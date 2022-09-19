Мы притягиваем тот уровень любви, который сами к себе испытываем

Со временем мы начинаем понимать, что в отношениях многие наши усилия остаются тщетными. Люде не исправишь, их пагубные привычки не искоренишь. Да и благодарности за все то, что вы для них сделали, не дождешься. Но важно помнить: отношения приходят и уходят, а уважение к себе должно быть постоянной величиной.
Чемодан с биркой из аэропорта так и стоял в коридоре. А она рыдала у меня на кухне.
- У моего мужа - молодая любовница!
А дальше, как в анекдоте:
- А я толстая, и меня никто не любит.
Да, было бы смешно, если бы не было так грустно. Временное исцеление было простым. Это была Москва, и я потащила свою подругу по магазинам.
Что перетянет: сердце или разум?
Зашли мы и в мой любимый Lauren Vidal на Охотном ряду. Тогда, в те незапамятные времена, когда евро было рублей по 40 (50?), да еще с сезонными скидками - там вполне можно было прекрасно одеться.
Мы создали за пару часов шикарный новый образ. И превратили ее в фею с глазами с поволокой ( хорошую косметику тоже никто не отменял). Но ключевая фраза осталась: исцеление временное. А что делать со своей жизнью дальше?
Еще одна история. Мы могли говорить с ней по телефону часами. Это моя самая близкая подруга, родной человек.
Итак, она звонит мне в очередной раз, и ее голос срывается. Свекор, который живет в соседней квартире за стенкой говорит ей гадости. В ответ на ежедневную газету, свежий хлеб и фрукты.
Мою любимую подругу, красавицу и умницу с неистребимым чувством юмора унижают и оскорбляют! Как быть?
И еще одна. Это моя коллега по работе. Очень достойный и уважаемый человек. Возглавляла банк. Похоронила двух мужей. Хлебнула вдоволь горя. Построила прекрасный дом и одна вырастила двоих детей. Она из тех, кого называют: человек-кремень.
Но вот отношения с сыном не сложились. Развелся, гуляет, толком не работает, а главное - не слушает мать. И в течение часа всегда пару звонков с уточнениями - где? и зачем? и парой советов. Матери виднее.
Знаете что? Конечно, всегда есть радикальный способ - порвать отношения. Но нужно ли? При всей несхожести ситуаций лично я вижу лишь одно универсальное средство - отношения наладить:
оставить в покое свои мысли об идеальном браке, добросердечном родственнике или послушном сыне
и вместо этого заняться собой!
Как бы это не было горько сознавать, но мы притягиваем тот уровень любви, который сами к себе испытываем.
Развязка первая. Знаете, что сделала моя подруга в ситуации с мужем? Она дала ему шанс снова ее добиться! Как будто это она от него ушла. Да, она плакала, кричала, била посуду. Потому что больно. Но только когда его не было рядом.
А так - купила свою машину, создала онлайн курс. Стала полностью материально независимой. И никаких упреков и обвинений. Просто жизнь на своей волне.
Не сдавалась долго. Пока после его раскаяния не почувствовала, что готова все забыть и не доставать из рукава в качестве доказательства его вечной вины.
Развязка вторая. Кошку дергают за хвост до тех пор пока она реагирует. Так и в ситуации со свекром. Он говорил гадости, потому что видел, как его невестка внутренне заводится.
Какой был найден выход? Очень простой: уехала на месяц к дочери в Питер. Ежедневную газету, свежий хлеб и фрукты поручила приносить его родному сыну. Вместе с журналом “Собеседник”.
А после возвращения получила повышение на работе, нужно было закончить специальные курсы. Словом, времени на посещения не осталось. Нет, если что-то нужно - всегда пожалуйста! Только газет не будет.
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Развязка третья. Никакой развязки не произошло. Потому что моей коллеге так и не удалось понять, что ее сын вырос. И тыкать, исправлять и дергать его уже не получится.
А от своей навязчивой идеи руководить его жизнью она не отказалась. Так же, как и от идеи пожить своей жизнью. Поэтому и режим звонков остался прежним: пара звонков в час с парой советов. И прилюдные показательные порки. Грустно.
Я понимаю, что никто не идеален. И в первую очередь я сама. Наверняка найдутся люди, которые со стороны увидят изъяны в моей жизни. Буду благодарна, если подскажут.
Но одно я знаю точно. Отношения могут приходить и уходить, но уважение к себе не должно заканчиваться никогда.опубликовано econet.ru
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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