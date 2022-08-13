«Не хочешь меняться – будешь наказан»: Суть прощения и вред обиды

Нужно ли прощать всех безоговорочно? Или мы сами выступаем орудием возмездия для тех, кто нас обманул или обидел? На самом деле христианская религия намного глубже подходит к вопросу прощения, чем это принято считать. Почему нельзя подавлять обиду и почему наши мечты о будущем никогда не будут соответствовать этому будущему.

Понятие прощения в христианской религии занимает важное место. Прощение подразумевает, что человек, поступивший недостойно, перед нами виноват. Но, если копнуть поглубже, мы приходим к выводу, что все в этой жизни закономерно и виноватых по большому счету нет. В таком случае понятие прощения сохраняет свою актуальность или нет? Давайте разбираться.

«Не хочешь меняться – будешь наказан»

Для первоклассника, десятиклассника и студента одно и то же понятие будет заключать в себе разный смысл и глубину. Так и с прощением.

Понятие прощения

Развитие – это не прямая линия, когда отбрасывается все старое и принимается новое. На самом деле развитие – это пульсация. То есть мы охватываем все большие пласты и старого, и нового.

Понятие прощения раньше было связно с наказанием или его остановкой (покаянием). Христос сказал: «Прощайте». И это стало абсолютной истиной. В результате мир поделился на два лагеря: тех, кто прощали невзирая ни на что (и этим развращая провинившихся) и тех, кто не прощали и жестко наказывали (но им оказалась недоступна идея христианства). Сегодня мир постепенно от идеи всепрощения приходит к идее всенаказания.

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Понятие прощения зависит от того, на каком уровне развития мы находимся. Если вы в языческой системе координат, вы либо прощаете и развращаете, либо не прощаете и озлобляетесь (и в этом плане вредите своему здоровью и судьбе). А единобожие подразумевает соединение противоположностей.

Прощение – это не отсутствие наказания и не наказание, ведущее к разрушению и уничтожению. Прощение – это наказание и его отсутствие одновременно. Выглядит парадоксально. Но это есть нормальный путь развития. Прощение – когда я принимаю меры, но они направлены на помощь и развитие другого человека. Именно об этом говорил Христос.

Если проанализировать Библию, вы увидите несколько категорий людей, и для каждой прощение выглядит по-разному.

Для первых прощение вообще не звучит: «Не мечите бисер перед свиньями». Есть люди, которые понимают только палку.

Другая категория: «Три раза предупредил – будешь наказан, если не хочешь меняться». Это те, которые могут меняться, но с трудом.

Третья категория – это те, кто пытаются развиваться. Их можно прощать 7 раз в день.

Высшая категория – те, кого нужно всегда прощать, потому что они стремятся к изменениям. Нужно только помогать им.

То есть Христос предлагал не всепрощение, а прощение как инструмент развития, как возможность к изменению. «Не хочешь меняться – будешь наказан».

Становится очевидным, что понимание закономерностей происходящего и того, что виноватых нет – высшая форма прощения. На самом деле виноватые есть – это наше несовершенство.

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Подавление обиды

Непрощение – это желание уничтожить человека. Если долго длится внутренняя обида – это попытка уничтожить бога. И она всегда приведет к самоуничтожению. Поэтому люди мстительные – это люди больные (особенно их потомки). Значит, учитывая то, что каждый человек божественный и бог всем управляет, прощать нужно всех.

Подавление обиды – это подавление чувства, а все чувства происходят из любви. Поэтому подавление любви – это программа самоуничтожения. Обиду давить нельзя. Ее нужно трансформировать в энергию воспитания других, управления и воспитания себя.

Если вас обидели, ведите себя так, чтоб вас не обижали. Если вас обманули, станьте таким, чтоб вас не обманывали. Ваша энергия должна быть направлена не на уничтожение другого (обида) и не на уничтожение себя (подавление обиды). Она должна идти на развитие. Поэтому любую неприятную ситуацию с другими людьми полезно рассматривать как толчок к развитию. Развитие – это соединение противоположностей и увеличение любви, то есть приближение к богу.

Крах прошлого

Неприятие краха будущего – общая проблема. Из этого выходит отчаяние, уныние. Но на самом деле то, что мы считаем крахом будущего, это крах прошлого.

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То, что мы считаем крахом будущего, - есть крах наших представлений о будущем. А наши представления о будущем исходят из опыта прошлого. Поэтому все наши представления и мечты о будущем намертво соединены с нашим настоящим и прошлым. И они не являются противоречием, они являются продолжением прошлого. А для развития необходимо, чтобы будущее противоречило и разрушало прошлое. Поэтому наши мечты о будущем никогда не будут соответствовать будущему. И эти представления должны быть разрушены, когда приходит реальное будущее.

Когда человек боится терять, ошибаться, жертвовать, он будущее не приемлет. И в этом плане будущее, которое к нам приходит, может потребовать от нас каких-то совершено неожиданных действий, нового образа жизни, новых отношений. И если мы цепляемся за идеалы старого, не будем принимать будущее, агрессивно к нему относиться, мы как род человеческий можем исчезнуть.опубликовано econet.ru

по лекции С.Н. Лазарева

Иллюстрации Sophia Bonati

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