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Не думайте, что знаете, что на самом деле чувствует ваш партнер

Источник: b17.ru 10 января 2024 6346
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Часто мы склонны думать, что лишь потому, что мы хорошо знаем кого-то, мы знаем, что происходит в его голове.  Особенно, когда речь идет об отношениях.  Мы проводим каждый день с этим человеком, узнаем его привычки и то, как он или она реагирует на что-либо, и в конечном итоге мы переводим это на мысль, что мы знаем, что движет им в эмоциональном плане. Но это ошибка.

Не думайте, что знаете, что на самом деле чувствует ваш партнер

Простой факт в том, что даже если вы женаты на ком-то 50 лет, вы на самом деле не знаете, что происходит в их сознании.  Есть вещи, которые люди делают из глубоко укоренившихся психологических мотивов, которые даже они, возможно, не до конца осознают. Поэтому думать, что вы знаете, что они чувствуют или почему они что-то делают, - бесполезное и зачастую разрушительное усилие.

Про отношения: что думает ваш партнер

Уверенность в том, что вы знаете, что происходит с эмоциями вашего партнера, представляет проблему. И она заключается в том, что вы в конечном итоге смотрите не на его эмоции и мотивы действий, а на свои собственные. Вы видите его поведение, а затем интерпретируете его через свой собственный объектив - свои собственные эмоциональные рамки, свою собственную историю, свою собственную психологию.  Таким образом, в результате вы получаете гибрид из двух вас, и, скорее всего, это не имеет ничего общего с реальностью.

Как только вы начинаете думать, что знаете мотивы действий другого человека, вы становитесь на скользкую дорожку, которая приводит к всевозможным обидам и гневу.  И хуже всего то, что вы, скорее всего, обижаетесь на то, чего даже не существует.  Конечно, действие, которое вас раздражало, существует, но причина этого действия неизвестна, что означает, что у вас нет оснований настаивать на мотивах этого поступка. 

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Не думайте, что знаете, что на самом деле чувствует ваш партнер

Лучшее, что вы можете сделать, - это отнестись к своему партнеру лояльно, когда он делает что-то, что, по вашему мнению, было ошибочно. Если он делает что-то, что причиняет вам боль, очевидно, важно, чтобы он знал об этом.  Но не пытайтесь проецировать на него то, почему он это сделал.  

В конце концов, существует целый набор психологических мотивов, которые заставляют всех нас делать то, что мы делаем. Предположение о том, что вы знаете, из чего именно состоит этот «коктейль», только приведет к дальнейшим проблемам в будущем.опубликовано econet

Автор Юлия Токарева

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Источник: https://econet.ru/

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юоия токарева психология отношения чувства

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