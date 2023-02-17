Научите ребенка решать любые конфликты самостоятельно

Дети любого возраста часто ссорятся, пытаются поделить игрушки и сладости. По мере взросления конфликты становятся более серьезными, могут отражаться на учебе и отношениях в семье. Задача родителей – научить ребенка решать проблемы самостоятельно без агрессии, правильно и аккуратно избегать ссор и скандалов.

Немногие взрослые на практике используют методы решения конфликтных ситуаций, подавая детям негативный пример собственным поведением. Ребенок получает искаженную информацию из телепередач, жестоких фильмов и интернета. Научите его правильному выходу из спора и ссор, приучайте выходить из конфликта мирным путем.

Ребенку полезно решать конфликты самостоятельно

Польза конфликтов для ребенка

Ссоры – естественная часть развития и становления личности. Первые конфликты у детей возникают уже в 1−2 года с родителями, малышами в песочнице. Они начинают искать собственное «я», пытаются отстоять свои желания и потребности. Ссоры выливаются в первый серьезный кризис трехлетнего возраста.

Постепенно конфликтные ситуации становятся все более острыми и сложными. Дети начинают делить территорию со сверстниками в школе и дворе, ищут свое место в социальной группе. Если не направлять ситуацию в мирное русло, она может привести к серьезным последствиям.

Психологи уверены, что из детских конфликтов можно и нужно извлекать пользу. С их помощью ребенок становится более самостоятельным, уверенным в себе, учится защищаться. Поэтому их не следует избегать: важно учить кроху разным способам погашения спорных ситуаций без вреда и драк.

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Учим детей конфликтовать правильно: советы психологов

Родители должны объяснить ребенку, что избежать конфликтных ситуаций невозможно. Постепенно и ненавязчиво следует обсуждать разные случаи, подавая информацию по возрасту и уровню мышления. Простые советы помогут научить ребенка решать споры осторожно и правильно.

Попытаться договориться

Необходимо объяснить детям, что многие конфликты можно решить мирным путем без драк и оскорблений. Лучше использовать словесные доводы и аргументы, чтобы доказать правоту без кулаков. Научите их правильно выражать собственные эмоции: «Мне жать, что так произошло», «Я неправильно тебя понял». Это помогает избежать ложных обвинений и снижает накал страстей.

Правильно оценить ситуацию

Подростков можно учить заранее оценивать и мысленно прорабатывать ситуацию. Если они понимают, что назревает конфликт, следует предупредить опасные последствия. К примеру, если в классе назревает драка, лучше обратиться к педагогу, не участвовать в выяснении отношений.

Использовать разные методы

Учите детей решать конфликты разными способами. Объясните, что в некоторых ситуациях лучше отступить и убежать, чем драться с заведомо сильным соперником. Попробуйте вместе проработать методы разрешения ситуаций, чтобы в трудную минуту кроха не растерялся, действовал уверенно и разумно. Поделитесь историями из собственного опыта.

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Умение управлять гневом

Этому важному навыку необходимо учиться с детства. Во время конфликта кровь закипает, человеку сложно сдержать эмоции. Объясните, что при нарастании спора снизить уровень гнева можно правильным дыханием: медленно и глубоко вдыхать на три счета, без спешки выдыхать на пять.

При конфликте лучше спокойно отойти в сторону, прекратить общение. Порекомендуйте ребенку несколько раз отжаться, присесть: физическая нагрузка отлично погашает негативные эмоции. Теперь можно продолжить разговор спокойно.

Важная задача родителей – научить ребенка не только «правильно» конфликтовать. Необходимо применять перечисленные советы в семье, показывая на собственном примере уроки разумного и уважительного отношения к родным и близким. Обязательно объясняйте и прорабатывайте спорные ситуации, не бойтесь признавать неправоту и извиняться за нанесенные обиды.опубликовано econet

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