Мужчины НЕНАВИДЯТ слабых женщин

Должна ли женщина быть слабой? Конечно, нет. Слабая женщина — худшее, что может приключиться с мужчиной. Теперь, когда хлёсткий заголовок подкреплён хлёстким началом (а значит — внимание привлечено), можно сбавить накал разоблачения и поговорить спокойно.

Вокруг меня всё чаще и больше говорят о том, что женщине правильно (да, да, именно правильно) быть слабой. Ведь такая она нравится мужчине гораздо больше, и, следовательно, у неё значительно больше шансов найти мужа. Да не абы какого, а хорошего.

Мужчине нужна сильная женщина

Как по мне, этот тезис слегка ошибочен (это я так аккуратно выразился). Прежде всего тем, что в нём нет четкого определения слабости. Ну и симметрично нет чёткого определения силы. А это важно. С этого и начнём.

Предлагаю считать так — сильный человек, это человек, который может сам решать возникающие в его жизни вопросы. Надо ему — сходит в ЖЭС и договорится с сантехником; надо — заработает на машину; надо — найдёт, чем занять субботний вечер; надо — скажет «нет». А если не получится с первого раза — переделает.

Слабый человек — наоборот. В ЖЭС сходить надо, но — «я их боюсь». Машину надо (ну ладно, ладно — хочется), но — «они же дорогие». Вечер занять надо, но — «я не знаю, чем заняться». Отказать надо, но — «не получилось». И так далее, в таком же русле.

Очевидно, что сильный человек — это человек, в первую очередь, самостоятельный. А слабый человек — это человек не самостоятельный, который без опоры на кого-то — падает.

То есть, если женщине предлагают быть слабой, ей предлагают быть несамостоятельной, неустойчивой и просто зависимой от мужчины. По-моему, это опасно в первую очередь для самой женщины.

К примеру, прислушалась она к такому совету. Стала несамостоятельной. Встретила мужчину и даже замуж за него вышла. Потом, увы, не сложилось — развелись. Ну и? Куда она пойдёт? Чем будет заниматься? Как будет себя обеспечивать? Взрослый человек он на то и взрослый, чтобы обеспечивать себя самостоятельно, не важно — мужчина ты или женщина.

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А слабый себя обеспечивать не может. Он может только тем или иным способом выбивать подачки от сильного. И сильного через какое-то время это начинает бесить.

Я веду много тренингов для мужчин, и собратья по Y-хромосоме мне много чего рассказывают. Рассказывают откровенно — на наших тренингах для мужчин женщин не бывает, можно поговорить начистоту.

Так вот — мужчины, которые встречались, жили или сейчас живут со слабыми женщинами, этими женщинами очень недовольны.

Всё просто — мужчина рядом с такой женщиной живёт полторы жизни минимум. Свою — и её. Например, отвозит в техобслуживание не только свою машину, но и её. Идёт за справками к чиновнику не только для себя, но и для неё.

И всё бы хорошо, если бы это было время от времени, — в конце концов, для того и нужен брак, чтобы помогать друг другу в том числе и в таких вопросах. Но ведь описанное происходит не время от времени, а постоянно!

В итоге, мужчина выбирает или решение очередных вопросов женщины или, например, работу. Понятно дело, что многие выбирают решение очередных вопросов слабой женщины (попробуй не выбрать — она тебе мозг так вынесет, до нового года не очухаешься).

И это тяготит. Не вопрос помочь своей женщине, ни разу. Мужчина он и есть мужчина — он решает все проблемы. Вопрос в том, что за эту помощь мужчина платит отказом от собственной жизни.

До определённого уровня эта цена вполне устраивает — любой брак в обязательном порядке требует некоторого отказа от былых свобод и вольностей, от собственной жизни. Поэтому, до определённого уровня проблем не возникает. Но вот выше этого уровня…

Впрочем, хватит. Я уже третий раз собираюсь повторить мысль о том, что плоха не сама помощь как таковая, а то, что женщина отказывается от самостоятельности. Все, кто видел первые два раза, уже всё поняли. Остальные… Растащат заметку по сети и будут ругательски ругать меня, делая дармовую рекламу.

Так вот — о слабых женщинах. Мужчине, на самом деле, нужна сильная женщина, которая может быть рядом в трудную минуту.

Вот простая бытовая ситуация — мужчина заболел. Не гриппом там, или простудой. А серьёзно заболел, на полгода. Как себя рядом с ним будет вести слабая женщина, которая сама может только Вконтакте сидеть? Вот-вот…

А сильная поможет, поддержит и мужчина снова станет на ноги.

Именно поэтому мужчины любят сильных женщин. С ними силы мужчины умножаются, с ними можно сделать больше. В конце концов, с ними есть о чём поговорить — что само по себе ценно.

Я уже несколько лет замечаю — состоявшиеся мужчины в возрасте «за тридцать» очень мало интересуются молоденькими студентками. Таким мужчинам интересны состоявшиеся женщины их возраста. Именно состоявшиеся — с профессией, трезвым взглядом на мир, хорошим умом и приличным опытом.

Почему так? Потому что мужчина и женщина — естественные союзники. И отношения в браке, как я неоднократно писал, это отношения союзников.

А в паре «сильный мужчина — слабая женщина» нет союзничества. Есть только отношения «донор — реципиент» (как и в паре «сильная женщина — слабый мужчина»). Такие отношения выгодны лишь для одной стороны, да и то — недолго. Вот состоявшиеся мужчины и не хотят тратить время на такие бесперспективные отношения.

Кто-то наверняка захочет возразить, мол, мужчины боятся сильных женщин. Это не так. Мужчины не любят властных женщин (ровно как и женщины не любят властных мужчин).

Просто в обыденной речи понятия «сильный» и «властный» (а так же «слабый» и «покорный») крепко слиплись и не все их различают. А различать — полезно.опубликовано econet

Автор Павел Зигмантович

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