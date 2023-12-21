Не ешь меня, мама...

В общепринятом понимании мать - это любовь, забота, нежность. Насилие никак не вяжется с этим красивым списком. И, вообще, бытует стереотип о том, что это явление больше о женщинах и детях, но никак не о "сильных" мужчинах. А напрасно. Насилие не имеет никаких половых и возрастных ограничений. Кроме того, оно не всегда проявляется явно, в виде криков и побоев. Есть еще скрытое, мягкое насилие - "во благо".

"Нет, Юль, ну ты представляешь, нашла у него в кармане неприличную картинку, развратную... С дамой какой-то в шортах джинсовых. Срамота"... - возмущённо жаловалась в телефонную трубку Жанна, худенькая женщина средних лет. Юля - одноклассница Жени, ее сына. Почему-то именно ей она особенно любила изливать душу. Женя в этот момент сидел в ванной комнате и смотрел, как капает вода на трещины пожелтевшей ванны. Он уже предвкушал, как завтра эта Юля разболтает всем про "неприличную" картинку, и над ним поглумятся на славу... И зачем он только взял ее у друга...

Как мать "ест" жизнь ребенка

"Ты там скоро?"- вдруг раздалось из комнаты.

Парень не хотел отвечать...

"Я сколько раз должна повторять? Ни уважения, ни благодарности матери." - все не умолкал голос из гостиной.

Мальчуган тяжело вздохнул. Уже тогда в свои 16, Женя чувствовал, что долг благодарности, пожалуй, самый тяжёлый из всех долгов человечества.

В общепринятом понимании мать - это любовь, забота, нежность, даже порой святость. Насилие никак не вяжется с этим красивым списком. И, вообще, бытует стереотип о том, что это явление больше о женщинах и детях, но никак не о "сильных" мужчинах. А напрасно.

Насилие не имеет никаких половых и возрастных ограничений. Кроме того, оно не всегда проявляется явно, в виде криков и побоев. Есть еще скрытое, мягкое насилие - "во благо", но как ВИЧ-инфекция отравляет жизнь незаметно, но верно. Это грустные вздохи, слезы, заламывания рук, фразы про то, что "на тебя всю жизнь положили"... Все это, как правило, вызывает огромное чувство вины, а ещё ощущение, что дышать можно лишь в угоду улыбки тирана. Так и жил Женя, чувствуя, что его вселенское предназначение быть полезным и удобным этой худенькой, но всемогущей женщине. Только жил ли?

С самого раннего детства мальчик не чувствовал себя защищённым. Ему казалось, что в любой момент при "неправильной" стратегии поведения его покинут. Это же ощущение закрепилось у него и в общении со сверстниками. Он был вежливым, чрезвычайно дружелюбным, но не умел сближаться. Боялся.

Парень никогда не чувствовал себя принятым таким, какой он есть. Да и к 16 годам Женя совершенно себя не знал. Мальчик с детства ощущал, что есть только один способ "заработать" любовь: как можно точнее попадать в любимые стандарты и паттерны его матери. Со временем у него начало получаться...Наступило раздвоение личности: улыбчивый, всем довольный отличник с одной стороны и неприкаянный, невозможно забитый человек- тень с другой. Это становилось невыносимым. А цена любви постоянно росла. Мать Жени была до нее очень " жадной". И это вполне объяснимо.

У Жанны была непростая жизнь. Детство прошло в коммуналке с уставшей мамашей и нервным отчимом. Отношения не ладились. Однажды после очередного скандала он сказал, что не намерен терпеть такие выходки от неродного ребенка. И мать не защитила ее... Жанну отправили в интернат. Там она выросла. Худенькая, пугливая, с тусклыми серыми глазами, она не особенно нравилась мужчинам. В 16 лет девушка встретила папу Жени, который вскоре решил, что " они разные люди". И

она снова осталась одна. Беременная, с огромной дырой внутри, которую думала залить материнством.И залила.

Жанна создала свой мир "любви", очень условный и дорогой. Должен же кто- то заплатить наконец за невнимание мужчин, захудалую "хрущевку", тяжёлую работу в швейном ателье... Она королева- мать. Заслужила.

Женя научился предугадывать ее желания, открывать двери, подавать руку, учтиво улыбаться ее подругам. Такому пажу, наверное, позавидовала бы даже Екатерина Вторая. Его хвалили, но ..Как же было тоскливо.

Возможно, Женя так бы никогда и не оторвался от матери, или бы женился на женщине-императрице, или вообще не дожил бы до свадьбы, если бы не один случай...

Парня забрали в армию и там на осмотре у военного психолога ему улыбнулась удача. Пожилой, опытный психотерапевт не смогла не заметить "землистые" глаза Жени. " Ты приходи ко мне в среду после наряда" - предложила она.

Так Женя стал частым пациентом Надежды Константиновны, и однажды на одной из встреч он заплакал. Он ревел как маленький, прямо навзрыд. А потом долго говорил о своей матери: "Мне казалось, что она... Прямо меня пожирает. Жадно ест мое время, мою жизнь. Жирный ядовитый паук. Ненавижу. Хотя, наверное, к мамам нужно другое чувствовать..." Так он проживал боль.

Спустя время и череду сессий ему стало легче. Вместе с Надеждой Константиновной они однажды попробовали встать на место его матери, несчастной, неопытной девчонки, совсем не готовой к рождению ребенка. Он осознал, что эта уставшая, одинокая женщина не могла дать то, чего не было в ней самой. Ее саму никогда не любили. Ему стало легче дышать.

Прошел год. Женя отслужил. За это время он начал легче сходиться с товарищами, стал эмоциональнее, живее. В день отъезда молодой человек пришел попрощаться в знакомый кабинет:

- Вы вообще... Спасибо за все. Удачи Вам.

- И тебе Женя.

После его ухода Надежда Константиновна ещё долго смотрела на медицинскую карточку Евгения Б. и думала: "Господи, пусть все у него сложится хорошо. Ведь так невозможно тяжело затягиваются такие раны."опубликовано econet

Автор Галина Азаматова

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