Мужчина, женщина, грабли…

Почему отношения с противоположным полом повторяются по одному и тому же сценарию; откуда этот сценарий берется и что с ним делать.

Мой бог да это ж те же грабли

Не разглядела в темноте

А ну ка наступлю еще раз

Да те

© Цай

Вы когда-нибудь замечали, что отношения с противоположным полом развиваются по одному и тому же сценарию? Как будто каждый раз мы должны наступать на те же грабли снова и снова. Как будто нами управляет какой-то бессознательный сценарий, который заставляет нас проходить тот же путь.

Почему в отношениях повторяется один и тот же сценарий?

Это происходит потому, что такой сценарий записан у нас внутри. Сколько бы мы ни меняли партнеров, сколько бы ни договаривались с ними или с собой, что теперь будем вести себя по-другому, наш внутренний сценарий остается прежним. А значит, и отношения складываются так же, как в прошлый раз. Это будет происходить до тех пор, пока мы не освободимся от этого сценария.

Откуда же берется этот сценарий и что с ним делать?

У каждого из нас было детство. И в нашем детстве мы что-то получили от родителей, а чего-то недополучили. Детство могло быть трудное или относительно легкое, но ни у кого оно не было идеальным.

И то, что мы недополучили в детстве, мы теперь хотим получать от наших партнеров. Это может быть внимание, забота, телесный контакт, домашний уют, душевное тепло, похвала. Мы можем рассчитывать (бессознательно) на то, что партнер будет нас обеспечивать, повышать нашу самооценку, подчиняться или наоборот, возьмет власть в свои руки, избавив нас от необходимости что-то решать. И т.п. Вариантов, чего можно хотеть от партнера, множество.

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Вроде бы нормальные человеческие желания, ничего сверхъестественного, да? Хочу от жены душевного тепла. Хочу от мужа заботы. Нормальное ж дело?

А вот теперь – самое главное!

Психика устроена так, что мы (бессознательно!) выбираем себе в партнеры именно таких людей, от которых трудно получить то, что мы хотим. То есть мы сначала создаем себе такую же ситуацию, как в детстве. А потом героическими усилиями стараемся из нее выбраться.

Клюква

Представьте, что вы пришли на рынок. Допустим, за клюквой. Зашли в клюквенный ряд. И видите вожделенную клюкву, вот она, прямо перед вами. Спрашиваете продавца, почем:

– По 10000 за кг.

– Сколько?! 10000?!

– Ну да. 10000.

– Нет, я не буду покупать по такой цене. Давайте за 300?

– Ну нет так нет.

При этом рядом, в 2 метрах от вас, стоят еще продавцы с клюквой за 300 р/кг. Но вы их не видите. Или думаете, что клюква у них не такая. Или у них купить скучно.

Кстати, про скучно. Часто ко мне приходят клиенты и говорят, что в отношениях им скучно. На поверку оказывается, что это первый в их жизни шанс построить здоровые отношения. Без истерик, скандалов и взаимных обид. Но это же скучно:

– Дорогой, дай клюквы!

– Пожалуйста.

Скукотища. Нет адреналина, нет драйва. Нам кажется, что нет страсти. Что эти отношения ненастоящие.

Мы мучаемся с неуступчивым продавцом и, в конце концов, уходим раздраженные. Уходим на другой рынок. Но на нем мы делаем то же самое. Видим только тех, у кого клюква за миллион.

Еще раз. Следите за логикой:

1. Мы живем в иллюзии, что получим от партнера то, чего недополучили от родителей в детстве. [2]

2. Партнера выбираем, похожего на родителей. То есть такого, с которым мы не получим желаемого.

3. Зато мы получим такую же ситуацию, как в детстве с родителями. Это позволит нам погрузиться в нашу детскую травму.

4. Теперь мы стараемся из этого состояния выгрести. Но не с помощью взросления. Не учимся сами себе давать недополученное. А за счет партнера. То есть стараемся изменить его к нам отношение.

5. Понятное дело, партнер меняться не хочет. Возникает конфликт.

В итоге у нас есть несколько путей:

1. Не надо мне никакой клюквы! Не надо мне отношений. Мы настолько разочарованы, что больше не заводим отношений. Или заводим, но безопасные и неблизкие. Очередной временный вариант.

2. А тогда тебе сметана по 10000! Борьба за власть. Шубу не купил – секса не будет. Секса не будет – полочку не прибью. Полочку не прибил – суп на столе… вытри!

3. Ну может, когда-нибудь он согласится… Мы думаем, что силой своей любви когда-нибудь заставим человека быть таким, каким он быть не может. [3]

4. Научиться себе самим давать то, что мы недополучили в детстве. Тогда мы не зависим от партнера. Тогда мы свободны. Тогда нам все равно, почем он продает свою «клюкву». Тогда у нас есть у самих.

Очевидно, единственный вариант, который улучшает жизнь, это последний. Поэтому в отношениях наша задача – найти то, чего мы хотим, не в партнере. А в себе. Научиться себя обеспечивать всем необходимым – самостоятельно. Как взрослые люди.

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Другими словами, есть 2 стадии брака: незрелая и зрелая. В незрелой стадии мы возлагаем на партнера ответственность за наши потребности. Собственно, это и есть те самые грабли. В зрелой (а иногда это второй брак) мы удовлетворяем свои потребности сами. Если помог партнер – хорошо, нет – справлюсь сам(а).опубликовано econet

На грабли я не наступаю

донаступался уж давно

теперь вооружённый ими

себе прочёсываю путь

@Zhanna Tebieva

Автор Александр Мусихин

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