Мы не совершенны — примите этот факт и продолжайте движение навстречу своему богатству

В основе материального благополучия заложен не только денежный капитал. Гарантией финансового успеха служат некие личностные качества, убеждения и привычки человека. Эти 5 советов помогут вам достичь богатства. А начнем с того, что все мы несовершенны.

Никогда не ругайте себя за совершенные вами ошибки. Такова наша жизнь — она сложна и, порой, совершенно не предсказуема. Поэтому, если вы будете слишком сильно пытаться всегда «быть идеальным», то вы окажетесь в состоянии непрерывной войны с самим собой. Что не имеет ровно никакого смысла, ибо не способно привести ни к чему хорошему.

Примите своё несовершенство и двигайтесь навстречу своему богатству

В этой статье мы поговорим о том, как принять свое несовершенство и начать опираться на свои сильные стороны — чтобы обрести достаток и финансовое благосостояние.

1. Откажитесь от «туннельного зрения»

Всё начинается с признания своих недостатков и своего законного права иметь «слабые стороны».

Да, мы все стараемся «быть идеальными».

Но дело в том, что идеал не достижим. Что означает следующее: мы никогда не станем кристально идеальными.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Вы (как и другие люди вокруг вас) не совершенны — примите этот факт и начните целенаправленно развивать свои «сильные стороны», ведь только они способны привести вас к выдающемуся успеху и достатку. Устранение своих недостатков и «слабых сторон» сделает вас самым обычным, средним, но не выдающимся.

2. Завышенные ожидания относительно себя и других

Именно они являются одной из главных причин нашего внутреннего конфликта.

Мы слишком многого ожидаем от самих себя.

Мы слишком многого ожидаем от своего супруга и детей.

Мы слишком многого ожидаем от начальника, коллег, правительства и Президента.

Но жизнь устроена совершенно иначе: мы не в состоянии контролировать поведение других людей, равно как мы не можем управлять их поступками.

Ведь нам с собой то порой крайне сложно бывает справиться!

РЕШЕНИЕ: Попробуйте следовать совету древних стоиков — ничего не ожидайте, и тогда вам не придется разочаровываться. А всё хорошее, что вы будете получать в жизни, станет для вас настоящим подарком.

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3. Жизнь — это марафон

Возможно, вы сейчас очень упорно работаете, вкладывая в этот процесс все свои силы, душу и время.

Но вот в чем беда: вы можете «выиграть битву, но не войну».

Да, вы сможете решить поставленную задачу, но на это уйдет слишком много ваших жизненных ресурсов и, в итоге, вы банально «сгорите».

ЧТО ДЕЛАТЬ: Наша жизнь очень долгая. Поэтому научитесь беречь свои внутренние «батарейки» и равномерно распределять усилия. Берегите себя!

4. Верьте в себя

Никогда не стойте долго на одном и том же месте.

Дело в том, что «стоять» — это практически то же самое, что «идти назад».

Верьте в себя и в свою способность «двигать горы». Потому что жизнь не ждет, она быстро пролетает мимо.

5. «Медленный» путь к успеху оказывается быстрее, чем «самый быстрый»

Не бывает «мгновенного успеха».

А если и бывает, то он быстро и бесследно «развеивается». Не зря народная мудрость гласит: «То, что легко пришло, то легко и уйдет».

Когда вы идете медленно, то вы успеваете овладеть всеми необходимыми навыками, которые понадобятся вам для гарантированной победы.

Для большей наглядности приведу такой пример: Каждый из нас может стать богатым. Для этого нужно всего лишь следовать базовому правилу финансовой грамотности — «откладывать 10% с каждого полученного дохода». Эти деньги следует ежемесячно инвестировать (регулярно покупая валюту, индексные фонды и другие активы). За счет этого вы со временем создадите внушительный капитал, доходы от которого будут полностью обеспечивать всю вашу семью.опубликовано econet

Автор Евстегнеев Александр

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