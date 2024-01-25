Мы – те, с кем мы общаемся

"Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты" – закономерность, сформулированная древнегреческим драматургом Еврипидом, актуальна до сих пор. О том, как мы живем и чего добиваемся в жизни, можно многое сказать, посмотрев на тех, кто рядом с нами. К счастью, окружение почти всегда можно поменять.

Среда, в которой мы находимся, оказывает огромное влияние на наше становление, формирование наших ценностей, мировоззрения, целей, приоритетов, привычек, на нашу жизнь и на все сферы нашей деятельности. При этом мы, как правило, недооцениваем влияние окружения: продолжаем общаться с неприятными людьми, бывать на неинтересных мероприятиях, выслушивать жалобы коллег, терпеть раздражительность и агрессию близких, совершенно не думая о том, какой урон все это может повлечь.

Как наше окружение влияет на нас

Часто мы общаемся, просто потому что "надо", или потому что привыкли, или потому что не можем выстроить личных границ, не можем сказать "нет". Но стоит лишь немного изменить окружение, отказаться от общения с теми, кто тянет нас вниз, как многое изменится – и мы сами, и мир вокруг. Освободившееся место в нашей жизни не останется пустым – на смену старым отношениям придут новые приятные знакомства.

Посмотрите вокруг, и вы найдете массу примеров, подтверждающих, что окружение влияет на нашу жизнь и отражает ее. У людей с лишним весом, как правило, есть точно такие же друзья (и наоборот: у тех, кто ведет здоровый образ жизни, и окружение более спортивное и здоровое). Вокруг тех, кто увлеченно строит карьеру или развивает бизнес, вряд ли найдется много людей, чей приоритет – семья и дети.

Окружение может подталкивать к развитию и росту, а может тормозить и тянуть вниз.

Наше ближайшее окружение условно задает нам рамки приемлемого, дозволенного. Если друзья не курят, бросить эту вредную привычку намного проще (или вовсе не начинать курить). А вот если близкие, например, злоупотребляют спиртными напитками, постоянно держаться в стороне оказывается трудно и в какой-то момент такой образ жизни становится приемлемым.

Влияет окружение и на наши решения. Если все вокруг считают себя жертвами и постоянно жалуются на жизнь, жертвенность становится нашей постоянной спутницей. А если вокруг царят агрессия, недоброжелательность, осуждение и враждебность, то это вполне может стать и нашим стилем поведения. Поэтому важно тщательно выбирать людей, с которыми мы проводим время. Окружение может подталкивать к развитию и росту, а может тормозить и тянуть вниз.

Приглядитесь к тем, с кем общаетесь чаще всего. Внимательно изучите их проблемы, сложности, желания, настроения. Скорее всего, вы сможете осознать причины собственных проблем.

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Как оценить окружение

Для того чтобы начать что-то менять в себе и своей жизни, надо осознать и принять то, что есть сейчас. Чтобы отправиться в пункт Б, важно определить точку А. Оценить сложившуюся в вашем окружении ситуацию поможет несложная практика. Возьмите лист бумаги, ручку и:

1. Слева в столбик запишите людей из вашего ближайшего окружения. Это могут быть друзья, коллеги, родственники – все те, с кем вы общаетесь больше и чаще всего.

2. Сверху по горизонтали обозначьте свои ценности или важные для вас сферы жизни: отношения, успех, доход, карьера, любовь и так далее.

3. Составьте таблицу и оцените каждого человека в каждой сфере по 10-балльной шкале. Например, подруга Маша замуж не вышла, но дефицита в партнерах нет, – можно поставить ей 3 балла (или столько, сколько считаете нужным). Зато она добилась успехов в карьере, до которых вам пока далеко. 8 баллов. Ставьте те цифры, которые первыми придут в голову.

4. Теперь по столбцам (ценностям/сферам) высчитайте средние арифметические значения. Это цифры отражают ваши шансы на успех в данной области. А точнее – ваш "потолок".

Например, если среднее арифметическое в сфере отношений – 0 и вы до сих пор одиноки, шансов найти вторую половину немного. Или если среднее значение для радости – 2-3, становится понятно, почему вам так сложно наслаждаться жизнью. Если же, к примеру, ваше окружение умеет зарабатывать деньги, а вы пока нет, то у вас довольно много шансов их догнать.

Конечно, это не значит, что стоит разрывать отношения с людьми с "нулевыми показателями". Дружба – понятие более сложное, глубокое и многогранное. И все же, возможно, стоит подумать о том, как сделать общение более разнообразным и привлечь в свою жизнь людей, которые помогут вам изменить ее к лучшему.опубликовано econet

Автор Светлана Шерстина

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