Настоящая любовь к себе начинается со слов «МНЕ МОЖНО»

Мы сами устанавливаем для себя жизненные запреты. Все "можно" и "нельзя" формируются в нашей голове. Что важно разрешить себе? Какие ограничения существуют для нашей пользы? И почему главная «можность» - это быть честным перед самим собой?

Кто из нас может смело сказать, что он абсолютно свободен? Что ему можно всё? В нашей жизни сильны всевозможные запреты и ограничения. Нарушаются личные границы, человек выступает в роли жертвы. Как изменить ситуацию?

По каким «можно» и «нельзя» вы живете?

Как распознавать наши «МОЖНО» в повседневности? Насколько огромен этот диапазон звучания «МОЖНО»?

На самом деле «НЕЛЬЗЯ» не существует – это просто проекция нашего ума. Единственное, что есть предел дозволенного вашей честью и вашей совестью. И не надо это путать с ограничениями, выставленными кем-то ущербным, извне, против нашей воли.

Опыт поколений

Мы – осознанное поколение, которое уже не может развиваться с точки зрения опыта. Уже просто нет опыта, который мог бы помочь нам в будущем. Раньше совета спрашивали у мамы, у бабушки (старшего поколения). Это касалось бытовых, личных и других проблем. Теперь, в силу высокой скорости развития жизни, подобная передача опыта не работает. Мы глубинно растождествились с прошлым, с контекстом того, что можно что-то взять, приумножить и улучшить. Это наш неизбежный эволюционный процесс. Нам осталось осознанно выстраивать свое «МОЖНО» и заново вписывать в свое мироощущение. И Тема «МОЖНО» должна приобрести окраску как радостная.

«Творец»

Понятие «творец» раньше эксплуатировалось неосознанно. Это было неким призывом «Встань и иди!», силой, направленной извне. А сейчас «творец» – это состояние совсем иное. Это нечто глубинное в нас. Это когда ты уже не можешь, когда пространство больше не выдержит фальши, не выдержит ничего наносного. Вся шелуха развеется и наше внутреннее содержание уже не может соответствовать вибрациям нового времени. И единственное, кем мы можем быть - это быть собой. Ведь все другие роли уже заняты.

Состояние проявленности внутренней и внешней – это единственная честная история, которая проживается с удовольствием.

Мир един

Когда мы рассуждаем на тему «можно-нельзя», важно понимать, что мир един, как бы пафосно это ни звучало. В период пандемии особенно заметно, как люди объединяются общими чувствами. И мы одинаковы в своем негодовании/страхе/мужестве, когда наступает определенный кризис. Состояние, в котором мы объединены в этом потоке, напрягает нервную систему, чтобы выстраивать новые нейронные связи, эту позицию «я есть». И в этом польза даже таких негативных событий.

«Нельзя уязвлять самолюбие ближнего»

Вопрос важен и неоднозначен. Всё зависит от того, кто декларирует это заявление. Кто вы в этой позиции: жертва или тиран? Если внутри человека есть некое звучание, никто не позволит уязвить его самолюбие.

Страх перед «можно»

Кто-то держится за свое «нельзя» из страха выйти на широкий путь, раскрыть перед собой все двери-возможности. Ведь это предполагает некую ответственность: за свои решения, за свою свободу и последствия действий.

Почему мы застреваем в запретах? Программы выживания передавались из поколения в поколение. Эти блоки оберегали от опасностей внешнего мира. И они до сих пор «кормят» наши «нельзя».

Потенциал

В каждом из нас заложен мощный потенциал. И можно легко потеряться между «мне нельзя ничего» и «мне можно всё».

В жизни важны пять параметров – состояний: достаточности, своевременности и уместности, экологичности (по отношению к другим) и безопасности (по отношению к себе). Главным критерием в этом должно быть развитие. И должна быть некая «золотая середина» между запретами и дозволенностью.

Некоторые запреты абсурдны и ошибочны

«Нельзя пойти в магазин не накрашенной»

В быту у некоторых женщин это доходит до паранойи. Откуда такая нелюбовь к своей внешности? Проблема в том, что идет полное непринятие себя и запрет на жизнь.

«Нельзя флиртовать»

Флирт не заключает в себе ничего порочного. Это игра, попытка окрасить жизнь более яркими цветами. Флирт – больше про эстетику, чем про соблазнение.

«Нельзя проявлять негативные, некрасивые эмоции и чувства»

А кто сказал, что этого делать нельзя? Если нарушаются личные границы человека, и ему это не нравится, он обязан проявить свою реакцию на это. Важно быть естественным и донести этому миру, то что мы чувствуем в данный момент. Совсем другой вопрос, если вы на всё раздражаетесь и не умеете управлять своими эмоциями и чувствами. Но это, опять же, не значит, что их нельзя проявлять – они «съедят» человека. Отсюда и онкологические заболевания, и повышенное давление, и другие проблемы со здоровьем. Это всё зажатые, невыраженные эмоции. Проявлять эмоции можно, но вовремя, к месту, в нужном количестве и качестве.

Главная «можность» - быть честными перед собой

Нам мешают некие внутренние барьеры, которые мы сами выстроили для себя. В нашей же власти разрушить их. Для этого важно научиться понимать себя как можно глубже, быть откровенным с собой. Наткнувшись на свой очередной запрет, спросите себя: «А что будет, если я разрешу себе это?» Каждое новое «можно» - это шаг вперед, это новые нейронные связи, новые возможности и совершенно другой взгляд на мир, которые окажется более ярким и радостным.опубликовано econet.ru.

Лучшие публикации в Telegram-канале Econet.ru. Подписывайтесь!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet