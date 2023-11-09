Не мешать - это любить тонко...

✅Однажды, когда я сказала маме, что мне нравится помогать людям, она тут же спросила меня о том, а умею ли я не мешать им... С тех пор прошло много времени, и теперь я точно знаю, что один из самых эффективных видов помощи - это признать за людьми право самим выбирать то, что для них хорошо, и что им на самом деле нужно...

Самые изощрённые виды эмоционального насилия, которые я наблюдала за годы своей живой практики, проходили под лозунгами "Из лучших побуждений!"..."Я только хотела(а), как лучше!"..."Я же тебе добра желаю!"..."Я точно знаю, что тебе это надо!"...

Из лучших побуждений

Мы даже в любви не умеем просто принимать её, как волшебство взаимодействия разных людей...

Мы и себя не всегда умеем принимать, и считать себя теми, кто просто достоин лучших чувств - нам обязательно нужно доказать это самодеятельными способами...

Порой, очень разгромными...

Мы активно начинаем "причинять" то самое добро, которое добрым кажется только нам...

Нам искренне кажется, что испытывая к человеку светлые эмоции, мы одновременно получаем полный бесконтактный доступ к его мыслям, скрытым желаниям, толкованиям его поступков...

И тут же выдаём себе права принимать за него решения, навязывая свои...

Тут же осваиваем все его пространства, особенно претендуя на те, на которые нас не звали...

Тут же развиваем обороты своего участия там, где тактичнее всего было бы ограничиться НЕучастием...

Мы настолько уверяем себя, что поступаем правильно, что перестаём спрашивать человека о том, нужна ли ему такая наша активность в его жизни...

И переносим те же методы в любые другие отношения - от родительской истории до друзей...

Всех мы заочно подвергаем дилетантскому спектральному анализу, выносим приговоры, ставим диагнозы, разрабатываем

Непрошеный план улучшения чужой жизни...

А потом...

Потом дико обижаемся, когда нас ставят на место...

Когда не падают к ногам в восторге и благодарности...

Когда отстраняются, и выставляют объективные границы...

Не мешать...

Не мешать - это не означает быть равнодушным...

Это просто не быть активнее в жизни другого человека больше, чем он сам в ней активен...

Это перестать считать себя умнее и деятельнее его...

Это перестать оказывать помощь без просьбы о ней, и давать советы без запроса...

И это глубокое уважение к близким людям, которое не надевает на нас самодельных корон Спасателей, Пророков, и "Улучшителей жизни"...

Не мешать - это любить тонко, а не топорно...

Любить, а не оккупировать своей любовью...

Вот, пожалуй, и всё...опубликовано econet

Автор Лиля Град

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