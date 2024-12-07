Ни в коем случае. Ни часа. Ни минуты.

Вы когда нибудь видели, чтобы окурок бежал за человеком его бросившим и кричал:

- Вернись! Ты мне обещал быть всегда рядом! Я не могу без тебя! Моё существование потеряло всякий смысл без твоих губ. Вернись, сука, и возьми меня на ручки немедленно! У меня нет ног и я сам не могу ходить.

Дороже себя на самом деле ничего нет

Сюр. И смешно и грустно, когда это частая и повторяемая история в жизни. Так часто бросать себя со своей правдой и желаниями, что другие обязательно перестанут ценить и замечать. Так притворяться, что маска уже приросла к лицу и не понять, где настоящая реакция. Так врать, что себя запутать и потеряться в лабиринтах своей хитроумной, многоуровневой лжи.

Если так случилось, что вас бросили, оставили, ушли, ну, упадите вы в землю, напитайте почву слезами. А потом сравняйтесь с ней и прорастайте человеком, а не предметом.

Научитесь пользоваться другими осознанно и с удовольствием, с полной ответственностью и наслаждением. С открытыми глазами и сердцем. Без заискиваний и бесконечных замалчиваний, смело делитесь собой с окружающими. Тогда вы есть. Только тогда.

И не надо дарить кому-то лучшие годы своей жизни! Ни в коем случае. Ни часа. Ни минуты. Только проводите их вместе. Вот где ключ. Вме-сте. Если этого нет. Если вы обслуживаете собой другого без искренней и полной самоотдачи, результат всегда будет не достаточным. Потому, что дороже себя на самом деле ничего нет.

И взамен не найдётся ничего подходящего, чтобы утолить тоску по потерянной или потерянному себе. Тогда умирая в контакте, жмурясь от грубости другого, вы просто даёте себя выкурить. Только и всего. Человек отвечает на происходящее, а предмет не может.

Правило здорового общения одно - взаимное пользование должно быть приятно для двоих.

Поскольку никто телепатией пока не владеет, мы можем сообщать друг другу когда нам неприятно. Если другой заинтересован в продолжении общения, то он меняет своё поведение. А вы, сказав спасибо за пробуждение, вспомните про почву. Скорее всего, попали в вашу мёртвую зону. И вам пора оттуда выходить.

Если другой после оглашения слова "стоп" продолжает делать больно, то делайте выводы. Вероятно, нет цели быть вместе. Есть готовность пользоваться без учёта потребностей других людей.

Если вам правда было хорошо с мужчиной, то какой смысл ему предъявлять, что он воспользовался вами, а утром ушёл навсегда. Предъявить можно сожаление о потери новой возможности. Повздыхать о том, что больше никогда не повторится то, что было так классно. Можно даже написать такими словами.

Но. Если назначить мужчину или женщину родительской фигурой, то вместо совместного кайфа целью становится удержание связи любой ценой. Не встреча двух реальных людей, а бомбоубежище под названием "пара".

Как там каждому из них? Да Бог знает. Там работает расчетливая голова, которая просчитывает стратегии удержания, совсем забыв об ощущениях рядом с другим человеком.

И оттуда хочется бежать. Как из склепа. Удержание имеет запах сырости. Плесени. Смерти.опубликовано econet

Автор Маша Мошковская

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