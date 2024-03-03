Женщине важно понимать, что она не может заполнять безоговорочно всю жизнь своего мужчины. У него есть свои интересы, цели и дела. Все это помогает мужчине самоутвердиться и реализоваться как личность. Поэтому даже очень любимая женщина никогда не будет для него приоритетом.

«Я готов целовать песок, по которому ты ходила» - прекрасная романтическая песенка с гиперболой (преувеличением). И если ты не ищешь такого парня в жизни, то все нормально. Как только женщина начинает мучиться вопросом «Почему я у него не на первом месте?» - место ей в кабинете психолога.

На первом месте у мужчины должна быть работа или дело его жизни

Ты тоже очень важна, но когда парень говорит о том, что ты – это самое главное в его жизни, беги. Особенно, если он говорит об этом не один раз.

Есть мнение о том, что мужчины не любят говорить о любви. Мужчина – это поступки. Красивые слова восторженных рыцарей – это просто красивые слова. Если он говорит их изредка, зная, что женщине это приятно – прекрасно. Если он искренне строит ваши отношения на безмерной романтической любви – повод задуматься.

Мужчина, увлеченный своим делом – интересен и наполнен. С ним надежно и нескучно. Обычно , такие мужчины точно знают, чего они хотят и идут к своей цели. И рады тому, что ты рядом с ним и уважаешь его интересы, поддерживаешь, а иногда и мотивируешь. Женская доля – нет-нет, да и подпитывать мужчину энергией. Мужчины (вспомни мальчишек) гораздо чаще, чем женщины живут и действуют «на разрыв аорты». Они так устроены. «Первым делом самолеты, ну а девушки потом». Мужчины владеют разрушительной силой, это и помогает им совершать прорывы в науке, технике, политике, они преодолевают и рвутся в бой.

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Женщины эволюционно созидательницы.

(я здесь хочу сделать важную вставку – именно поэтому во все периоды турбулентности, нестабильности в обществе, женщины оказываются более устойчивыми, они лучше ориентируются и могут из ничего сделать нечто. Они более гибкие. Они запрограммированы видеть варианты выживаемости. Мужчины видят варианты преобразования. Если жизнь становится шаткой, они могут теряться. Им нужно вращать Землю от чего-то постоянно отталкиваясь, а в нестабильные времена оттолкнуться бывает не от чего)

Так возвращаемся к романтикам. Помните песню Юрия Лозы "Сто часов вдвоем"? Вот ведь несусветный бред.

Оставь на после злые вести

Мы наконец-то снова вместе

Я прилетел часов на сто

Такие мужчины, зная женскую слабость к красивым словам, этим и пользуются. «Я же для тебя на первом месте?» - «Конечно, я весь твой, вот я рядом, мы вместе, это же самое важное»

Правда:

Прости я СНОВА без цветов

Но я полдня мотался в небе

А в небе взять их просто негде

Хоть за червонец хоть за сто

«Но зато я с тобой, мы вместе, это же так важно!»

Нет, девушки, не важно. Важно, с чем он к вам пришел и что он вам может предложить.

Не нужно меня упрекать в меркантильности. Я не такая) Но от мальчишек, которые мне в юности рассказывали, что я свет в их окошке, я бежала, теряя тапки. Мне просто было с ними не интересно. Про то, что я хорошенькая, я и без них знала. Мне интересно было про них. Про то, что для них важно, чем они живут, что у них получается, что для них интересно и значимо.

Если мужчина наполнен чем-то, то он постарается невольно вовлечь тебя в это, рассказывать тебе об этом. Они так устроены, они бессознательно совершают свои подвиги потому, что живут рядом с ними на планете женщины.

Красна изба пирогами, а мужчина делами) (мой скромный вклад в коллекцию пословиц и поговорок)

Вот представь мужчину, у которого дело на первом месте, а ты на втором. Как называется обычно второе место? Второе почетное место.

А представь мужчину, у котором на первом месте ты. Стоишь ты на первом месте, на высшем пьедестале, а он рядом песок целует.

Тебе там как?

Бойся красивых слов о вечной любви. Нетипичное это поведение для мужчины.

За что и не люблю современную попсу. Наслушаются девушки Стаса Михайлова

Живу и таю, я больше не в раю.

Живу и таю, так одиноко мне,

Я точно знаю, знаю, что хочу к тебе.

И приходят к своим мужчинам мозг выносить, что не так он ее любит, как в песнях поют. А мужчины они вот так и не любят. Они иначе любят. По-другому. Поступки совершают, деньги зарабатывают, и надеются, что не надо говорить о любви, «и так же все понятно».опубликовано econet

Автор Юлия Кульпина

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