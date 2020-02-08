Мыло Forgo в ответ на «чрезвычайно расточительную» косметическую индустрию

Шведская дизайнерская студия Form Us With Love представила Forgo, косметический бренд «сделай сам», который минимизирует выбросы углерода и избегает пластиковой упаковки.

Первый продукт бренда, концентрированный порошок, который смешивают с водопроводной водой для изготовления мыла, был представлен на Стокгольмской неделе дизайна. Один бумажный пакетик содержит 12 граммов порошка и создает 250 миллилитров мыла для рук.

Form Us With Love представила мыло Forgo

Это значительно сокращает количество пластика, необходимого для упаковки, и экономит выбросы, возникающие при транспортировке более крупных и тяжелых контейнеров.

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Мыло является первым продуктом от специализированного, недавно запущенного бренда под названием Forgo. Оно поставляется с простой стеклянной бутылкой и пакетами для повторного заполнения.



«Индустрия личной гигиены крайне расточительна», - говорит Аллон Либерманн, менеджер по дизайну Form Us With Love и соучредитель Forgo. «Мы спросили себя: неужели так сложно сделать что-то лучше? И ответ был: это возможно».

Опираясь на опыт лаборатории, специализирующейся на натуральной косметике, команда поняла, что шесть основных ингредиентов, из которых состоит продукт, уже доступны в виде концентрированного порошка.

До сих пор косметические компании просто смешивали их с различными жидкими компонентами на месте и упаковывали их для потребителей. «Ингредиенты вполне стандартны, они существуют примерно с 80-х годов», - сказал Либерман. «На самом деле мы вообще не вводили новшеств. Единственная, обманчиво простая идея, которую мы представили, такова: что вы просто добавляете воду дома».

Процесс смешивания продукта занимает не более минуты, так как саше помещают в бутылку, которую наполняют горячей водопроводной водой и тщательно встряхивают.

В этот момент смесь представляет собой жидкость, но мелкий сетчатый фильтр в насосе превращает ее в удобную для пользователя пену.

Помимо стандартного нейтрального мыла, продукт также выпускается с двумя разными ароматами - цитрусовым и древесным.

Они перегоняются из постиндустриальных отходов, особенно древесных отходов с лесных складов в Канаде и неиспользованной целлюлозы и кожуры с заводов по производству органического сока в Карибском бассейне.

Так же, как пакеты, в которых содержится отдельная порция сахара, пакетики сделаны из бумаги.

«Но сахарные саше на самом деле покрыты пластиком, поэтому когда вы их выбрасываете, их очень трудно перерабатывать», - пояснил Либерман.

«Нам понадобилась целая вечность, чтобы найти компанию, которая единственная, кто делает водорастворимое, компостируемое бумажное покрытие. Это похоже на чернила, поэтому когда упаковка перерабатывается, покрытие растворяется только под воздействием воды, тепла и трения».



В попытке свести к минимуму выбросы CO 2 , связанные с транспортом, команда Forgo решила найти все отдельные элементы в Европе и Северной Америке.

Бумага для саше поставляется компанией из Великобритании, стеклянная бутылка изготовлена ​​в Португалии, а ингредиенты в конечном итоге собраны в Канаде.

«К сожалению, в итоге нам пришлось пойти на некоторые компромиссы, так как большинство реальных ингредиентов, которые входят в мыло, являются тропическими», - сказал Либерманн. «Но мы работаем над созданием нетропической версии».

«Насосы, которые являются единственным пластиковым компонентом, к сожалению, поставляются из Китая. В Америке нет производителей насосов - их просто ноль. Но мы работаем над тем, чтобы перейти на один вариант из Нидерландов. Так что работа в процессе, но лучше начинать с чего-то, чем вообще ничего не делать».

При условии, что на следующей неделе краудфандинговый раунд пройдет успешно, цель состоит в том, чтобы

«Мы можем сделать подобный продукт для всего - для мытья тела, мытья лица, дезодорант, зубную пасту», - сказал Либерманн. опубликовано econet.ru по материалам dezeen.com

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