Настоящее родительское проклятие - оно очень простое

Проклятие - оно негромкое и постоянное, оно маскируется под шутку или воспитательные беседы, но суть его проста - ты Ничто. И жить тебе незачем. Это полное обесценивание личности ребёнка, обнуление.

Родительское проклятие - это не вопли сумасшедшей бабушки из повести Санаева: «проклинаю тебя именем птиц, проклинаю тебя именем рыб!». И не трагические крики седого отца на сцене театра: «проклинаю тебя, о неблагодарный сын! Пусть чудовища из бездны ада уволокут тебя в геенну огненную!». Так кричат только в сумасшедшем доме или в старинной пьесе. В реальной жизни никто так не кричит, только ненормальные. Но их вопли - это не проклятие, а симптом психической болезни. Слушать противно, но не опасно.

Ты Ничто - родительское проклятие

Настоящее родительское проклятие - это вот что. Папаша знаменитого драматурга и писателя Оскара Уайльда называл сына в детстве милым прозвищем: «Ничто». Не по имени, а вот так: «Ничто». «Иди сюда, Ничто. Как поживаешь, Ничто? Что ты натворило, Ничто?»…

Оскар Уайльд добился в жизни большого успеха. Он был самым высокооплачиваемым драматургом в Англии; он жил на широкую ногу, купаясь в деньгах и славе. А закончил свою жизнь как Ничто: попал в тюрьму, навлёк на себя позор и презрение, стал нищим и умер молодым ещё человеком в жалкой гостинице - ему больше негде было жить.

Вот что такое родительское проклятие - когда ты ничто. Даже если достигнешь чего-то, все равно никто и ничто. Ты Никто и зовут тебя Никак, - есть такое выражение. Даже если ты чего-то добьёшься в жизни, это ровным счётом ничего не значит. Ведь ты Ничто. Но скорее всего, ничего ты не добьёшься. И замуж не возьмут, и успеха не будет, и кончишь жизнь под забором или в тюрьме. Или в захолустной гостинице.

Явное неуважение к ребёнку, отсутствие любви, глумление над его чувствами, явное или скрытое, насмешки и унижения - это и есть проклятие. А выкрикивать заклинания и театрально призывать миллион несчастий - это обычный бред.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Проклятие - оно негромкое и постоянное, оно маскируется под шутку или воспитательные беседы, но суть его проста - ты Ничто. И жить тебе незачем. Это полное обесценивание личности ребёнка, обнуление. Для закрепления проклятия задается риторический вопрос: "зачем мы только тебя родили?". Это - скрытый приказ самоуничтожиться. Не быть. Исчезнуть и превратиться в Ничто.

Так что это не мистика. Это родительская программа, вот что это такое. И можно спастись, если обнаружить эту программу и обезвредить ее, как мину или бомбу. Это возможно, но требует большого терпения иногда. И большого труда. Вы уникальны, как личность. И вполне можете справиться, если захотите…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet