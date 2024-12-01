А вы когда-нибудь задумывались, почему мимо кого-то мы проходим, не замечая его, а с кем-то достаточно взгляда для начала отношений? Почему мы выбираем именно этого человека?

«Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает…» Помните строки из этой песни? Чаще всего выбор делается бессознательно, на него влияют многие факторы: биологические, личная история, ситуация… И то, что мы осознаем и озвучиваем, происходит после того, как выбор уже сделан. Первое, что мы определяем – свой или чужой человек, ориентируясь на ощущения, а потом уже на рассуждения: насколько человек похож на нас внешне, социальным статусом, манерой поведения. При этом «чужой» (другой, непохожий) тоже может вызывать любопытство, но чтобы сформировалось доверительное отношение, нужно значительно больше времени. Это инстинкт, который обеспечивал выживание.

Мы выбираем друг друга не случайно

Чужой может быть опасен. Свой в принципе тоже, но с меньшей вероятностью. Механизм инстинкта «Свой – чужой» запускается, как только объект попал в поле зрения. А от того, куда мы его отнесем, зависят дальнейшие действия: расслабиться или мобилизоваться, наблюдать или игнорировать.

«Выбрала я его, потому что очень ценю чувство юмора, а также лёгкость в общении. При первой встрече мне было очень интересно с ним и казалось, что знаю его уже давным-давно! Самое главное, что в отношениях мы в первую очередь друзья! Нам интересно вместе и друзья у нас общие. И вообще не можем друг без друга!». Дарья

Весь этот процесс занимает совсем немного времени: от секунды до минуты. В этот же промежуток времени мы понимаем, возбуждает он нас или нет. В выборе участвует компонент личности, который называется Ид. Ид имеется у нас с рождения и отвечает за инстинкты, он относится к нашему биологическому телу, включая потребности, чувства, эмоции, ощущения.

Крепкие пары совпадают Идом. Как понять, совпадаете ли вы с партнером по этому параметру? Рядом с вашим человеком вы почувствуете приток энергии в теле, на лице будет легкий румянец, станет жарко и будет чаще биться сердце.

«Как я его выбрала? Если честно, я не выбирала, выбрало сердце, которое предательски начинало биться с бешеной скоростью при малейшем упоминании его имени с самой нашей первой встречи. Не знаю, не могу объяснить, тянуло как невидимый магнит, чувствовала его на расстоянии. А при знакомстве первое, на что обратила внимание — его глаза, голубые и бездонные!». Маша

Таким образом, первое, на что обращают внимание – внешняя привлекательность. Он должен нравиться, привлекать, вызывать симпатию. Многие, на вопрос: «На что первое вы обратили внимание при знакомстве?» отвечают: «Лицо, фигура, рост, волосы». Вместе с тем, какие бы стандарты красоты не были, предпочтения у каждого всегда индивидуальные.

«Мужчина любит глазами, а женщина ушами» – бессмертная правда от Шари Габор. Однажды в компании однокурсников я поймал себя на мысли, как Даша красива. Глаз оторвать не мог! Она наверняка заметила, как я на нее смотрю. Моя влюбленность проявлялась в мелочах. Видимо, я сканировал ее, каждый раз находил что-то новое. Глаза у нее «кошачьи» и пальцы на ногах необычно длинные. Всегда нахожу в ней что-то новое. Она океан. Волнует, бушует и я в нем тону». Дима

Но не стоит упускать и тот факт, что мы выбираем, исходя из своих представлений о себе, о партнере, об отношениях, а также опираясь на знания, которые копились в течение жизни, мысли, представления, фантазии, идеи и тот опыт, который у нас уже есть. Отсюда существует несколько теорий выбора партнера.

Родительская модель

Партнер выбирается, исходя из отношений с родителем. Самые популярные теории гласят, что мужчины выбирают женщину, похожую на мать, а женщины ищут в избраннике черты отца. Но существует мнение, что все отношения строятся на основе общения именно с матерью, как опыт самых первых отношений ребенка, независимо от пола. Эмоциональная связь с матерью оставляет в нашей душе неизгладимый след, а потому во взрослой жизни мы неизменно стремимся к повторению своего раннего опыта.

В выборе такого рода есть 3 стратегии:

по подобию отношений с родителем;

полная противоположность;

комбинированная;

Это не значит, что если, например, мать – высокая блондинка, то и партнера вы выберете по образу. Хотя и это может быть. Речь скорее о том, какие ощущения были рядом с родителем и какие вы были рядом с ним.

Для того, чтобы определить свою стратегию, вспомните самые счастливые отношения с папой/мамой. Затем самые несчастные. Выбор будет происходить в соответствии с этими состояниями. Или чтобы избежать этих сценариев.

Пазлы/вторая половинка

Эта теория гласит о том, что в избранники мы выбираем человека – нашу противоположность. Того, кто дополняет качества нашего характера. Властная женщина выберет податливого мужчину. Отличница – хулигана.

«Я всегда восхищалась тем, что у Гриши было очень активное детство: он постоянно ходил в походы, занимался спортом. Я же, напротив, всегда была очень домашней. Его походные истории казались мне чем-то достойным приключенческой книги! Когда мы общались, у нас не было запретных тем – мы говорили, действительно, обо всём. Гриша всегда меня понимал и мог рассмешить, мне с ним просто всегда хорошо. Уже в начале нашего общения я почувствовала, что это мой родной человек». Катя

Он такой же как и я

Каждый человек ищет партнера, похожего на самого себя. Поиск себе подобного и привлекает, и радует, делает пару крепче. Людей объединяет, когда они совпадают вкусами, убеждениями, ценностями, желаниями и так далее.

«Я приехала учиться из другого города, и мне было важно найти друзей по интересам. А его я заметила еще в первый день, но не так что «любовь с первого взгляда», а скорее – «о, чувак в теме, в клевой олимпийке, мы подружимся». Кто бы знал, как подружимся! А потом как-то закрутилось все, и оказалось, что у нас очень много общего. Я даже ни на что-то конкретное обратила внимание, мне в целом было очень интересно с этим человеком.

Дима мой лучший друг. Все просто. Это тот момент, когда все едино: наши интересы, стиль, музыка. Он всегда выслушает мою болтовню, ему я могу рассказать о каких-то сторонних моих обидах, и об обидах на него же самого. Он всегда поддерживает меня в каких-то важных для меня моментах, пусть и не таких важных для него. А я, в свою очередь, стараюсь быть лучшим другом ему. Надеюсь, у меня это получается, ведь мы отличная команда!». Даша

Любовь к себе

Партнер относится к вам так же, как вы сами относитесь к себе. Женщина, которая достаточно критична к себе, может найти себе критикующего мужчину, который будет указывать на ее недостатки. Таким образом она вынесет свой внутриличностный конфликт наружу и будет проигрывать его в своих отношениях. При этом интересно наблюдать: когда женщина с уважением и любовью относится к себе, тогда находится и тот, кто разделяет ее чувства. Точно также работает и в сторону мужчин.

«Мужчине проще желать ту женщину, которая больше всего соответствует особому типу его собственной бессознательной женственности, то есть, женщину, которая могла бы по возможности безоговорочнo принять проекцию его души» К. Юнг

Таким образом, мы можем сколько угодно составлять образы будущего возлюбленного, представлять свой идеал мужчины/женщины, но бессознательное уже выбрало за нас. И этот выбор может быть никак не связан с тем, что мы представили. Мы думаем, что ищем идеал, а на самом деле того, кто поможет проиграть наш сценарий. И это, по мнению психики, и есть наш подходящий партнер.

Даша и Дима

Даша:

"Познакомились мы довольно банально: учились в одном университете. Учась на параллельных специальностях, мы частенько пересекались по учебе, хотя чаще на пересдачах. Еще тогда можно было задуматься: «А вдруг это судьба?» Ну и активная студенческая жизнь не прошла мимо нас. А вообще, его внимание ко мне привлекла наша общая подруга из института Инга. Ведь именно она подначила его: «Она классная, Дед. Мути!» И вот уже 6 лет как мутим любовь"

Дима:

"Познакомились мы в университете, учились на потоке, поэтому виделись регулярно. Можно сказать, что «тусовались» в одной большой компании. Даша, как и я, активно участвовала в творческой жизни университета: конкурс «А ну-ка, первокурсник!» был важным событием для большинства студентов. В дальнейшем мы также принимали участие в этом ежегодном конкурсе, но уже в качестве кураторов. Хотя жизнь студента пульсирует новыми знакомствами, как я ее не замечал 3 года, объяснить вряд ли смогу.

Но в 2011 году я в нее влюбился по уши: возможно, виной тому была весна. Да так влюбился, что забил на учебу и по итогу вылетел на заочную форму обучения. Даша очень любит животных. Человек, который так сильно любит животных, не может быть «гнилым» внутри, и у меня ассоциируется с добром, ответственностью и счастьем. Она пристраивает бездомных животных даже в других городах. Сама ездит по деревням с животными и находит для них новый дом. Я бы так не смог.

Ценю в ней чувство стиля. Иногда подсказывает мне, что лучше надеть на летнюю прогулку или в командировку. Музыкальные вкусы у нас также общие. Я играю на барабанах в группе, и Даша всегда поддержит мои интересы, хоть и требует это занятие немалых финансовых затрат. Всегда старается поехать с нами на выступления в другие города, хотя бы в качестве фотографа.

Я считаю, что мне фантастически повезло однажды повстречать такую девушку, как Даша! Но с другой стороны, для меня она была цель и награда. Я счастлив, и эта игра стоила свеч. Сегодня я строю счастье с любимым человеком, с которым готов провести всю жизнь!"

Дарья и Леня

Дарья

"Мы познакомились через интернет, хотя учились в одной школе и в одном институте, но даже и не догадывались о существовании друг друга. Вместе мы уже 8 лет, а в качестве мужа и жены год. Я ценю Леню за его терпение: со мной не всегда бывает легко. За его романтичность, ласку и чувство юмора! А ещё я полностью ему доверяю, у нас секретов друг от друга нет"

Леня

"Я выбрал Дашу за ее покладистый характер и красоту. За то, что ее полюбили все мои друзья, а для меня это было важно. Я ценю то, что она понимает меня, поддерживает. За то, что у нас общие интересы и мы редко ссоримся. Мы видим в друг друге полноценную семью и хотим вместе состариться!"

Маша и Сергей

Маша

"Познакомились мы в далеком 2010. Он подошёл и предложил проводить меня до дома. После чего на протяжении 5 лет было что-то наподобие дружбы, которая несколько раз перерастала во что-то большее, а после резко обрывалась. Мы могли не общаться и избегать друг друга по полгода. Но судьба имела свои планы на нас, и с 4 ноября 2014 мы вдруг резко повзрослели и поумнели. Решили рискнуть ещё разок, и вот что из этого вышло. Оно того стоило! Сейчас я очень ценю то, что он позволяет мне быть ребёнком"

Сергей

"Познакомились мы случайно и неожиданно. Я бы сказал внезапно. Мы уже достаточно долго вместе, более чем, я бы сказал. Кажется я знаю ее столько, сколько себя помню. Выбрал я её из тысячи за то, что она одна такая. Моя! Ценю за ее искренность и наивность в хорошем смысле этого слова"

Катя и Гриша

Катя

"Мы познакомились в институте, в конце первого курса. Я училась на факультете режиссуры, а Гриша – на операторском. Тогда я занималась покупкой проездных билетов для студентов института (социальных карт ещё не было), поэтому в начале нашего знакомства мой номер был записан у Гриши в телефоне под именем «Проездной магнат». Позже мы начали снимать вместе курсовые работы. Сначала мы были хорошими друзьями – постоянно проводили время вместе, гуляли, ходили в кино на несколько сеансов подряд, часами разговаривали по телефону, а когда были тяжёлые дни, могли позвонить друг другу вечером и спонтанно встретиться, просто гулять по вечернему городу, говорить обо всём – и проблемы отходили на второй план. Так, мы вместе около 8 лет, но, как мы часто замечаем, время до наших отношений уже кажется нам другой жизнью, что не удивительно – за это время даже все клетки в нашем организме успели обновиться, что говорить о сознании.

Мне кажется, что когда человека «выбирают» – это далеко от настоящего. Любимый человек – это не машина и не губная помада. Когда мы начали общаться с Гришей, мне просто было с ним хорошо и безопасно. Гриша один из самых добрых людей в этом мире – он всегда готов помочь, выслушать, понять и поддержать. Меня восхищает его способность работать над собой, меняться, становиться лучше. В нём есть какая-то особая внутренняя сила, которая позволяет ему быть очень спокойным и терпеливым, но при этом смелым и выносливым, способным преодолеть марафон и присутствовать на рождении сына. Сейчас я не перестаю удивляться тому, насколько Гриша хороший папа для нашего Тимы – им всегда интересно вместе! А самое главное, что у меня есть очень глубокая уверенность в нашей семье – вокруг нас может происходить многое, но с Гришей я не боюсь масштабных изменений, потому что знаю, что вместе мы никогда не пропадём"

Гриша

"Мы познакомились в институте. О существовании Кати я знал, но после очередной курсовой работы захотел, чтобы мы снимали вместе. В какой-то момент я просто подошел к Кате и сказал: «Я хочу быть твоим оператором». В какой-то момент, будучи оператором, я стал ходить на занятия к режиссерам и даже делал домашние задания.

Наши личные отношения сложились позже. Сначала мы просто долго дружили, много общались. Поэтому в первую очередь у нас была очень крепкая дружба и огромное количество тем для обсуждения. Нам было интересно друг с другом, я мог все что угодно рассказать Кате и всегда чувствовал её поддержку. Мне очень нравилось, что Катя была легка на подъем и мы могли спонтанно встретиться или куда-то пойти.

Я очень рад, что Катя теперь мама. Не перестаю восхищаться, как она справляется с новой для нас родительской ролью. За то время, что мы вместе, мы росли, происходило много перемен внешних и внутренних. По сравнению с тем, кем мы были в момент знакомства – мы стали совсем другими людьми. И мне очень нравится, что Катя умеет быть разной. Ей многое интересно, она не хочет останавливаться на чем-то одном. Я очень ценю ее постоянное стремление к новому, к развитию. Это, в свою очередь, подталкивает на развитие и меня. Будучи раком по гороскопу, я не очень стремлюсь к переменам. Мне сложно выкидывать вещи или отказываться от чего-то привычного (но уже не актуального). И Катюша очень помогает мне справляться с моими заморочками. Каждому человеку важно расти, развиваться, чувствовать поддержку и надежно прикрытый тыл. А для чего же еще создавать семью?"опубликовано econet

Автор Ирина Парфенова

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