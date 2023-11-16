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Мужчина и женщина - лучшие психологи друг для друга

Источник: vadimkurkin.com 16 ноября 2023 6590
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Мы очень много времени тратим на то, чтобы разобраться в психологии отношений: читаем умные книжки, смотрим видео, проходим тренинги и работаем с психотерапевтами. И, хотя все это очень полезно и, безусловно, помогает отношениям, психолог Вадим Куркин обращает внимание читателей на важную вещь, которой мы часто пренебрегаем.

Мужчина и женщина - лучшие психологи друг для друга

Сосредоточенно «работая» над отношениями где-то вне дома, мы часто забываем об огромном потенциале, который скрывается в самих отношениях. И который вы можете использовать, чтобы улучшать их. Мужчина и женщина, умеющие серьезно и честно разговаривать — лучшие психологи друг для друга, если они могут открыто поговорить и прояснить происходящее.

Как построить крепкие отношения?

Чего ты хочешь, чего я хочу, чем ты живешь, чем я живу, что ты от меня ждешь, что я от тебя жду — элементарные вопросы, которые отметут половину всех проблем и обычных неурядиц. Нужно только набраться смелости, чтобы начать об этом говорить.

Сложные методы и умные книжки, безусловно, нужны. Но они не дадут нужного эффекта, если вы не научитесь разговаривать друг с другом.

Близкий человек не может полностью заменить хорошего психолога по одной простой причине: любая ваша ситуация, которую вы попробуете с ним разбирать, касается и его. При этом сложно переоценить значение той поддержки, которую могут оказать друг другу близкие люди – при условии правильно построенных отношений, доверия и уважения друг к другу. Мы хорошо друг друга знаем, у нас есть общее прошлое, мы знаем слабые места друг друга, и потому умеем поддержать партнера, как никто другой. Психология взаимоотношений мужчины и женщины такова, что они созданы, чтобы взаимно дополнять друг друга – если приложат к этому немного усилий.

Что могут дать друг другу близкие люди?

  • Понимание
  • Близость
  • Доверие
  • Поддержку

Мужчина и женщина - лучшие психологи друг для друга

Но они не могут дать это автоматически. Для этого должны соблюдаться определенные условия. Поэтому, кроме смелости заговорить, вам понадобится кое-что еще:

  • Открытость и доверие друг к другу. Не каждый из нас готов открыться партнеру по-настоящему. Большинству из нас мешает прошлый негативный опыт, полученный в детстве или предыдущих отношениях. Чтобы не переносить его на нынешние отношения, нужна большая осознанность.

  • Уважение к партнеру и его выбору – в том числе такому, какой вам не понравится. Вера в партнера и в то же время допущение, что он может поступить так, как вы не ожидали, не так, как вы хотели, то есть отказ от ожиданий.

  • Благодарность за то, что партнер делает для вас, отказ от гордыни, от «я все могу и сам» и от «я лучше знаю». Мы порой принимаем как должное то, что получаем от партнера, и требуем больше и больше. Остановитесь и вспомните – как давно вы благодарили мужа или жену за те повседневные обязанности, которые он или она выполняет в семье, за то, что они выбрали вас и остаются с вами.

  • Обратная связь – то есть вы слушаете то, что вам говорят, интересуетесь мнением партнера, стараетесь поставить себя на его место и понять – почему он говорит и делает именно это. Часто мы просто ждем, пока партнер закончит говорить, чтобы немедленно начать рассказывать о важном для себя. Это естественно – каждому ближе его собственные интересы – но совсем не помогает договориться. Слушайте и вникайте.

  • Интерес к партнеру и его жизни, а не только к тому, что он делает в связи с вами. Для многих людей, даже достаточно развитых и осознанных, порой становится открытием то, что партнер – это не просто часть их жизни, но самостоятельная личность со своими интересами и желаниями. То есть, разумеется, на словах это признается, а вот понять это по-настоящему действительно сложно.

  • И, разумеется, любовь – то есть желание сделать партнера счастливым. Без нее все это не имеет большого смысла.

Если вы будете общаться, имея в виду эти пункты, то сможете по-настоящему помочь друг другу и стать друг для друга своего рода психологами. Конечно, это не может заменить настоящую психотерапию. Но я уверен – со временем она может стать ненужной, потому что вы и сами сможете поддерживать друг друга и свое общение на нужном уровне. Психология много знает про мужчин и женщин. Но только вы по-настоящему знаете друг друга.опубликовано econet

Автор Вадим Куркин

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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