Муж вам НЕ отец!

Когда человек находится не на своем месте, он чувствует себя некомфортно. Кому хочется «находится не на своем месте»? И в отношениях начинаются проблемы. Давайте отдадим отцу - отцово! А мужу – мужево!

В муже нередко встречается проекция отца. Эти две фигуры в восприятии женщины переплетаются в одну. Если отец был жестоким - муж воспринимается нетерпимым и злым. Если отец чего-то не дал, в муже, прежде всего, видится жадность. Если отец был отчуждённым – то и мужу до жены дела нет. В целом, отношения с отцом - это про перспективы, успех в жизни, про отношения с мужчинами, про финансовое процветание. Вопрос: кто твой отец - означает, в конечном счете, кем ты являешься? На консультации женщина «за сорок», рассказывает, что у мужа пневмония, скорая помощь увезла его в больницу, по ее лицу текут слезы… Я сочувствую, но, к моему удивлению, выясняется, что причина ее плача не опасения за здоровье мужа, она печалится по отцу, который умер год назад.

Муж и отец: Отцу - отцово! А мужу – мужево!

Вытирая слезы и всхлипывая, женщина рассказывает обстоятельства своего рождения. То, что отец хотел сына и был разочарован появлением дочери. И то, что после ее рождения он на две недели ушел из дома. И мама думала, что он никогда уже не вернется. В оправдание своего существования, девочка решила стать самой лучшей для своего отца, тем более, что «мама недостаточно любила папу, и недостаточно уделяла ему внимания».

Одно из ее воспоминаний: «Папины знакомые, увидев нас вместе, называли нас мужем и женой». Другое воспоминание: «На восьмое марта папа читал нам, своим женщинам – мне и маме, стихи и дарил каждой по букету цветов».

Я обратила ее внимание на то, что она никогда не являлась для отца «своей женщиной», она была для него дочкой. Это разные роли, которые не следует путать. Для мужа, который сейчас лежит в больнице – она женщина, а для отца – дочь.

Она с удивлением посмотрела на меня и кивнула головой. А я продолжала.

- Вы так безутешно плачете по умершему отцу, «как вдова». Когда уходит отец – безусловно, это горе, глубокая печаль, но, родители приходят в этот мир раньше нас и раньше уходят. Дети хоронят родителей с благодарностью за то, что они дали, и с уважением к их судьбе. А с партнером продолжают жить. Получается, что Вы и после смерти отца продолжаете оставаться эмоционально с ним и игнорируете мужа.

- Да, получается, что так. Знаете, а у нас с мужем уже год нет сексуальных отношений, он вдруг стал импотентом.

Год нет отца, год нет секса с мужем. Может быть для мужа – это способ наказать жену за то, что она эмоционально не с ним?

Я предложила вместе найти и обсудить отличия между мужем и отцом. У нас получилось следующее.

10 отличий между Отцом и Мужем

1. Отец – родной, а муж чужой. Муж – по крови «чужой», но эмоционально, интеллектуально и физически может быть близким.

2. Секс с отцом – «табу». Сексуальная связь с «родным» называется – инцест и приводит к вырождению рода. Секс с мужем приветствуется как проявление любви.

3. Расставание с отцом невозможно, так как половина от отца всегда остается в человеке. Расставание с мужем – возможно и, к сожалению, довольно часто случается.

4. Отец может быть только один, все другие, пытающиеся его заменить – воспитатели. Замуж можно выходить несколько раз.

5. Отец устанавливает правила, а с мужем правила устанавливаются совместно.

6. С отцом иерархия вертикальная (отец выше), а с мужем горизонтальная (символически один партнер справа, другой слева, но находятся они на одной линии). Если муж стоит справа, это соответствует его лидирующей роли в отношениях. Если муж находится слева от жены – он предоставляет ведущую роль жене. Когда мы признаем потребность в отце, мы признаем и иерархию в семье.

7. С отцом любовь – безусловная (просто за то, что есть), а с мужем – условная (я люблю тебя за твои эмоциональные, интеллектуальные и физические особенности, за то, что я чувствую рядом с тобой). Отец – содержит и обеспечивает безопасность дочери просто за то, что она «дочь», а у мужа возникает желание защищать и обеспечивать жену в благодарность за любовь, тогда, когда она его уважает, благодарит за то, что он для нее делает и вдохновляет «на подвиги», проявляя восхищение им. Чтобы отношения с мужем развивались, нужно в них «вкладываться», соблюдать баланс в обмене проявлениями любви. А еще лучше: «Отдавать чуть больше, чем получаешь». При этом важно контролировать свое поведение и соблюдать границы дозволенного по отношению к себе и партнеру.

8. С отцом равноценный обмен невозможен, потому что от отца получена жизнь, а значит, для соблюдения баланса мы должны свою жизнь отдать. Напрямую отдать жизнь назад нельзя, но можно сделать это косвенно, отказываясь от своих чувств и желаний «ради папы». Вероятно, все формы саморазрушения и суицид, как крайний вариант – это способы отказа от родительского дара. Итак, напрямую отдать долг родителям невозможно, но возможно это сделать, родив своих детей и передав дальше то, что было получено от родителей.

9. Символически отец стоит за правым плечом женщины, он опора для нее. На него можно облокотиться, как на стену. Муж не может быть опорой для женщины. Он, как я уже говорила, находится рядом. И если женщина ждет от мужа опоры – это означает, что ее отец не выполнил свою функцию безопасности.

10. Если отец символически может быть представлен как стена, то партнеры – мужчина и женщина могут выполнять друг для друга функцию костылей. Чувствуете разницу – стена и костыль. Когда женщина говорит: «Я за мужем как за каменной стеной», становится понятно, что она воспринимает мужа, как отца. Но муж не может быть отцом, место отца уже занято – раз и навсегда.

Когда человек находится не на своем месте, он чувствует себя некомфортно. Кому хочется «находится не на своем месте»? И в отношениях начинаются проблемы. Давайте отдадим отцу - отцово! А мужу – мужево!

Для мужчины между мамой и женой существуют те же самые отличия, с поправкой на пол. Знание этих отличий дает возможность заметить путаницу ролей, которая приводит к переплетению в семейной системе, к возникновению проблем. Когда мы замечаем путаницу ролей – появляется возможность это изменить. Осознание является первым шагом к изменению.опубликовано econet

Ольга Милашина

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