Не будь собой!

Если в детстве родители сравнивали вас со сверстниками, которые "умнее / послушнее / талантливее / аккуратнее", это было обидным. Ребенка удручает неодобрение мамы и папы. А еще он может устроить протест или замыкнуться в себе. Постепенно развиваются болевые триггеры, комплексы, неврозы.

Как получается, что самые близкие люди устанавливают подобные запреты? Конечно, делается это из лучших побуждений, но результат получается обычно обратный. "Вот Света чистенькая, аккуратная. А ты какая? Не девочка, а свинья!"- твердит мама своей дочке.

Один из самых разрушительных посылов от родителей для психики и личности человека

"Я в твои годы богатырем был, дед вообще ухх! А ты что? Задохлик! На улицу не выходишь, еще и секция танцев эта... говорил же, что надо в бокс тебя отдавать!"- с досадой говорит отец, удрученно глядя на своего пятиклассника.

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"Марк уже на скрипке пиликает и по-английски говорит. А ты все в лужах возишься: ничего тебе не интересно!"- увещевает своего 4-летку еще одна "добрая" мама.

Мама или папа ставят других в пример, искренне восхищаясь ими. Свой ребенок кажется не таким опрятным, сообразительным, талантлвым, воспитанным. Взрослые искренне полагают, что сравнивая, они мотивируют ребенка. Но такой способ с большинством взрослых-то не работает, что говорить о малышах! Ребенок начинает чувствовать себя не таким, не достойным любви мамы, начинает ненавидеть того самого Марка или Свету, родителей, а главное - себя со своим неловким телом, "странными" интересами и склонностями.

При этом если один ребенок устраивает протест, то другой глубоко замыкается в себе, пряча естественные желания, потребности, мысли и чувства. Постепенно это разрастается во множественные болевые триггеры, комплексы, неврозы. Ребенок растет, а с ним и его психологические проблемы.

Все еще считаете, что в этом ничего страшного? А теперь представьте, что вторая половинка сравнивает вас с другими - и не в вашу пользу. Муж с завидным постоянством напоминает, что его первая любовь готовила лучше, а коллега намного стройнее при том, что родила троих. Еще периодически напоминает, что ему нравится большая грудь, как у вашей сестры. И вообще, неплохо было бы все время носить шпильки и юбки, как ваша подруга. Каково оно?

Быть собой в современном обществе с его многочисленными требованиями и стандартами и без того непросто. А что если вас еще и пытается переделать кто-то... И при этом самый близкий человек - даже из самых благих побуждений. Хотите правильно воспитывать ребенка - для этого есть более правильные и гуманные методы воздействия. А вы узнали в себе такого "улучшателя"?опубликовано econet.ru

Автор Самортова Алёна

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