Не надо жалеть мужчину

Одно дело - принимать Вашего мужчину, делающего то или иное действие, а другое дело - жалеть его при этом. Принимать - это значит видеть его таким какой он есть, всяким разным. А жалеть - это значит не видеть его, а видеть свои иллюзии.

Конфликты в семье случаются, но если в отношениях присутствует жалость, то есть и жертва, и жертвование собой, а значит злость и ссоры.

Жалость для мужчины губительна от своей женщины

Это значит для мужчины, что:

1. он не может справиться сам,

2. что ему не надо добиваться своих целей и работать над собой,

3. что его не уважают,

4. что женщина пожалела, а потом за это же может и ругать его.

И тому подобное.

Вообщем, ничего хорошего.

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Жалость - вообще интересную расшифровку имеет. В одной из статей мне особо понравилось определение:

Татьяна Лявенко писал(а):

Жало – орган защиты и нападения у многих живых организмов. Жало – предмет, которым можно колоть, проколотить, нарушать целостность чего – либо.

А когда эта энергия направлена на мужчину - на сильный пол в семье, то это выражение злости, агрессивное поведение - скрытое, не прямое.

Все мы знаем, что ответственность за происходящее в семье делим поровну между взрослыми.

Ну вот у мужчины появилась зависимость. Или он к ней вернулся. Причин может быть много. Одна из них - это жалость со стороны его женщины. И тогда мужчина как бы соглашается жалеть себя. Но мы забываем, что мы такие разные. Мужчин сложности в жизни закаляют, а женщину уязвимее.

Сколько статей написано про жен великих мужчин, про великих мужчин. А как же быть этой женой сильного, великого человека? Да все просто, выбрать его и дать ему расти) Но не самой взращивать, растить, а дать ему это делать самостоятельно. Быть отдельной интересной женщиной. Иметь свою жизнь. И не иметь "костылей" для жизни в психологическом плане. То есть зависимостей.

Первое время в мужчину нужно вкладывать, на начале отношений. Потом - это обучение жизни и взаимодействия с мужчиной, комфортного для самой себя.

Нужно понимать, что у каждого своя жизнь, дата рождения, день смерти, свои заботы и задачи. Мы все отдельны, но мы можем взаимодействовать.

В этом плане мне очень по душе слова Светланы Керимовой, которая говорит о том, чтобы желать своему мужчине счастья с собой или без себя. Это говорит о том, что Вам не надо делать его зависимым от себя, чтобы быть счастливой.

Если Вы заметили у себя сценарий отношений с зависимым мужчиной, то жалость к мужчине - это про Вас. Возможно, Вы называете это поддержкой или выслушиванием, терпением, смирением, или "хорошей женой", но это жалость. Как это может выглядеть в реальной жизни?

Ваш муж на Вас сорвался. А Вы его услышали и решили, что его слова и правда верны - это признак жалости к нему. Вы как бы его "понимаете", соглашаетесь: "это он бедный, он так сделал из-за меня, я причина его срыва". А где Вы? Где рамки недопустимого обращения?

Вообще у любого поступка есть причина. Но не стоит женщине жалеть мужчину, позволяя разные вещи относительно себя. Иначе выйдет, что у Вашей груди окажется безработный, небритый, выпивший, курящий взрослый мужик. Которого и бросить жалко и тянуть не охота.

Понимание своего мужчины - это прямой путь к эмоциональной зависимости. Вашего мужчину не надо понимать, можно выслушивать, принимать его, проводить вместе в время в кайф, но не надо понимать. Так же и женщиной. Мы не поймем друг друга, мы разные. Чтобы его понять - надо разделить себя на две части, одну из них вложить в него и общаться самой с собой. И так бывает - это когда очень хочется именно вот так, а не иначе.

Мы разные, просто это так. И одно дело - принимать Вашего мужчину, делающего то или иное действие, а другое дело - жалеть его при этом. Принимать - это значит видеть его таким какой он есть, всяким разным. А жалеть - это значит не видеть его, а видеть свои иллюзии. И то как взаимодействовать в паре - решать только Вам.

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Автор Марина Войтишина

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