Не глотать! Что ОБИДА делает с вашим телом

Как быть с чувством обиды, чтобы оперативных вмешательств не понадобилось, а на душе была легкость? Что делать?
Наверное, обида одно из самых неприятных и токсичных чувств к проживанию. Дело в том, что в отличие от других чувств, которые имеют выход, обиды могут копиться и в какой-то момент трансформироваться в болезнь. С благодарностью вспоминаю рассказ своей клиентки, которая, находясь под наркозом во время операции, увидела, что "все эти годы буквально складывала обиды на мужа в матку, и это привело к возникновению миомы". Надо сказать, что после операции она ощущала "будто теперь всё чисто и очень не хочется загрязнять это пространство снова".
Ситуация типичная: в семье есть гласный/ негласный запрет на злость, и выражать свою агрессию нельзя, но можно тихонько (или не совсем) обижаться. Такая семья крайне манипулятивна: “если ты придешь поздно, у мамы поднимется давление” (“за то, что происходит со мной, отвечаешь ты, но не я”).
Другими словами, обида - это злость, которая не нашла выхода тогда, но может найти его сейчас.
Если вы чувствуете обиду:
Что происходит в этот момент? Подскочивший уровень адреналина и кортизола с помощью реагирования возвращается в норму, не причиняя вреда.
“Обиды нужно не глотать, а сплевывать” (автор не известен).
Не секрет, что обида - чувство энергозатратное, даже если это таким пока не ощущается. Другими словами, ежедневно обида поглощает энергию, которая могла бы быть использована на другие, более приятные дела и события. И здесь важно "закупорить пробоину".
Это можно сделать следующим образом:
Конечно, "иногда банан - это просто банан, но почему-то он достался вам". Однажды в весьма неприятной и болезненной ситуации мне помог вопрос: " И что я теперь могу/разрешаю себе делать, чего не могла сделать до этого?”
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Я написала важному для меня человеку, с которым события были абсолютно не связаны, что соскучилась по нему. Казалось бы, что может быть проще? Но именно это оставалось для меня сложным моментом аж несколько лет. Как будто с помощью обиды родилась возможность прикоснуться к своей душе и появились силы и разрешение сказать то, на что их не хватало. А почему нет?
Поэтому прислушайтесь к себе и своим ощущениям, поняв какой импульс или какое действие рождается, если вы вспоминаете неприятную ситуацию, связанную с обидой? опубликовано econet.ru.
“Всех, кто мне хоть раз желал плохого,
Хочется сейчас благодарить…
Я, пройдя сквозь боль, теперь готова
Доверять, прощать, ценить, любить…
(Автор неизвестен).
Ольга Вербицкая
фото Hardi Budi
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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