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Мужчина хочет видеть рядом с собой личность, а не «злую тетку» и «маленькую девочку»

Источник: b17.ru 09 января 2025 7296
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Женщинам присущи две распространенные роли в отношениях. Многие из них либо играют беспомощную девочку, либо заботливую маму, которая все контролирует. Эти крайности никак не способствуют развитию гармоничных отношений с партнером.

Мужчина хочет видеть рядом с собой личность, а не «злую тетку» и «маленькую девочку»

Конечно, женщина тоже хочет и имеет право видеть рядом с собой взрослого человека и равноправного партнера, а не «маленького мальчика» или вообще, например, «маминого сыночка». Но сейчас речь пойдет не об этом, а том, что довольно многие женщины начинают впадать в две крайности в отношениях - или в роль «слишком заботливой мамы» или даже «злой вечно всем недовольной тетки-контроллера» или наоборот - в роль «маленькой испуганной девочки, которую всегда и от всего нужно защищать».

Две "женские" крайности в отношениях

Так вот: если вы хотите построить здоровые и счастливые отношения, то вам нужно раз и навсегда избавиться от этих токсичных ролей. Ведь взрослый человек, который уже является сложившейся и зрелой личностью не захочет играть в «дочки-матери» с вами и постоянно вас нянчить.

Это не значит, что он не будет проявлять к вам свою любовь, внимание и заботу. Просто он хочет видеть рядом с собой такую ​​же уже зрелую и сложившуюся личность - равноправного себе партнера как и он сам и это вполне нормальное желание.

То есть важно быть именно собой настоящей, а не играть роль «маленькой», чтобы  мужчина почувствовал себя «большим» рядом с вами или «включить мамочку», чтобы он понял, как ему с вами повезло. Таким образом вы можете понравиться разве что мужчине, который любит управлять и чтобы все всегда было только по его. Если вы этого хотите, то можете и дальше оставаться «маленькой девочкой». Но взрослому мужчине это не нужно.

Или если вы хотите себе отношений с безвольным мужчиной, за которого всегда и все придется решать самой - тогда роль «мамы» будет как раз то, что вам нужно. Но если вас интересуют отношения с мужчиной, который ищет себе именно любимую женщину, так как одна мама у него уже есть и больше ему надо, тогда вам надо избавиться от своей «внутренней мамочки» и оставить эту роль для своих будущих детей.

Мужчина хочет видеть рядом с собой личность, а не «злую тетку» и «маленькую девочку»

Но почему женщина может впадать в такие крайности? Потому что она или не верит в то, что именно такой, какой она уже есть может привлечь и заинтересовать мужчину и поэтому начинает притворяться той, какую, по её же мнению, хочет видеть её мужчина, но на самом-то деле ей просто не хватает именно родительской любви, которой ей так и не добавили в детстве и поэтому теперь она пытается получить и заслужить её у мужчины.

Или же ей просто очень трудно отпустить контроль в любой ситуации и поэтому она начинает быть «злой теткой», которая все и всех хочет контролировать и именно в таком случае ей нужно учиться расслабляться и доверять своему избраннику. Ведь это очень, даже я бы сказала, крайне важно для создания действительно счастливых отношений и гармоничной атмосферы в вашей паре. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Кирста Виктория

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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