Когда иного выхода и ресурса нет, можно использовать только "назло". Это сила сопротивления, потому что других сил не осталось. Это последний патрон - "назло". Рассчитывать не на кого, спасения нет и ждать нечего. Осталась только сила сопротивления.

В сказке "Морозко" падчерица странно себя вела. Хотя нам пытались втолковать: это она такая незлобивая, вежливая, обходительная. Поэтому страшный Морозко растаял от ее доброты и щедро наградил. Хотя при чем тут доброта и вежливость, сами посудите? Вас умышленно пытают смертельным холодом и глумливо спрашивают: тепло ли вам? А вы вежливо и лицемерно лжёте, что тепло, да. Даже немного жарко! Хотя ваша ложь только разъяряет сначала палача. Он усиливает пытку.

Когда иного выхода и ресурса нет

Все становится ясно, если подумать: мачеха отправила девочку на верную смерть. Причём родной отец отвёз в лес своего ребёнка, чудовищное предательство. Никто не придёт и не спасёт. А демон Морозко понижает температуру до смертельного холода и спрашивает: ну как, тепло? А сейчас? Это совершенно гибельная ситуация, нет средств спасения. И девочка применяет последнее средство. Последний патрон использует. Говорит палачу, что ей тепло. Спасибо, все хорошо. Она же отлично видит, что Морозко действует умышленно. Мучает ее, испытывает и пытает. И она вежливо отвечает очевидную неправду: тепло. Как на берегу моря прямо, в июле. Дайте веер обмахнуться!

И девочка спаслась. Спаслась не своей добротой и лаской, - это было бы ненормальным лицемерием. Спаслась тем, что приняла ситуацию, не ругалась, не проклинала, не жаловалась. Она сопротивлялась теми средствами, которыми располагала. Не сдавалась назло. Спокойно и вежливо не сдавалась.

Если обстоятельства непреодолимы, если искать помощи негде, а предали самые близкие люди, остаётся только одно - тихое сопротивление "назло". Да, все очень плохо и опасность близка. Да, тяжело и больно. Но надо делать вид, что все нормально. Мне тепло, спасибо. И на расспросы разных "морозок" надо спокойно отвечать, что все нормально. Даже хорошо. Вежливо и спокойно так отвечать.

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А потому что нет смысла жаловаться или гневаться. Вы попали в место ледяного холода, вас туда завезли и бросили. И злые духи испытывают вас, понижая температуру. Хотят, чтобы вы сдались. Стали молить о пощаде - но это бесполезно, это не сказка для детей, переделанная и адаптированная. Лучше стойко держаться - назло. Как ни странно, это увеличивает шансы на спасение. И придаёт сил выдержать испытание. Ваша стойкость прогонит зло. Нам не больно и не холодно. Вполне тепло. И мы не дадим насладиться нашими стонами тем, кто это с нами сделал.

Вот что такое "назло", которое само по себе - нехорошо. Но иногда - очень хорошо и спасительно, если больше неоткуда ждать помощи.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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