«Надо» здесь не работает. ПРАВО НЕ ПРОЩАТЬ

Почему от человека, который претерпел моральный (и не только) ущерб благодаря кому-то, негласно требуют, чтобы он простил? Мало того, что он и так пострадал, так еще должен найти в себе силы для прощения. А как же обидчик, ведь он заранее рассчитывает, что ему всё простят?

Какое-то время назад со мной случился инцидент. Я оказалась в компании знакомых, но не близко, людей, с которыми мы полезно и местами приятно проводили время. Но в тот день в компанию пришла новая девушка, которая несколько растревожила наш привычный улей напористым и довольно агрессивным предъявлением себя. Все понятно — место под солнцем и прочее...

У человека есть право НЕ прощать

Похоже, поиск возможной иерархии в группе привел ее ко мне, как к предполагаемому лидеру, и она высказалась на понижение моего условного «статуса» — и вела я, по ее словам, себя странно и вызывающе, и смех у меня истерический, и вообще я ее раздражала. Честно, я была в недоумении. Вот когда ни слухом, ни духом, а тебе прилетает. Я, конечно, об этом сказала, девушка в ответ «великодушно» бросила: «Если я тебя обидела, извини». В ее словах я слышала высокомерие — захотела наехала, захотела извинилась, такой себе заход «сверху». Ее «извини» ничего в моих чувствах не изменило.

Через время история повторилась — то же обесценивание, то же высокомерие, и в результате девушка получила то, на что напрашивалась, — агрессию с моей стороны. Но удивило другое — присутствующие посчитали мой выпад чрезмерным, ведь девушка в прошлый раз ИЗВИНИЛАСЬ. То есть в представлении людей я должна была автоматически простить человека после того, как он извинился. Даже если извинения я не посчитала искренними. Даже если мои чувства не изменились. Даже если после этого поведение человека осталось прежним.

И я задумалась… В культуре добродетели прощения НАДО прощать. «Она же мать», «он не ведает, что творит», «такой человек, что взять?», «себе же хуже делаешь»… А хуже себе человек делает, когда не слышит, простил он внутри себя или нет. «Надо» здесь не работает.

Вот мужчина изменял женщине, обманывал пару лет, а потом, когда все вскрылось, сказал: «Прости».

Вот должник сбежал с деньгами, а через пять лет написал: «Прости».

Вот няня отлупила ребенка, а он потом начал плохо спать… «Простите», — сказала родителям.

Вот отец насиловал дочь несколько лет, она ушла из дома при первой же возможности. А как инсульт его разбил, прошамкал: «Прости».

Ну, нет же, словом «прости» последствия очень многих поступков не исправляются. «Ну, я же извинился, сколько можно?». А столько, сколько нужно тому, кого ты обидел. Закусывай губу и терпи. Получай в ответ агрессию и выдерживай. Слушай упреки и молчи. Потому что «прости» — слишком мало.

У человека есть право НЕ прощать. Только он сам знает, когда и при каких обстоятельствах он сможет простить. Только он сам может измерить, когда искупления достаточно. А может, это время не наступит никогда.

P.S. Пост об условно здоровых людях. Психозы, паранойи и прочее надо лечить.опубликовано econet

Автор Ахремчик Лилия

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