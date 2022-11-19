Наберитесь смелости отпустить все то, что тянет вас на дно

Отпустить — не значит забыть что-то или кого-то. Отпуская, вы продолжаете помнить, однако не испытываете более страха жить настоящим Отпустить — не значит забыть что-то или кого-то. Отпуская, вы продолжаете помнить, однако не испытываете более страха жить настоящим.

В жизни иногда происходят вещи, которых мы не хотим. Все, что нам остается, — смириться. Не желая этого, но мы учимся на своих ошибках. Вы не можете постоянно винить себя в том, что кто-то предпочитает прекратить общение с вами. Не все люди, которых вы встречаете на жизненном пути, останутся с вами навсегда.

Отпустить – вовсе не значит забыть что-то или кого-то...

Одни люди приходят в нашу жизнь для того, чтобы помочь нам выучить необходимые и важные уроки. А некоторые появляются, чтобы показать, что такое искренняя любовь. Такие люди пробуждают в вас все самое лучшее и поддерживают вас, когда это необходимо. Они помогают вам преодолевать трудности и переживать боль.

В жизни нам встречаются и люди, которые пробуждают в вас все самое плохое и причиняют сильную боль. Такие личности приходят вашу жизнь для того, чтобы вы могли научиться отпускать.

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В любом случае вы продолжите жить, любить и выносить для себя новые уроки. Со временем боль утихает. Вы осознаете, что вы способны преодолеть все. Какими бы сложными ни были ваши проблемы, вы способны найти решение. Как бы сильно вы ни тосковали по людям, которые более с вами не общаются, вы способны это пережить.

Некоторые люди в вашем окружении могут растоптать вашу уверенность в себе и лишить надежды на лучшее. Со временем вы поймете, что способны справиться и с этим. Подобно фениксу вы способны возродиться из пепла, ведь вы сильный человек.

Отпустить людей, которые были для вас всем в этой жизни, — невероятно сложно. Но иногда только это нам и остается. Отпустив, мы можем двигаться дальше. Так мы обретаем эмоциональную свободу и избавляемся от всего того, что тянуло нас на дно и служило источником боли.

Вы способны сделать свою жизнь такой, какой хотите. Делайте то, что вам нравится. Главное – всегда будьте собой.

Да, именно так. Никогда не пытайтесь измениться лишь для того, чтобы на кого-то произвести впечатление. Будьте собой, и тогда те, кто на вашей стороне, будут ценить вас еще больше.

Не притворяйтесь кем-то, кем вы не являетесь. Пытаясь угодить окружающим, чтобы сделать их счастливыми, вы потеряете себя. Перестанете обращать внимание на собственное мнение, нужды, желания, приоритеты и проблемы. Вы и оглянуться не успеете, как это произойдет.

Вы перестанете жить своей жизнью.

Ваша самооценка и счастье не должны определяться мнением других людей о вас.

Ваше обязательно к вам придет. И как только вы научитесь привносить счастье в свою жизнь без чьей-либо помощи, вам больше не нужно будет цепляться за других. Вам больше не придется терпеть людей, причиняющих вам боль и разбивающих сердце.

Отпустить – вовсе не значит забыть что-то или кого-то. Отпуская прошлое или человека, вы продолжаете помнить. Однако вы более не испытываете страха. Отпустить – значит помнить, но жить настоящим и предвкушать все те возможности, которые ждут в будущем.

Отпустить значит быть благодарным за весь тот опыт, который у вас есть сегодня. Это значит быть благодарным за все ваши радости и горести. Это значит быть благодарным за все те жизненные уроки, которые позволили вам вырасти и стать сильнее. Отпустить — значит найти в себе силы смириться с тем, что вы уже не можете изменить и продолжать идти вперед.

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Надеюсь, вы простите тех, кто причинил вам боль и разбил сердце. Вы сделаете это не потому, что просто захотите забыть, а потому, что захотите избавиться от кипящих внутри вас ненависти и злости. Только так вы дадите себе возможность исцелиться и продолжать жить.

А самое главное – простите самого себя. Вы такой же человек, как и все вокруг. У вас есть недостатки, и вы тоже можете совершать ошибки.

Надеюсь, вы научитесь более не мечтать о том, чтобы все было иначе, нежели сейчас. Научитесь наслаждаться настоящим и будете использовать каждую возможность, что выпадает вам в жизни.

Как только вы полюбите себя настолько сильно, насколько вы этого действительно заслуживаете, вы перестанете цепляться за тех, кто вам не нужен, не любит и не ценит вас.

Надеюсь, вы забудете о своих тревогах и не позволите вашему эго мешать вам. В вашей душе вновь воцариться гармония.

Вы сможете отпустить все то, что не предназначено для вас. Вы сможете начать жить своей жизнью.опубликовано econet.ru.

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