Не надрывайтесь!

Нам всегда приходиться платить по счетам! Что "ложные важные потребности" делают с качеством вашей жизни.

В последнее время я много думаю, как важно не надрываться. Не брать на себя слишком много ответственности, не лезть в проекты, которые выматывают и выворачивают тебя наизнанку. Не пытаться обманывать самого себя в какой-то нужде, которая на поверку оказывается чем-то, что не столь важно сейчас. Да, было важно или недополучено когда-то в каком-то периоде или эпизоде жизни, а сейчас словно призрак отца Гамлета продолжает тянуть из человека жилы, выворачивать кости, заставлять его подписываться под чем-то, что прилично укорачивает его жизнь, уж я не говорю о том, что эти "ложные важные потребности" делают с качеством этой жизни.

Про слонов, которых не всегда стоит брать на плечи

Как же важно грамотно определить свой размер, свою емкость, собственный ресурс. Как же важно научиться верить своим чувствам.

Это я и себе сейчас говорю. Ведь иногда предательски затеваю сама с собой разговор, убеждая себя в важности чего-то. А душа противиться, чувствует как туго я пытаюсь завязать повязку на ее глазах, как пытаюсь соблазнить ее на что-то ей не созвучное, не родное.

За каждый такой обман собственной души всегда приходиться платить по счетам. Как минимум тем, что в жизни мы поворачиваем потом в не те стороны, не на те улицы, не с теми людьми. Фальшивая музыка, конечно, тоже музыка. Но время, бесценное дорогое (иногда так остро это чувствую) время, никак больше не вернуть.

Я вижу как люди становятся узниками не столь важных, но таких от которых сложно отказаться, потребностей. Или заложниками каких-то форм, которые им кажутся правильными.

Женщины, которые остаются в браках "за деньги" регулярно убеждают себя в том, что это и есть то, что им нужно. Но если ты спрашиваешь, на что они эти самые деньги тратят- 90% , по их же словам, они спускают на ветер, бездумно, в порыве выбрасывают, да наверное даже неосознанно избавляются от них. И тогда возникает закономерный вопрос- зачем все это? В чем смысл этого проекта "за деньги"?

Попытки закрыть детские травмы, связаны с отсутствием чего-то, нехваткой, ощущением неполноценности? Избавиться от стыда, часто неясного, отравляющего, заставляющего отчаянно что-то такое с собой и своей жизнью делать, лишь бы чего-то не видеть, не знать, кем-то не быть.

Попытки закрыть рот страхам - бедности, брошенности, отвержения, одиночества, которые тоже часто звучат из прошлого?

Но ведь сейчас психотерапия достаточно развита и кажется набирает обороты. Уж не лучше заплатить психотерапевту, чтобы что-то из этого ассортимента осознать и прожить, чем жизнью.

Мужчины, которые занимаются делами, которые приносят даже по самым скромным меркам очень приличный доход, часто совсем не пользуются этими деньгами. Но при этом носят в себе тонны напряжения, и его невозможно не чувствовать, когда ты оказываешься рядом и потом удивляются, что у них плохо с отношениями, с эрекцией, с личной жизнью, с счастьем, в общем у них плохо.

Но это по-моему даже в физике есть закон распределения энергии. Ты если так устраиваешь свою жизнь, что все потребности, в том числе и невротического толка, в тепле, близости, принятии, которые вполне себе можно реализовывать в отношениях, удовлетворяешь нарциссически - через достижения и приобретения, то можно не удивляться, что на отношения потом нет, недостаточно энергии. Выхлопным газом достижений отношенческую машину не заправишь. И естественно у каждого такого мужчины была мама, было детство, был какой-то опыт, чего-то не было, и приходилось изворачиваться. Компенсации ведь никто не отменял. Но это тоже можно пробовать осознавать. И пробовать что-то менять. Осознание всегда ключ к изменениям.

А люди, которые пытаются каждое утро, которое могло бы быть добрым, убеждать себя в необходимости идти на нелюбимую, скучную, или ещё хуже неприятную работу и проводят так по моим подсчетам - в "этой привычной душной атмосферке" - большую часть своей жизни- по 20, 30, 40 лет жизни. И снова страхи, тревоги, неготовность рискнуть, отказаться. Это мне очень напоминают историю с продуктами, которые нужно доедать или нельзя выбрасывать, или нельзя чего-то другого хотеть. В основе таких выборов часто именно это- отсутствие права чего-то хотеть. И откуда, если не из детства родом это "милое ощущение"?

А если вернуться к этому "не надрываться", то тут вспоминается один мой хороший знакомый, который часто радуется, что ему отказали в своё время в кредите на дорогую машину. Учитывая то, как дальше складывалась его жизнь, в том числе финансовая, выплата этих денег вполне была бы себе такой тугой нарциссической петлей на его шее, ещё одним куском гигантского напряжения в череде требующих сильных энергетических затрат дел.

Это уже жизнь внесла коррективы в его планы.

Ровно, как и в мою, забрав у меня последний кусок из моей прошлой жизни: большую (я никогда не понимала таких размеров и неуютно себя в них чувствовала), затратную (я за неё боролась, в том числе в суде и отдавала на эту борьбу процентов 20-30 моих доходов, а душевных ресурсов ещё больше), нелюбимую (не смогла убедить себя полюбить это место) квартиру. Что-то оторвалось и вместе с тем, что-то освободилось.

Жизнь часто именно этим и славиться - вносить коррективы.

Бесцеремонно разворачивать нас за плечи в местах, где мы оторвались от земли, от себя, от чего-то важного, как раз так и туда, чтобы мы опомнились, остановились, отдышались. И взглянули на мир вот такими, после встряски, глазами. И куда мне теперь?

Вот она, по-научному точка бифуркации, точка изменения режима работы системы взаимодействия мира и человека.

То, куда я двинусь сейчас определит очередной виток моей жизни. Готов ли я сам задать направление этому движению, готов ли выбрать то, что по душе. Или я по привычке поплыву по старому курсу, игнорируя что ветер давно не попутный, климат измождающий, запасы провианта на исходе, да и режим вовсе не жизни, а выживания включён.

И все-таки как же важно не надрываться...опубликовано econet

Автор Алена Швец

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