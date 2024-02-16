Мужчина - это как увеличительное стекло для вас

То, что вы транслируете в отношениях с мужчиной, он и отражает. Это может быть и ваше счастье, и ваши проблемы. Поэтому в паре так важны искренность и открытость. Ведь "натянутые" эмоции близкого человека обмануть не могут. Будьте честны с собой и вашим мужчиной, имейте уважение к себе и к нему.

Дорогие мои женщины, поймите одну простую, но очень важную вещь: ваш мужчина это как увеличительное стекло, которое в первую очередь отражает именно ваше внутреннее состояние. То есть даже если внешне вы прекрасно выглядите, но внутри вам очень плохо и вы совсем не уверены в себе - ваш мужчина будет это чувствовать и отражать.

Ваш мужчина отражает ваше внутреннее состояние

Он также отражает всю вашу боль и ваши внутренние проблемы. Ведь вы на подсознательном уровне транслируете это миру, и в первую очередь вашему партнеру. Поэтому не надо притворяться и, например, «выдавливать» из себя радость и улыбку, если на душе у вас "кошки скребут". Будьте честны с собой и вашим мужчиной, имейте уважение к себе и к нему.

Ведь зачем обманывать себя и всех вокруг?

Это все выглядит очень неискренне и ненатурально, поэтому постарайтесь позволить себе быть собой и чувствовать то, что в данный момент времени вами чувствуется. Поэтому не плюйте на свои эмоции, ведь даже боль способна принести вам пользу.

Да, вам не показалось, это действительно возможно.

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Ведь именно то, что вам больше всего болит, где вам больше всего страшно - является тем местом, куда вам нужно идти, это ваша "зона развития". Поэтому не гасите и не заглушайте свои эмоции, а в первую очередь прислушайтесь к ним.

Что они вам говорят?

О чем они?

О какой боли, какой это сигнал вашего тела?

И уже поняв это - идите к счастью и внутренней гармонии.

То же самое касается и самооценки - вы не уверены в себе, а значит мужчина это у вас "подсвечивает". Вы счастливы и знаете, что вы классные и достойные всего самого лучшего - мужчина носит вас на руках. Все довольно просто, но и сложно одновременно. Поэтому всегда начинайте с себя. Но при этом обращайте внимание и на то, как ведет себя с вами ваш мужчина.

Ведь иногда можно показывать ему, как с вами можно обращаться, а как нет, вы можете уважать и любить себя, и его, но при этом мужчина все равно не может ответить вам таким же отношением и к вам. В таком случае, лучше отпустить друг друга и жить своей жизнью. Все к лучшему, ведь вы знаете, что достойны счастья и любви. А значит так оно и будет.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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