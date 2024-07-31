Начните жить, как вам нравится: пошаговый план

Нам с детства внушали мысль, что недопустимо жить так, как нравится. Существует великое множество правил, догм, ограничений, которые управяляют нашей жизнью. И все они придуманы обществом. Как же строить свое счастье и быть хозяином собственной судьбы? Вот верная стратегия.

Многие считают, что жить так, как нравится, - это непозволительная роскошь, которой достойны лишь избранные. А вы сами, скорее всего, живете так, «как надо»? Все можно изменить. Вот что для этого потребуется. Люди в большинстве своем склонны слепо следовать своей судьбе. Они принимают правила, не ими придуманные. Правила, навязанные извне. Будто переменить что-то в свой жизни невозможно.

Как научиться жить так, как хочется

На самом деле в нас нет искусственно «загруженной» программы жить только так, а не иначе. “Программы” мы реализуем по доброй воле, несмотря на то, что они могут нам не подходить, не отвечать нашим интересам.

Почему в обществе не принимается правило существовать так, как вам хочется

А как можно следовать своим желаниям, максимально реализовывать потребности, если вас станут считать эгоистичным человеком?

Однако эгоист – это персона, зацикленная на собственных мыслях и переживаниях. Он, прежде всего, думает о своей выгоде, и его мало беспокоит мнение окружающих по этому поводу. А живущий по установленным самостоятельно правилам, уверено себя чувствует, конструктивно мыслит, самодостаточен, хорошо относится к окружающим.

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Часто бессознательным тормозом выступают детские воспоминания.

Реально ли строить жизнь как вам хочется, если «с младых ногтей» привито правило неукоснительно соблюдать правила общества? Родители, руководствуясь лучшими мотивами, воспитывают своих сыновей и дочерей, беря за основу запреты своих простых желаний.

«Ты не должен сейчас делать то, что тебе хочется, ведь надо сделать…». В итоге у ребенка формируется мнение, что его маленькие идеи и проекты чем-то плохи, бесполезны. И уже во взрослой жизни он загоняет вглубь свои природные желания, угнетает их, боясь получить осуждение руководства на работе, супруга, друзей и вообще мало знакомых людей.

Сложно перестроить жизнь и лицам, которые выросли в «скандальной» семье. Постоянные ссоры, оскорбления родителей, проявления насилия приводят к тому, что ребенок приобретает невроз, расстройства поведения. Он пуглив, тревожен, чувствует себя приниженным. Невозможно делать то, что хочешь, если постоянно сомневаешься, пугаешься следующего шага, если в семье заложили низкую самооценку.

Страшатся перемен все. И те, кто не осознают, чего желают от жизни.

Как это понять? А разве рекомендация «живи своим умом, делай что хочешь», не воспринимается некоторыми как что-то крамольное, недопустимое, возмутительное? Сразу возникает ассоциация с пагубными привычками и неправильным образом жизни… Можно ли строить жизнь как хочется, если даже мысль о переменах пугает?

Почему важно жить по правилам, которые вы сами установили

Как вы пишете сценарий своей единственной и неповторимой жизни? По собственноручно установленным правилам или вооружившись догмами, навязанными социальной средой?

Вероятно, руководствуясь чувством долга, вы делаете много того, что не только вам невыгодно, но и пагубно влияет на ваши думы, ощущения, внутреннее состояние и даже здоровье.

Подобных примеров очень много:

Вы контактируете с несносной соседкой, ведь она - учительница в лицее, где учится ваш сын/дочь.

Вы изо дня в день ходите на ненавистную, но достойно оплачиваемую работу. Ведь вам туда помогли устроиться хорошие знакомые. И так далее.

Не может быть, чтобы хоть пару раз у вас не возникало желание «восстать» и начать делать то, что нравится, а не то, что принято, необходимо, одобрено окружающими.

Преимущества жизни «по-своему»

Эти преимущества будут выглядеть примерно так:

Вы станете сами строить круг своего общения.

Из симпатичных и интересных вам людей. Которые будут способствовать вашему развитию и вдохновлять на достижения. Это не говорит о том, что вы полностью застрахуете себя от общения с негативными персонами, но они уже не станут иметь для вас никакого значения. Ведь вы – хозяин собственной жизни. Не любите лжецов, лицемеров и эгоистов? Вы можете максимально от них дистанцироваться.

Вы уже не будете обвинять в своих бедах всех подряд.

Теперь ваша жизнь в ваших собственных руках. Вы за нее отвечаете и следуете самостоятельно составленному плану. Представьте: вы нашли работу, приносящую и материальное, и моральное удовлетворение. Вам радостно вставать по утрам, идти на работу, где вы на хорошем счету. Где есть все предпосылки, чтобы реализовать свой потенциал.

Вы станете жить в гармонии с совестью.

Ваши жизнь станет увлекательной.

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Если это не предполагает нарушений закона типа причинения кому-то физического ущерба, вы станете делать то, что необходимо вам. А не следовать чужим советам или требованиям. Не душите собственную песню. Вам уже не придется идти против своей совести, против природных стремлений.

В чем конкретно это станет проявляться – решать вам. Представьте, что вы долгое время мечтали научиться танцевать латиноамериканские танцы. Но откладывали это из страха быть высмеянными. Или всегда хотели посмотреть мир. Но каждое лето сидели на дачном огороде, чтобы родственники не осудили вас за лень и беспечность.

Ваши стремления даже могут быть в первое время приняты неадекватно близким окружением. Но книгу вашей судьбы позволено создавать исключительно вам.

Начать строить свою жизнь так, как нравится: 6 этапов

Ничего не бояться.

Хватит постоянно обращаться к прошлому, болезненно разбирая и пережевывая свои ошибки и фиаско. Прекратите думать про себя как про неудачника. Вы (как и любой другой человек на планете) достойны счастливой жизни. Опасения, что кто-то осудит/не поймет, тормозят воплощение ваших желаний. Стройте свою жизнь сами.

Прекратить делать то, что несет в себе негатив для вас.

Невозможно полностью оградить себя от неприятных дел и обязанностей. Но делать первые шаги по избавлению от каких-то повинностей стоит начать прямо сейчас. Например, сегодняшнего дня вы уже не будете вынуждены быть свидетелем сплетен на рабочем месте. Не пойдете в компанию, если вам там скучно и неинтересно. Откажетесь от угощения, которое вам нежелательно в связи со здоровьем.

Не соглашаться, если вас стремятся вынудить что-то делать.

Вы не хотите в выходной ехать на природу? Так и сообщите об этом своим приятелям. У вас могут быть свои планы. Не идите у них на поводу. Возможно, вы хотите поваляться с книгой. Так и сделайте. А друзьям просто сообщите: «Я не собираюсь на пикник, у меня иные планы на выходной». И не надо придумывать оправдания и отговорки.

Определить, что вам реально необходимо, чего хочется, а чем можно и пожертвовать.

Вы можете даже составить план и записать его на бумаге.

Например,

“Хочу похудеть”;

“Хочу найти интересных друзей” и проч.

Когда стратегия обрисуется, можно начинать работу.

Теперь уже не отодвигайте благоприятные изменения на неопределенное время. Хотите отыскать друзей? Они сами не заявятся к вам домой. Ходите на разные мероприятия (вечеринки, тренинги, спектакли, концерты), купите абонемент в тренажерный зал, организуйте встречу со студенческими друзьями, находите единомышленников в социальных сетях (для этого, например, есть группы по интересам).

Сконцентрироваться на себе.

Не путать с эгоизмом! Постоянные мысли в голове типа «а что обо мне подумают…» мешают это сделать. Пусть люди занимаются своей жизнью. Можно найти изъяны в любом человеке, идеальных людей не существует. Поэтому не будьте слишком строгими к своим слабостям и ошибкам.

Заключительный совет, чтобы начать жить согласно своим желаниям

Прочувствуйте глубину мысли, что живем все мы только раз. И важно научиться отделять действительно важное от незначительного, второстепенного. Когда у вас возникают жизненные проблемы, одолевают трудности, где все эти люди, которые столько места занимают в ваших мыслях? Они придут к вам на помощь? Скорее всего, нет. За исключением ближайшего круга (родных, самых близких друзей). Потому что ваша жизнь по большому счету всем безразлична. Так стоит ли ее строить с оглядкой на всю эту равнодушную толпу? Каждый по большому счету занят собственной персоной, и его не волнует то, что происходит с окружающими. Так ответьте себе откровенно, стоит ли тратить неповторимую жизнь на то, что не посвящено вам и вашему благу?опубликовано econet

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