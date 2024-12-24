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«Надо» здесь не работает. ПРАВО НЕ ПРОЩАТЬ

Источник: nesnilos.com 24 декабря 2024 6562
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Почему от человека, который претерпел моральный (и не только) ущерб благодаря кому-то, негласно требуют, чтобы он простил? Мало того, что он и так пострадал, так еще должен найти в себе силы для прощения. А как же обидчик, ведь он заранее рассчитывает, что ему всё простят?

«Надо» здесь не работает. ПРАВО НЕ ПРОЩАТЬ

Какое-то время назад со мной случился инцидент. Я оказалась в компании знакомых, но не близко, людей, с которыми мы полезно и местами приятно проводили время. Но в тот день в компанию пришла новая девушка, которая несколько растревожила наш привычный улей напористым и довольно агрессивным предъявлением себя. Все понятно — место под солнцем и прочее...

У человека есть право НЕ прощать

Похоже, поиск возможной иерархии в группе привел ее ко мне, как к предполагаемому лидеру, и она высказалась на понижение моего условного «статуса»  — и вела я, по ее словам, себя странно и вызывающе, и смех у меня истерический, и вообще я ее раздражала. Честно, я была в недоумении. Вот когда ни слухом, ни духом, а тебе прилетает. Я, конечно, об этом сказала, девушка в ответ «великодушно» бросила: «Если я тебя обидела, извини». В ее словах я слышала высокомерие — захотела наехала, захотела извинилась, такой себе заход «сверху». Ее «извини» ничего в моих чувствах не изменило.

Через время история повторилась — то же обесценивание, то же высокомерие, и в результате девушка получила то, на что напрашивалась, — агрессию с моей стороны. Но удивило другое — присутствующие посчитали мой выпад чрезмерным, ведь девушка в прошлый раз ИЗВИНИЛАСЬ. То есть в представлении людей я должна была автоматически простить человека после того, как он извинился. Даже если извинения я не посчитала искренними. Даже если мои чувства не изменились. Даже если после этого поведение человека осталось прежним.

И я задумалась… В культуре добродетели прощения НАДО прощать. «Она же мать», «он не ведает, что творит», «такой человек, что взять?», «себе же хуже делаешь»… А хуже себе человек делает, когда не слышит, простил он внутри себя или нет. «Надо» здесь не работает.

«Надо» здесь не работает. ПРАВО НЕ ПРОЩАТЬ

Вот мужчина изменял женщине, обманывал пару лет, а потом, когда все вскрылось, сказал: «Прости».

Вот должник сбежал с деньгами, а через пять лет написал: «Прости».

Вот няня отлупила ребенка, а он потом начал плохо спать… «Простите», — сказала родителям.

Вот отец насиловал дочь несколько лет, она ушла из дома при первой же возможности. А как инсульт его разбил, прошамкал: «Прости».

Ну, нет же, словом «прости» последствия очень многих поступков не исправляются. «Ну, я же извинился, сколько можно?». А столько, сколько нужно тому, кого ты обидел. Закусывай губу и терпи. Получай в ответ агрессию и выдерживай. Слушай упреки и молчи. Потому что «прости» — слишком мало.

У человека есть право НЕ прощать. Только он сам знает, когда и при каких обстоятельствах он сможет простить. Только он сам может измерить, когда искупления достаточно. А может, это время не наступит никогда.

P.S. Пост об условно здоровых людях. Психозы, паранойи и прочее надо лечить.опубликовано econet

Автор Ахремчик Лилия

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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психология Ахремчик Лилия отношения агрессия обесценивание прощение

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