Мы устаем не от других людей, а от своего отношения к ним

Это логично. Негатив отравляет. Невысказанные или неискренние слова имеют свойство накапливаться, если мы ничего не делаем с этим.

Зависть отравит жизнь прежде всего нам, лишит покоя, заставит добиваться того, что по-большому счету нам вовсе и не нужно. Даже если мы получим то, чему завидовали - вряд ли добавится радости.

Негатив отравляет

Гнев нас разрушит изнутри и состарит раньше времени. Потому что как только возникла эта эмоция, сосуды и зрачки мгновенно сужаются, сердцебиение начинает ощущаться где-то в районе щитовидной железы, учащается пульс, повышается давление, возрастает риск инфаркта и инсульта. Насколько я заметила, или узнала из историй болезни тех, кто пережил инфаркты или инсульты, и смог восстановиться после них, предшествовали им как раз либо сильные обиды, нанесенные человеку извне, либо чьи-то поступки, которые вызвали неконтролируемый приступ гнева, вплоть до помрачения ума.

А с умом, с мозгом, лучше не шутить. Потому что это центр управления нашим телом и всеми процессами жизни. У гневливых и злопамятных людей очень часто страдает логическое мышление, память, становится рассеянным внимание, пропадает способность рассуждать и планировать, с постановкой целей и достижением результатов тоже возникают серьезные проблемы. Поэтому, если вы отыщите в себе какой-то симптом или проблему из вышеперечисленных, подумайте о том, на кого или на что вы гневаетесь, и постарайтесь избавиться от этого состояния как можно быстрее, разучившись проявлять эту эмоцию. Поверьте, без нее вам будет гораздо спокойнее и легче жить.

Обида - еще один способ испортить себе жизнь. В психологии принято считать, что обида возникает в ответ на ожидание. И возникает она относительно к самым близким людям, от которых мы чего-то ожидали, но не получили. Это мог быть как материальный объект, так и поступок и эмоция, по отношению к нам. То есть, мы придумали как должен поступить другой человек по отношению к нам, но его уведомить забыли. Обида не возникнет по отношению к незнакомым или малознакомым. Мы ничего от них не ждем, следовательно, не программируем и их поведение по отношению к нам.

Беспокойство - тоже довольно распространено в наше время по любому поводу, и причина его - тоже мысли… Что-то увидели по телевизору. О чем-то недостаточно информации… Что-то уже было ранее, в качестве опыта, и есть страх того, что это повторится. Поводов может быть множество. Суть одна - потеря покоя. А значит, негатив, отравление отрицательными эмоциями. А значит, очередная порция нервного истощения. А значит - усталость…

От которой не поможет отдых на курортах. От которой не помогут фитнес-залы. От которой не поможет многое из того, что принято считать панацеей. От подобного рода усталости поможет лишь осознание этих эмоций, и сознательные действия по избавлению от них. опубликовано econet

Автор Элеонора Федосеева

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