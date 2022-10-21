«На крючке»: Как женщины держат мужчин

Каждый выбирает для себя сам - играть ему в какие-то игры и дальше или все же быть просто честными и открытыми по отношению друг к другу. Выбор, как всегда, только за вами.

Психолог Виктория Кирста расскажет чем и как женщины держат мужчин на "крючке".

1."Хорошим сексом, интересным разговором и вкусным борщом"

Да, если секс у вас действительный классный и качественный, разговоры действительно интересные, а еще если женщина умеет приготовить вкусный борщ, то лучшего "крючка" для мужчины даже трудно себе представить.

Хотя, конечно, бывают случаи, когда наоборот - женщина долго отказывает в сексе, тем самым подогревая к себе интерес и заставляя мужчину "проглотить наживку", а если она еще и действительно ему нравится, то он будет согласен ждать столько сколько она захочет, тем самым и самому не понимая, что уже прочно подсел на "крючок".

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2. "Я такая слабая и беззащитная, меня надо защищать и оберегать, а иначе я просто пропаду без тебя"

Очень много мужчин на такое ведется. Конечно, женщины - это действительно слабый пол, но, поверьте, есть такие женщины, что никому и никогда не дадут себя в обиду, и это правильно, но при этом они мастерски могут сыграть "слабую и беззащитную овечку", чтобы даже самый «хилый мужчинка» мог почувствовать себя рядом с ней настоящим героем и вот именно на этот "крючок" многие и попадаются, а женщины этим умело пользуются.

3. "Меня все хотят, так что в очередь, мальчик"

Многие мужчины попадают еще и на "крючок" о том, что в его избранницы просто навалом сторонников и вообще жизнь бьет ключом и поэтому если он не поспешит, то её запросто может уввести уже кто-то другой.

Некоторые женщины эту бурную и насыщенную жизнь со множеством кавалеров просто имитируют. Но есть и такие, что действительно ведут такую ​​жизнь, поэтому иногда мужчинам действительно стоит поспешить, если они не хотят потерять эту женщину.

4. "Ты у меня самый лучший! Ты - мужчина моей мечты! Только с тобой я наконец поняла, что такое быть действительно счастливой и любимой женщиной. Спасибо тебе!"

Да, почти все мужчины ведутся на грубую лесть, а женщины это знают и умело этим пользуются. Хотя, если женщина искренне это все говорит и мужчине нравится это слушать и тем самым расти в собственных глазах, а ей не трудно, а даже приятно говорить ему эти слова и благодарить за все, что он для нее делает, тем самым задабривая и подкармливая его мужское Эго и самолюбие, а главное побуждая его к новым подвигам во имя любви, то почему бы и нет?

Ведь, как по мне, то это самый милый и полезный "крючок" на который только может "поймать и посадить" своего мужчину действительно любящая его женщина.

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5. "А я думала, что ты действительно меня любишь, а ты просто воспользовался мной и моими чувствами к тебе. Как же я ошиблась в тебе, какая же я наивная и доверчивая..."

Роль "наивной девочки", которая всего для него и даже больше, а он, подлец такой, совсем этого не оценил действительно действует на некоторых мужчин. Особенно, если девушка рассказывает, что именно с ним у нее все было впервые, и секс тоже, а он при этом еще и серьезный и ответственный по своей натуре.

Поэтому разойтись с такой "девочкой" ему будет ой, как нелегко, ведь как только он будет начинать об этом разговор, эта самая "наивная и доверчивая девочка" будет начинать плакать и взывать к его чувству долга перед ней, ведь он же её "приручил", а теперь хочет бросить, тем самым вызывая у него чувство вины и прочно подсаживая его на этот "крючок".

Ведь мужчина же тогда начнет постонно доказывать ей, что она совсем не права и что он на самом деле вовсе не подлец, каким она его теперь считает, а ведь женщине именно это от него и нужно, и вот тут то "ловушка" и срабатывает.

6. "Я так хорошо тебя понимаю .."

Роль всегда все понимающей, верной и надежной подруги очень подкупает. Поэтому мужчины часто попадают на этот крючок, ведь где он еще найдет женщину, которая будет так его понимать, которой он сможет так бесконечно доверять? Которая "не пилит", а только любит, угождает и все ему прощает?

Поэтому такую ​​безусловную любовь, которую, возможно, давала мужчине только его мать в далеком детстве, ему, конечно же, не хочется терять и это вполне понятно. Поэтому нет ничего удивительно, что мужчины на это ведутся, а женщины иногда уже и сами так заигрываются в "любящую и всепрощающую мамочку" в своих попытках удержать рядом с собой мужчину, что потом уже и сами от этого страдают.

Ведь какой смысл, если мужчина все же с тобой, но если ты платишь за это слишком большой ценой, например, закрывая глаза на его измены или просто не уважительное к тебе отношение? Хотя, конечно, есть и те женщины, которые очень умело «вьют веревки» из своего мужчины, если им удалось действительно стать для него его отдушиной и утешением.

Поэтому, как говорится, каждый выбирает для себя сам - играть ему в какие-то игры и дальше или все же быть просто честными и открытыми по отношению друг к другу, хотя и это иногда бывает довольно страшно и даже рискованно и именно поэтому далеко не каждому эту действительно под силу. Но выбор, как всегда, только за вами. Удачи Вам!опубликовано econet.ru.

Автор Виктория Кирста

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