Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Дети
  4. Не будь собой!

Не будь собой!

Источник: b17.ru 03 августа 2022 5184
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Если в детстве родители сравнивали вас со сверстниками, которые "умнее / послушнее / талантливее / аккуратнее", это было обидным. Ребенка удручает неодобрение мамы и папы. А еще он может устроить протест или замыкнуться в себе. Постепенно развиваются болевые триггеры, комплексы, неврозы.

Не будь собой!

Как получается, что самые близкие люди устанавливают подобные запреты? Конечно, делается это из лучших побуждений, но результат получается обычно обратный. "Вот Света чистенькая, аккуратная. А ты какая? Не девочка, а свинья!"- твердит мама своей дочке.

Один из самых разрушительных посылов от родителей для психики и личности человека

"Я в твои годы богатырем был, дед вообще ухх! А ты что? Задохлик! На улицу не выходишь, еще и секция танцев эта... говорил же, что надо в бокс тебя отдавать!"- с досадой говорит отец, удрученно глядя на своего пятиклассника.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

"Марк уже на скрипке пиликает и по-английски говорит. А ты все в лужах возишься: ничего тебе не интересно!"- увещевает своего 4-летку еще одна "добрая" мама.

Мама или папа ставят других в пример, искренне восхищаясь ими. Свой ребенок кажется не таким опрятным, сообразительным, талантлвым, воспитанным. Взрослые искренне полагают, что сравнивая, они мотивируют ребенка. Но такой способ с большинством взрослых-то не работает, что говорить о малышах! Ребенок начинает чувствовать себя не таким, не достойным любви мамы, начинает ненавидеть того самого Марка или Свету, родителей, а главное - себя со своим неловким телом, "странными" интересами и склонностями.

При этом если один ребенок устраивает протест, то другой глубоко замыкается в себе, пряча естественные желания, потребности, мысли и чувства. Постепенно это разрастается во множественные болевые триггеры, комплексы, неврозы. Ребенок растет, а с ним и его психологические проблемы.

Не будь собой!

Все еще считаете, что в этом ничего страшного? А теперь представьте, что вторая половинка сравнивает вас с другими - и не в вашу пользу. Муж с завидным постоянством напоминает, что его первая любовь готовила лучше, а коллега намного стройнее при том, что родила троих. Еще периодически напоминает, что ему нравится большая грудь, как у вашей сестры. И вообще, неплохо было бы все время носить шпильки и юбки, как ваша подруга. Каково оно?

Быть собой в современном обществе с его многочисленными требованиями и стандартами и без того непросто. А что если вас еще и пытается переделать кто-то... И при этом самый близкий человек - даже из самых благих побуждений. Хотите правильно воспитывать ребенка - для этого есть более правильные и гуманные методы воздействия. А вы узнали в себе такого "улучшателя"?опубликовано econet.ru

Автор Самортова Алёна

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST! 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet   

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

родительство Самортова Алёна ребенок протест мысли запрет невроз триггер

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Мы оставляем в наследство своим детям только две вещи — корни и крылья. Ходдинг Картер
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.