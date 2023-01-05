Мужские роли в отношениях

Для того чтобы почувствовать себя счастливой ЖЕНЩИНОЙ, важно доверять любимому мужчине и позволять ему выполнять в отношениях три ведущих «мужских роли»: глава семьи, кормилец и защитник.

Предлагаю разобраться в вопросе "мужских ролей в отношениях" и в том, как помочь мужчине реализовывать эти роли. Мужские роли были выделены специалистами на основе мужских потребностей и особенностей психики сильной половины человечества. Рассмотрим их.

Три ведущих «мужских роли»: глава семьи, кормилец и защитник

Первая роль – Глава семьи

Мужчине, который строит отношения или состоит в браке, необходимо чувствовать, что семья и близкие люди в нем нуждаются. Он должен видеть и чувствовать уважение и поддержку по отношению к себе.

Как дать понять это мужчине?

Во-первых, если женщина хочет, чтобы мужчина чувствовал себя главным и нужным в отношениях, то она не должна проявлять излишнюю самостоятельность и независимость от мужчины. Здесь важно проявить доверие, тогда вы сможете помочь мужчине расти в качестве главы семьи и вашей опоры.

Своей излишней самостоятельностью женщина разрушает чувство уверенности в мужчине и зарождает недоверие в его способности руководить семьей.

Кроме того, в данном случае мудрость женщины заключается в проявлении гибкости и способности приспособиться к условиям, в которые ее ставит любимый мужчина. Это редкое качество, которое так ценится мужчинами.

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В присутствии других людей важно выступать за одно со своим мужчиной. Согласитесь, бывают ситуации, когда он не совсем прав в выражении своих мыслей. В этом случае никогда не позволяйте себе осуждать его точку зрения в присутствии других людей (при всех вы можете промолчать, а наедине высказать ему свою позицию).

Во-вторых, для того чтобы мужчина чувствовал себя главой семьи, важно соблюдать следующее правило: независимо от простоты проблемы, мужчина принимает окончательное решение по вопросам, которые имеют отношение к его личной жизни, работе и вашим отношениям.

Лучше дать возможность принять неправильное решение, чем говорить, что и как нужно делать, тем более, если вас об этом не спрашивали. Гораздо мудрее сказать так: "Я не согласна с твоим решением, но если ты уверен в своей правоте – делай так, как посчитаешь нужным, я тебя поддержку".

Примечание: несмотря на то, что мужчина принимает окончательные решения — мудрая женщина всегда может на это повлиять. Как это сделать?

1. Внимательно выслушать мужчину, постараться ничего не говорить и не давать никаких комментариев. В этот момент он сам старается ответить на свои вопросы.

2. Задавать наводящие вопросы, ключевым словом в которых является «ТЫ». Например: "А ты раньше с таким сталкивался?", "Ты не думал о такой возможности….", "А помнишь ты сделал…"

3. Поделиться своим пониманием видения и возможного решения проблемы: "Мне кажется", "Я чувствую", "Насколько я понимаю…" Кстати, здесь важно проявить мудрость, а не пытаться показать себя экспертом в области, которая волнует мужчину.

4. Не играйте роль матери и не разговаривайте как мужчина с мужчиной.

5. Никогда не наставайте на том, чтобы он поступил так, как считаете вы. Предоставьте свободу выбора.

В-третьих, чтобы с вами не происходило, уважайте статус мужчины и в будущем учите ваших детей относиться к отцу с уважением и почтением. Это поможет укрепить за мужчиной роль главы семьи.

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Вторая роль – Кормилец

В современном мире можно наблюдать ситуацию, когда женщина начинает зарабатывать достаточно, чтобы обеспечить себя самостоятельно. Она становиться независимой от мужчины и перестает испытывать в нем нужду.

Здесь женщине важно помнить о том, что романтические чувства мужчины основаны на его потребности защищать, оберегать и обеспечивать ее. Именно поэтому в отношениях важно искренне гордится личными успехами мужчины и не выставлять напоказ свое финансовое превосходство.

Советы для женщин: Как помочь мужчине выполнять роль кормильца в семье?

Если вы видите, что мужчина старается по-максимуму обеспечить ваше общее благополучие и комфорт, помогайте ему в этом.

Если при всех его стараниях, средств все равно пока не достаточно, вы можете работать самостоятельно и вносить свой вклад в бюджет семьи, причем без лишних упреков или двусмысленных намеков на разницу в ваших доходах.

Кроме того, можно сократить расходы, чтобы жить по средствам, которые зарабатывает мужчина.

Ни в коем случае не стоит упрекать мужчину за то, что вам недостаточно финансов или за то, что вы хотите всего и сразу, а он не может вам этого дать. Предоставьте ему возможность развиваться, в том числе и в финансовом плане.

Если мужчина выполнят роль кормильца (много работает, создает и развивает свой бизнес, является единственным источником дохода в семье), то не требуйте, чтобы он проводил с вами больше времени, чем может себе позволить. В данном случае женщине важно обеспечить для мужчины комфортные условия в доме, чтобы у него была возможность отдохнуть и восстановить силы.

Будьте женственны, жизнерадостны, оптимистичны! Делайте все возможное, чтобы создать дома уют и тепло. Пусть он зарабатывает на жизнь, а вы сделаете эту жизнь стоящей!

Третья роль — Защитник

В мужчинах изначально заложено чувство галантности, они рыцари от рождения. Они обладают врожденным чувством мужского долга, побуждающим их защищать женщин.

Виктор Гюго в одном из своих произведений описывал качества защитника в мужчине так: «Мой долг — держаться рядом с ней, окружить ее своим присутствием, служить ей преградой от всех опасностей…»

Если рыцари вымерли, то их истребили женщины. Они доказали собственной силой и способностями, что им не нужны ни мужская защита, ни мужская забота, поскольку они вполне могут о себе сами позаботиться.

Большая часть женщин постоянно и повсюду проявляют свою способность справляться с собственными проблемами и сами ведут все житейские войны. Чего после этого можно ожидать от мужчин?

Итак, чтобы возродить к жизни рыцарей, женщинам нужно снова стать женственными.

Только в этом случае женщины смогут вновь ощутить потребность в мужской защите и заботе, а мужчины с радостью станут проявлять свои рыцарские качества.

Кроме того, для того чтобы рядом с вами развивался надежный защитник и настоящий рыцарь, хотя бы иногда от всей души говорите мужчине примерно следующее: «Я так рада, что у меня есть ты, что ты можешь меня защитить. Мне было бы трудно прожить без тебя в этой сложном мире. Рядом с тобой я чувствую себя защищенной».

Не бойтесь проявить свою слабость и беззащитность, свою женственность и нежность. Мужчина должен видеть, что вы хрупкая и нуждаетесь в его защите.

Для того чтобы почувствовать себя счастливой ЖЕНЩИНОЙ, важно доверять любимому мужчине и позволять ему выполнять в отношениях три ведущих «мужских роли»: глава семьи, кормилец и защитник.

Сколько бы лет вы ни провели вместе, оставайтесь прекрасной половиной человечества, не отнимайте у мужчины позицию лидера в семье. Чем больше уверенности в себе, собственной необходимости и значимости для Вас ощущает мужчина, тем прочнее будет фундамент ваших отношений.опубликовано econet

Автор Ната Степина

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