Мы совершаем подвиги ради тех, кому нет до нас никакого дела…

Мы слишком много внимания (даже в мыслях) уделяем тем, кто равнодушен к нам. И обходим заботой действительно значимых для нас людей. Важно научиться правильно расставлять жизненные приоритеты. Верьте в себя и сами стройте свою жизнь.

Мы так часто совершаем подвиги для тех, кому к нам уже нет никакого дела, в то время как по настоящему нас любят именно те, кому мы нужны и без каких-либо подвигов. Они любят нас просто за то, что мы есть в их жизни. Нам тоже стоит их любить и ценить. А еще уважать себя, чтобы не бегать за теми, кто говорит нам: «любовь ушла…»

Не живите ожиданиями и тщетными надеждами

Знаете, если это ваш человек, судьба все равно сведет Вас вместе. Да, надо работать над отношениями, беречь их и ценить друг друга, но не бежать за убегающими от Вас. Не живите ожиданиями и тщетными надеждами и никогда ни за кем не бегите вдогонку. Бывает, что вашее личное счастье наоборот - подразумевает отказ от некоторых людей.

На самом деле, когда два человека встречаются – это похоже на встречу двух атомов или микроэлементов. Они либо отталкиваются друг от друга, либо притягиваются и тогда там уже происходит настоящая "химия" и "атомный взрыв", под влиянием которого они навсегда меняются...

Существует "страх успеха в отношениях". Это когда Вы понимаете, что уже в шаге от желаемого результата и начинаете "давать заднюю" и сомневаться в себе и своих чувствах или же в чувствах партнера. Если это о Вас, боритесь с этим! Не дайте этому мнимому страху отнять у Вас то, над чем Вы так долго работали – над отличными и близкими отношениями с любимым человеком.

Перестаньте думать, что Вы этого не заслуживаете и «ну не может же быть все так хорошо, он (она), наверное, точно мне или изменяет или не любит и просто притворяется, потому что ему (ей) так удобно…» То, что мы думаем каждый день и во что искренне верим со временем становится нашей реальностью. Все ответы уже давно есть внутри нас.

Просто нужно уметь их услышать за голосом нашего страха и паники, слушайте свою душу и сердце. Создавайте правильную реальность своими мыслями. Вам лучше следовать за своими мечтами, а не за людьми, которые вовсе вас не ценят и не нуждаются в вас. Любите себя, а все остальное придет к вам. Знайте, что вы способны на большее, чем вы думаете.

Все, что с вами происходит – это только ваш опыт, который делает вас мудрее. Верьте в себя и творите свою жизнь правильно. Вы можете быть как автором своей жизни, так и «вечной несчастной жертвой обстоятельств, которую никто не любит и не понимает». Вы – или трамплин в свою лучшую жизнь или барьер к ней. Выбор только за Вами.

И в завершение хочу поделиться с вами замечательной аффирмацией из книги «Мудрость женщины» Луизы Хэй. Это поможет Вам быстрее полюбить и принять себя при условии, что Вы будете действительно так думать и регулярно и искренне повторять себе эти слова. Итак, станьте перед зеркалом и скажите себе:

"Я люблю тебя, и я уже прямо здесь и сейчас начинаю вносить положительные изменения в свое мышление и жизнь. Изо дня в день я повышаю качество своей жизни. Для меня безопасно быть счастливой и реализованной. Жизнь любит меня и заботится обо мне.

Я в безопасности. Я защищена Божьей опекой и милостью. Поэтому в мою жизнь приходит только добро и благо. Я благодарная, расслабленая, спокойная и действительно счастливая женщина." Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Кирста Виктория

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