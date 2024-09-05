Не бойтесь отпускать

Отпускать - это часто больно. Больно прощаться с привычным, родным и дорогим. Но у жизни свои правила, она часто ставит жесткие условия. И награждая тех, кто нашел в себе смелость отпустить, жизнь дарит взамен что-то лучшее.

В первое время после потрясения мы живем с ощущением, что жизнь закончилась. Но наступает момент, когда мы поднимаем голову, чтобы открыто взглянуть на завтрашний день. Как отпустить плохое и не думать о нем? Ведь впереди нас ждет много хорошего…Эти ценные сосветы, как отпустить кого-то (или что-то) из своей жизни и двигаться дальше.

Прощание заложено в нашей природе

Прощаться с людьми и неодушевленными вещами заложено в нашей природе. Да, это не всегда просто. Но жизнь не стоит на месте, течет как река. А в одну и ту же воду, как известно, дважды войти нельзя… Отпускать бывает мучительно и горько. Конец любви, тяжелая утрата, переезд, перемены, которых не ждали… Мы оказываемся не готовы к изменениям, которые приносят потрясения и переживания.

Универсального рецепта от всепоглощающей душевной боли не существует. Кто-то уповает на целительное время, кто-то с головой окунается в дела и работу, чтобы забыться…

Но все-таки есть спасительные советы, которые дадут возможность удержаться на плаву и не свалиться в пучину депрессии.

Не надо бояться отпустить, чтобы обрести желаемое

Если вдуматься, то мы систематически отпускаем от себя кого-то и что-то. Часто «отпускание» ведет к благоприятным переменам, хотя мы об этом не задумываемся. К примеру, человек отказывается от вредной привычки и становится на путь здорового образа жизни.

Когда мы отпускаем себе во благо?

Целесообразно отказываться от того, что несет физическую и душевную боль

Отпуская всё, что (или кто) наносит вам вред, вы будете лучше себя чувствовать

Уходя от определенных привычек, убеждений, вы тем самым «растете» и расширяете круг своих возможностей.

Отпуская, мы «форматируем» сами себя и открываем личностный рост.

Чтобы оставить отжившее, мешающее вам двигаться вперед, требуется определенная смелость. Вот ценные стратегии для борьбы с внутренними страхами.

Терпение. Будьте уверены, что хорошее непременно придет

Чувство утраты часто сопровождается ощущением, что мир обрушился и мы стоим в руинах.

Статистика свидетельствует, что на протяжении двух –трех месяцев (как минимум) после события мы еще испытываем горечь и внутреннее опустошение. В этот период неоценима поддержка близких.

Нужно прийти к пониманию, что, отпустив, мы уже совершили мужественный поступок. Теперь же необходимо искать внутренние резервы, чтобы жить дальше. А цепляться за боль и страдания – это тупиковый путь.

Перенеся утрату, необходимо отпустить ее, а не лелеять свое страдание и бередить раны. Не обязательно забывать все (да это и не получится). Но жизнь на этом не остановилась. Посмотрите вокруг. Она продолжается.

Вам потребуется время на реабилитацию. Да, все уже никогда не будет таким, как раньше. А, может, это и хорошо? Время покажет.

Отпустить то, что делает тебя несчастной

Зачем мы изо всех сил держимся за людей, приносящих нам только несчастья?

Насильно мил не будешь. Быть отверженным и нелюбимым, но рядом с именно тем, - разве это счастье?

Обманывать себя до бесконечности невозможно. Рано или поздно все равно придется взглянуть в глаза суровой реальности.

Не выпрашивайте любовь. Отношения так или иначе близятся к финалу. Но вы рискуете подойти к нему с уничтоженной самооценкой.

Жизнь все расставит «по полочкам»: за кого надо сражаться, а за кого – нет

Отпустить того, кто не ценит и не любит, удалить из жизни плохие вещи – это возможность рассмотреть действительно важное.

В итоге мы, оглянувшись, видим рядом совсем мало людей. Это родители, близкие, один или пара друзей. Но этого вполне достаточно. Ведь именно в данном окружении вы чувствуете себя счастливым. И, оказывается, прошлое обретает свой смысл. Былой опыт однозначно принесет пользу, сделает мудрее, спокойнее и рассудительнее. Это всё ваша жизнь.опубликовано econet

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