продолжения деятельности». Поэтому пусть ребенок проведет день «отгула» в каком-то здоровом занятии, которое наполнит его силами. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet